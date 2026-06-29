Ultimo a Tor Vergata: conto alla rovescia per la favola per sempre

A pochi giorni dallo spettacolo che richiamerà centinaia di migliaia di fan, emergono dettagli concreti sul concerto di Ultimo a Roma Tor Vergata. Tra render, numeri impressionanti e conferme sugli ospiti, il 4 luglio si profila come uno degli eventi musicali più grandi mai organizzati in Italia.

Ultimo a Tor Vergata: data, pubblico e novità ufficiali

ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE si svolgerà il 4 luglio 2026 nell’area dell’Università di Roma Tor Vergata. L’evento ha venduto 250.000 biglietti in poche ore, con un pubblico atteso senza precedenti.

Aggiornamento: 25 giugno 2026. Sono stati pubblicati gli orari ufficiali e la guida logistica per gli spettatori. Indicazioni su accessi, trasporti e oggetti consentiti sono disponibili nella comunicazione ufficiale dell’organizzazione.

Il gigantesco palco: numeri e caratteristiche tecniche

I primi render rivelano una scenografia pensata per un concerto su scala monumentale. La struttura è già in costruzione.

Specifiche principali e elementi scenici

Lunghezza totale del palco: 140 metri .

. 34 torri di supporto alte 33 metri .

di supporto alte . Schermo led ad alta risoluzione di circa 2.500 m² .

. Oltre 1.500 punti luce per l’illuminazione.

per l’illuminazione. Più di 18 maxischermi disposti lungo l’area per garantire visibilità.

disposti lungo l’area per garantire visibilità. 36 torri delay con impianti audio e luci distribuiti.

con impianti audio e luci distribuiti. Struttura luminosa sospesa a circa 60 metri , con dimensioni di 21 x 9,60 metri , che riprende la firma visiva dell’artista.

, con dimensioni di , che riprende la firma visiva dell’artista. Passerella a forma di infinito lunga 30 metri per avvicinare Ultimo al pubblico.

per avvicinare Ultimo al pubblico. 46 motori a velocità variabile per movimenti scenici.

Fabrizio Moro sarà l’unico ospite confermato

La presenza di Fabrizio Moro sul palco è stata confermata dallo stesso artista tramite i suoi canali social. Moro ha ricordato il primo incontro con Ultimo, sottolineando il percorso condiviso negli anni.

Nonostante voci su altri possibili interventi, la comunicazione ufficiale specifica che Moro sarà l’unico ospite previsto per la serata del 4 luglio.

Il concept dell’evento e il richiamo a “La favola”

Il concerto nasce come un grande raduno per la fanbase di Ultimo. L’evento riprende il nome del tour e si collega idealmente al primo stadio dell’artista.

L’annuncio originale risale al 10 luglio 2025, dallo Stadio Olimpico di Roma.

di Roma. La scelta del 4 luglio rimanda al debutto negli stadi, avvenuto lo stesso giorno nel 2019.

rimanda al debutto negli stadi, avvenuto lo stesso giorno nel 2019. Con Tor Vergata l’intento è trasformare un concerto in un’esperienza collettiva e narrativa.

Dimensioni dell’evento: perché è un caso senza precedenti in Italia

Vendite rapidissime e grande spazio allestito spiegano il clamore intorno all’evento. Numeri e logistica superano i parametri di un classico live negli stadi.

Per ospitare 250.000 persone sono stati studiati piani speciali per audio, video, illuminazione e sicurezza. La portata organizzativa coinvolge enti pubblici e partner privati.

La macchina organizzativa dietro il concerto

L’organizzazione è curata da Vivo Concerti e si avvale di un team tecnico molto vasto. Sono impegnate oltre 3.000 figure professionali tra produzione, sicurezza, logistica e mobilità.

Tra i soggetti coinvolti figurano:

Roma Capitale

L’Università di Tor Vergata

ATAC e Trenitalia per i collegamenti

e per i collegamenti Partner privati per il coordinamento dei flussi

L’obiettivo dichiarato è creare un modello replicabile per grandi eventi, con attenzione a viabilità, accessi e permanenza nell’area.

Anteprime, accessibilità e la prova generale del 2 luglio

Tra le iniziative previste c’è l’apertura della prova generale del 2 luglio alle persone con disabilità. La giornata offrirà una visione completa delle prove tecniche e artistiche.

L’iniziativa è pensata per garantire un’esperienza inclusiva e per testare sul campo le soluzioni di accesso e fruizione per tutti gli spettatori.

Incontri e attività collaterali: Ultimo all’ateneo con Paolo Crepet

In concomitanza con l’uscita del singolo “Romantica”, Ultimo ha incontrato 300 studenti dell’Università di Tor Vergata in un evento moderato da Paolo Crepet.

Il cantautore ha parlato del rapporto con la musica e del progetto del 4 luglio, spiegando come l’evento sia frutto di anni di lavoro e di una visione precisa.

Scaletta prevista e brani più attesi

La scaletta ufficiale non è ancora stata diffusa. Le anticipazioni parlano di un mix tra classici della carriera e pezzi dal nuovo album.

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I tuoi particolari

Alba

Pianeti

Buongiorno vita

I singoli pubblicati nel 2026, inclusi quelli dall’album Il giorno che aspettavo (uscito il 19 giugno).

La scaletta verrà aggiornata appena saranno disponibili informazioni ufficiali dalle prove o dagli annunci dell’artista.

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