Idris Elba regista e protagonista nel nuovo thriller This is how it goes

Idris Elba torna sotto i riflettori con un nuovo progetto che lo vede impegnato sia davanti sia dietro la cinepresa. Dopo la vetrina veneziana di A House of Dynamite, l’attore britannico guiderà e interpreterà This Is How It Goes, adattamento cinematografico del testo di Neil LaBute prodotto da Apple Original Films.
Il progetto Apple: Elba come regista, protagonista e produttore
Il film è una scommessa su più fronti per Elba. Non solo reciterà, ma assumerà la regia e parte della produzione.
La sua casa di produzione, 22Summers, collaborerà con Gaumont e con Apple per portare il testo teatrale sul grande schermo.
Dettagli della collaborazione
- Produttori principali: 22Summers e Gaumont.
- Distribuzione prevista tramite Apple Original Films.
- Adattamento tratto dall’opera teatrale di Neil LaBute.
Elba aveva già lavorato con Apple in passato, in particolare nella serie Hijack, uscita nel 2022 sulla piattaforma di streaming.
Di cosa parla This Is How It Goes: trama e tensione psicologica
Si tratta di un thriller psicologico che esplora i nodi di una relazione quando riaffiora una conoscenza del passato.
La storia segue una coppia che riaccoglie in casa un antico compagno di scuola. Il ritorno sembra casuale, ma mette in moto dinamiche pericolose.
Atmosfera e temi
- Conflitti morali e segreti del passato.
- Tensione crescente tra ospite e padroni di casa.
- Equilibrio fra teatro e linguaggio cinematografico.
Dal palco al set: il legame con la rappresentazione teatrale
Nel 2005 Elba aveva già interpretato la pièce londinese di This Is How It Goes, vestendo il ruolo di Cody.
Per la versione filmica, però, ha scelto di interpretare un personaggio diverso. L’identità del suo nuovo ruolo resta per ora riservata.
Il presente cinematografico: A House of Dynamite e il passato recente
Idris è appena stato protagonista a Venezia con il film diretto da Kathryn Bigelow. In quell’opera interpreta il presidente degli Stati Uniti.
La trama del film di Bigelow ruota attorno a un attacco nucleare e alle conseguenze geopolitiche.
Cast principale e data di uscita
- Rebecca Ferguson
- Gabriel Basso
- Jared Harris
- Tracy Letts
- Anthony Ramos
- Moses Ingram
- Jonah Hauer-King
- Greta Lee
- Jason Clarke
Il thriller sarà disponibile su Netflix dal 10 ottobre, dopo la première alla Mostra del Cinema di Venezia.
Il percorso da regista: esperienze precedenti di Elba
Idris ha già diretto film in passato: il debutto risale al 2018 con Yardie.
Successivamente ha firmato progetti come Above the Below e Infernus, consolidando la sua attività dietro la macchina da presa.
Articoli simili
- Capo Plaza Larry Hoover, a sorpresa nuovo singolo: manifesto di identità e riscatto
- La lunga marcia, il film di Stephen King con il punteggio più alto su Rotten Tomatoes
- Henry Cavill: riprese di Highlander posticipate per infortunio
- Senza Cri, nuovo singolo anno del drago: ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò
- Timberland: Gabriel Moses e Spike Lee firmano la nuova campagna
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.