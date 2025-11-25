New Balance Aminé: sneakers coloratissime

Portland si prepara a vivere un nuovo capitolo di stile e musica: il rapper Aminé ha svelato una collaborazione con New Balance che mixa nostalgia, colore e collezionismo. Lanciata come un evento esperienziale, la sneaker promette di diventare un oggetto cult per fan e sneakerhead.
La scarpa: design e dettagli che raccontano un mondo
La nuova silhouette, battezzata Best Day Ever Biblioteca 2000s, riprende l’estetica giocosa tipica di Aminé. Colori vivaci e inserti glow-in-the-dark dominano la tomaia.
- Colorazione multicolor per la versione limitata.
- Dettagli luminosi visibili al buio.
- Branding in rilievo con riferimento al collettivo Club Banana.
- Tiratura estremamente ridotta: solo 100 paia della variante multicolor.
Come verrà distribuita: un lancio non convenzionale
La release non segue i canonici canali retail. La vendita sarà legata al Best Day Ever Fest di Portland, che si svolge il 13 e 14 settembre.
Book drop station e preordini
All’interno del festival sarà allestita una book drop station. Qui i partecipanti potranno preordinare la versione chiamata Green Biblioteca 2000s.
- Preordine sul posto per assicurarsi la colorazione verde.
- La struttura ricorda i momenti comunitari tipici del collettivo di Aminé.
La sorpresa per i fan: la raffle della versione rarissima
Chi effettua un preordine della Green Biblioteca 2000s entra automaticamente in una raffle. Il premio? Una coppia della Best Day Ever Biblioteca 2000s multicolor.
- La multicolor è limitata a 100 paia.
- La raffle aumenta la componente di collezionismo e hype.
- Strategia che punta su comunità e creatività.
Il valore del progetto per il collettivo Club Banana
Il branding in rilievo e le scelte estetiche rimandano direttamente al mondo creativo di Club Banana. La scarpa è pensata come estensione visiva del suo immaginario.
- Un omaggio alle radici del collettivo.
- Un ponte tra musica, moda e territorio.
- Un oggetto che parla sia ai fan di Aminé sia ai collezionisti di sneakers.
Cosa aspettarsi al Best Day Ever Fest
Oltre alla release esclusiva, il festival offrirà esperienze legate alla musica e alla cultura urbana. La sneaker diventa uno dei fulcri dell’evento.
- Attività esclusive presso il festival.
- Occasioni di incontro tra artista e community.
- Possibilità di assicurarsi versioni limitate attraverso meccaniche dedicate.
