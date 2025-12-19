Newsletter

Sanremo Giovani 2025: regolamento, nuove proposte restano 4 e Conti fa un passo indietro sull’età

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Sanremo Giovani 2025, fuori il regolamento: le nuove proposte restano 4 e Conti fa un passo indietro sull’età
Sanremo Giovani 2025 conferma il meccanismo a eliminazione e modifica la composizione dei posti per il Festival: ora saranno due i giovani scelti dal format televisivo e due quelli provenienti da Area Sanremo. Carlo Conti alza il limite d’età e stabilisce requisiti più stringenti per i brani in gara.

Le modifiche più importanti al regolamento

Il nuovo regolamento riallinea alcune scelte dell’anno scorso.

  • Il vincolo d’età sale: potranno partecipare i nati che non avranno compiuto 29 anni al 1° gennaio 2026.

  • Obbligo di avere almeno due brani già pubblicati.

  • Il numero complessivo dei promossi resta limitato: saranno quattro i giovani in gara al Festival di Sanremo 2026.

  • Composizione finale: 2 artisti selezionati da Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo.

Chi può iscriversi: requisiti dettagliati

  • Età: tra i 16 e i 28 anni non compiuti al 1° gennaio 2026.

  • Non aver mai partecipato alla sezione Campioni/Big del Festival.

  • Non essere iscritti contemporaneamente ad Area Sanremo 2025.

  • Aver pubblicato almeno due brani ufficiali, fisici o digitali.

  • I brani presentati devono essere in lingua italiana e nuovi. Durata massima: 3 minuti.

  • Per i gruppi, i requisiti valgono per tutti i componenti; almeno un membro deve avere due pubblicazioni certificate.

Termini e documentazione per l’iscrizione

Le candidature si inviano online sul sito ufficiale www.sanremo.rai.it.

  • Periodo utile: dalle ore 16:00 del 10 settembre 2025 fino alle 18:00 del 15 ottobre 2025.

  • Materiale richiesto da ogni casa discografica:

    • scheda completa dell’artista e della canzone;

    • audio, testo e video del brano inedito;

    • foto ufficiale;

    • breve presentazione del progetto.

  • La Commissione Musicale, guidata da Carlo Conti, controllerà i materiali e convocherà gli artisti per le audizioni dal vivo.

Il percorso di selezione: step per step

Ascolto preliminare

La Commissione effettua una prima scrematura dei brani per individuare almeno 30 candidati.

Audizioni dal vivo a Roma

I selezionati saranno convocati presso la sede RAI di via Asiago per esibizioni dal vivo.

Selezione televisiva ed eliminatorie

La produzione riduce la rosa a 24 artisti che entreranno nel circuito televisivo.

  • Quattro serate eliminatorie in seconda serata su Rai 2.

  • Al termine della fase televisiva, la semifinale e la finale determineranno i due vincitori che accederanno a Sanremo 2026.

Date previste e palinsesti

  • Eliminatorie: quattro puntate tra novembre e inizio dicembre.

  • Semifinale e finale in prima serata, con diretta nazionale che designerà i due promossi.

  • La serata finale si svolgerà al Casinò di Sanremo, dove verranno scelti i rappresentanti per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Ruolo di Area Sanremo e spazio per le etichette

Area Sanremo mantiene un peso crescente: i suoi due vincitori integreranno la rosa dei quattro giovani finalisti. La manifestazione è aperta anche ad artisti già sotto contratto con major.

Audizioni, commissione e sede delle prove

La commissione, coordinata da Conti, effettuerà le audizioni dal vivo a Roma presso la sede RAI in via Asiago. I partecipanti dovranno convincere la giuria su performance e progetto artistico.

Numeri d’ascolto e formato televisivo

Il meccanismo resta vicino ai talent: eliminazioni progressivi e appuntamenti televisivi in seconda serata e prime time.

Lo scorso anno le puntate in seconda serata hanno segnato una media contenuta, con picchi nella finale. Restano punti chiave per valutare l’interesse del pubblico verso i giovani talenti.

