Sanremo Giovani 2025: regolamento, nuove proposte restano 4 e Conti fa un passo indietro sull’età

Sanremo Giovani 2025 conferma il meccanismo a eliminazione e modifica la composizione dei posti per il Festival: ora saranno due i giovani scelti dal format televisivo e due quelli provenienti da Area Sanremo. Carlo Conti alza il limite d’età e stabilisce requisiti più stringenti per i brani in gara.
Le modifiche più importanti al regolamento
Il nuovo regolamento riallinea alcune scelte dell’anno scorso.
- Il vincolo d’età sale: potranno partecipare i nati che non avranno compiuto 29 anni al 1° gennaio 2026.
- Obbligo di avere almeno due brani già pubblicati.
- Il numero complessivo dei promossi resta limitato: saranno quattro i giovani in gara al Festival di Sanremo 2026.
- Composizione finale: 2 artisti selezionati da Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo.
Chi può iscriversi: requisiti dettagliati
- Età: tra i 16 e i 28 anni non compiuti al 1° gennaio 2026.
- Non aver mai partecipato alla sezione Campioni/Big del Festival.
- Non essere iscritti contemporaneamente ad Area Sanremo 2025.
- Aver pubblicato almeno due brani ufficiali, fisici o digitali.
- I brani presentati devono essere in lingua italiana e nuovi. Durata massima: 3 minuti.
- Per i gruppi, i requisiti valgono per tutti i componenti; almeno un membro deve avere due pubblicazioni certificate.
Termini e documentazione per l’iscrizione
Le candidature si inviano online sul sito ufficiale www.sanremo.rai.it.
- Periodo utile: dalle ore 16:00 del 10 settembre 2025 fino alle 18:00 del 15 ottobre 2025.
- Materiale richiesto da ogni casa discografica:
- scheda completa dell’artista e della canzone;
- audio, testo e video del brano inedito;
- foto ufficiale;
- breve presentazione del progetto.
- La Commissione Musicale, guidata da Carlo Conti, controllerà i materiali e convocherà gli artisti per le audizioni dal vivo.
Il percorso di selezione: step per step
Ascolto preliminare
La Commissione effettua una prima scrematura dei brani per individuare almeno 30 candidati.
Audizioni dal vivo a Roma
I selezionati saranno convocati presso la sede RAI di via Asiago per esibizioni dal vivo.
Selezione televisiva ed eliminatorie
La produzione riduce la rosa a 24 artisti che entreranno nel circuito televisivo.
- Quattro serate eliminatorie in seconda serata su Rai 2.
- Al termine della fase televisiva, la semifinale e la finale determineranno i due vincitori che accederanno a Sanremo 2026.
Date previste e palinsesti
- Eliminatorie: quattro puntate tra novembre e inizio dicembre.
- Semifinale e finale in prima serata, con diretta nazionale che designerà i due promossi.
- La serata finale si svolgerà al Casinò di Sanremo, dove verranno scelti i rappresentanti per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.
Ruolo di Area Sanremo e spazio per le etichette
Area Sanremo mantiene un peso crescente: i suoi due vincitori integreranno la rosa dei quattro giovani finalisti. La manifestazione è aperta anche ad artisti già sotto contratto con major.
Audizioni, commissione e sede delle prove
La commissione, coordinata da Conti, effettuerà le audizioni dal vivo a Roma presso la sede RAI in via Asiago. I partecipanti dovranno convincere la giuria su performance e progetto artistico.
Numeri d’ascolto e formato televisivo
Il meccanismo resta vicino ai talent: eliminazioni progressivi e appuntamenti televisivi in seconda serata e prime time.
Lo scorso anno le puntate in seconda serata hanno segnato una media contenuta, con picchi nella finale. Restano punti chiave per valutare l’interesse del pubblico verso i giovani talenti.
