Leone d’oro a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch alla Mostra di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia ha chiuso con sorprese e applausi, tra discussioni sui favoriti e una vittoria inaspettata che ha cambiato il pronostico della giuria.

I premi principali e le sorprese più commentate

Al Lido si è respirata eccitazione fino all’ultimo annuncio. Ecco i riconoscimenti che hanno dominato la serata e il palmarès della Mostra.

Leone d’oro : Father Mother Sister Brother — regia di Jim Jarmusch

: Father Mother Sister Brother — regia di Gran premio della giuria : The Voice of Hind Rajab — regia di Kawthar ibn Haniyya

: The Voice of Hind Rajab — regia di Leone d’argento per la Miglior regia : Benny Safdie per The Smashing Machine

: per The Smashing Machine Premio speciale della giuria : Sotto le nuvole — regia di Gianfranco Rosi

: Sotto le nuvole — regia di Miglior sceneggiatura: Valérie Donzelli e Gilles Marchand per À pied d’œuvre

Attori, interpretazioni e riconoscimenti d’interpretazione

I premi per gli interpreti hanno valorizzato nomi già noti e rivelazioni.

Coppa Volpi – Migliore interpretazione maschile : Toni Servillo in La grazia di Paolo Sorrentino

: in La grazia di Paolo Sorrentino Coppa Volpi – Migliore interpretazione femminile : Xin Zhilei in The Sun Rises on Us All

: in The Sun Rises on Us All Premio Marcello Mastroianni (rivelazione giovane): Luna Wedler per Silent Friend

Premi speciali e riconoscimenti del pubblico

Oltre ai premi della giuria, alcuni riconoscimenti hanno riflettuto il consenso del pubblico e l’attenzione alla nuova produzione.

Leone del futuro – Premio Venezia Opera Prima : Short Summer di Nastia Korkia

: Short Summer di Premio degli spettatori: Calle Málaga di Maryam Touzani

Orizzonti: i migliori titoli e i protagonisti emergenti

La sezione Orizzonti ha premiato opere innovative e registi da tenere d’occhio.

Miglior film Orizzonti : En el camino di David Pablos

: En el camino di Migliore regia Orizzonti : Songs of Forgotten Trees di Anuparna Roy

: Songs of Forgotten Trees di Premio speciale della giuria Orizzonti : Hara Watan di Akio Fujimoto

: Hara Watan di Miglior attore Orizzonti : Giacomo Covi in Un anno di scuola di Laura Samani

: in Un anno di scuola di Laura Samani Miglior attrice Orizzonti : Benedetta Porcaroli in Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli

: in Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli Miglior sceneggiatura Orizzonti : Ana Cristina Barragán per Hiedra

: per Hiedra Miglior cortometraggio Orizzonti: Utan Kelly di Lovisa Sirén

Venezia Classici: restauri e documentari celebrati

La rassegna dedicata al patrimonio cinematografico ha messo in luce lavori di recupero e saggi sul cinema.

Miglior documentario sul cinema : Mata Hari di Joe Beshenkovsky e James A. Smith

: Mata Hari di e Miglior film restaurato: Gharibeye Koochak di Bahram Beyzaie

