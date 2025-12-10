Newsletter

Leone d’oro a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch alla Mostra di Venezia

Davide Caruso

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia
La Mostra del Cinema di Venezia ha chiuso con sorprese e applausi, tra discussioni sui favoriti e una vittoria inaspettata che ha cambiato il pronostico della giuria.

I premi principali e le sorprese più commentate

Al Lido si è respirata eccitazione fino all’ultimo annuncio. Ecco i riconoscimenti che hanno dominato la serata e il palmarès della Mostra.

  • Leone d’oro: Father Mother Sister Brother — regia di Jim Jarmusch

  • Gran premio della giuria: The Voice of Hind Rajab — regia di Kawthar ibn Haniyya

  • Leone d’argento per la Miglior regia: Benny Safdie per The Smashing Machine

  • Premio speciale della giuria: Sotto le nuvole — regia di Gianfranco Rosi

  • Miglior sceneggiatura: Valérie Donzelli e Gilles Marchand per À pied d’œuvre

Attori, interpretazioni e riconoscimenti d’interpretazione

I premi per gli interpreti hanno valorizzato nomi già noti e rivelazioni.

  • Coppa Volpi – Migliore interpretazione maschile: Toni Servillo in La grazia di Paolo Sorrentino

  • Coppa Volpi – Migliore interpretazione femminile: Xin Zhilei in The Sun Rises on Us All

  • Premio Marcello Mastroianni (rivelazione giovane): Luna Wedler per Silent Friend

Premi speciali e riconoscimenti del pubblico

Oltre ai premi della giuria, alcuni riconoscimenti hanno riflettuto il consenso del pubblico e l’attenzione alla nuova produzione.

  • Leone del futuro – Premio Venezia Opera Prima: Short Summer di Nastia Korkia

  • Premio degli spettatori: Calle Málaga di Maryam Touzani

Orizzonti: i migliori titoli e i protagonisti emergenti

La sezione Orizzonti ha premiato opere innovative e registi da tenere d’occhio.

  • Miglior film Orizzonti: En el camino di David Pablos

  • Migliore regia Orizzonti: Songs of Forgotten Trees di Anuparna Roy

  • Premio speciale della giuria Orizzonti: Hara Watan di Akio Fujimoto

  • Miglior attore Orizzonti: Giacomo Covi in Un anno di scuola di Laura Samani

  • Miglior attrice Orizzonti: Benedetta Porcaroli in Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli

  • Miglior sceneggiatura Orizzonti: Ana Cristina Barragán per Hiedra

  • Miglior cortometraggio Orizzonti: Utan Kelly di Lovisa Sirén

Venezia Classici: restauri e documentari celebrati

La rassegna dedicata al patrimonio cinematografico ha messo in luce lavori di recupero e saggi sul cinema.

  • Miglior documentario sul cinema: Mata Hari di Joe Beshenkovsky e James A. Smith

  • Miglior film restaurato: Gharibeye Koochak di Bahram Beyzaie

