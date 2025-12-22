Amanda Seyfried rinuncia al botox per un anno per The Testament of Ann Lee

Amanda Seyfried si è immersa completamente in un ruolo che chiede disciplina e rinunce. Per interpretare Ann Lee, la carismatica fondatrice degli Shakers, l’attrice ha accettato pratiche radicali sul set del nuovo film di Mona Fastvold.

Come sono cambiate le scelte estetiche per il personaggio

Per rendere credibile la guida religiosa del gruppo, Seyfried ha modificato la sua routine personale. Le indicazioni della regista hanno imposto una trasformazione anche nella vita quotidiana dell’attrice.

Stop al make-up : l’attrice ha limitato l’uso del trucco per sembrare più autentica sullo schermo.

: l’attrice ha limitato l’uso del trucco per sembrare più autentica sullo schermo. Niente Botox per un anno : ha sospeso i trattamenti estetici per mantenere espressioni naturali.

: ha sospeso i trattamenti estetici per mantenere espressioni naturali. Preparazione fisica e vocale: il ruolo richiedeva movimenti corali e una presenza fisica intensa.

Secondo Seyfried, il sacrificio estetico non è stato fine a se stesso. Ha definito l’esperienza impegnativa ma utile per servire la storia.

Il ritratto di Ann Lee: fede, scelta e guida spirituale

Il film racconta la metamorfosi di una donna che, dopo lutti e un matrimonio imposto, sceglie una via di dedizione religiosa. Ann Lee diventa leader di una comunità che pratica canto e danza come forma di preghiera.

La narrazione indaga temi come:

la rinuncia personale;

la ricerca di senso attraverso la fede;

il passaggio verso un nuovo mondo fisico e spirituale.

Il rapporto tra attrice e regista sul set

Mona Fastvold ha puntato su una recitazione intensa e priva di ornamenti. Ha apprezzato la disponibilità di Seyfried a esplorare estremi emotivi e fisici.

La regista ha sottolineato la capacità dell’attrice di unire dolcezza e forza. Questa combinazione ha reso possibile un ritratto complesso di Ann Lee.

Perché la performance funziona

Autenticità dello sguardo e delle espressioni.

Impegno fisico nei canti e nelle danze rituali.

Coraggio di rinunciare a comodità personali per il ruolo.

Accoglienza e tappe festival

The Testament of Ann Lee è stato presentato in contesti importanti, attirando attenzione per la prova attoriale e la regia. Il progetto ha suscitato discussioni sulla dedizione richiesta agli interpreti nei film storici.

Critici e spettatori hanno notato soprattutto il contrasto tra rigore esteriore e intensità emotiva mostrata da Seyfried.

