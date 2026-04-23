Power Ranger: star della serie originale svela che la produzione era a basso costo

Walter Emanuel Jones non si aspettava che il suo ruolo da teenager californiano sarebbe diventato un fenomeno globale. Quando mise piede sul set del pilot, trovò costumi e scenografie modeste, ma anche qualcosa che poteva crescere nella fantasia del pubblico.
Sul set del pilot: un inizio spartano e una scintilla creativa
Jones ricorda il primo giorno come una sorpresa. Il set appariva semplice, quasi improvvisato. La sceneggiatura era lineare, ma c’era energia sullo schermo.
In quel momento non immaginava che quel lavoro come Black Ranger, il giovane Zack Taylor, l’avrebbe accompagnato per decenni.
Come una serie modesta è diventata un franchise da miliardi
La trasformazione di Power Rangers fu rapida e inaspettata. Da show per ragazzi passò a marchio riconosciuto ovunque.
- Linee di giocattoli vendute in milioni di pezzi.
- Tour dal vivo e spettacoli itineranti.
- Edizioni in home video e ripubblicazioni.
- Numerosi spin-off televisivi e adattamenti internazionali.
Questi elementi hanno creato un ecosistema commerciale e culturale che continua a nutrire nuove generazioni di fan.
Perché il pubblico ha amato la serie: temi e valore educativo
Oltre all’azione, lo show offriva modelli di comportamento.
- Valore del lavoro di squadra.
- Lezioni sulla responsabilità e la crescita personale.
- Elementi di umorismo e avventura adatti a diverse età.
Molti spettatori dichiarano ancora oggi di essere cresciuti guardando la serie. Per l’attore è toccante sentire adulti che ricordano la propria infanzia legata a quei personaggi.
L’importanza culturale del Black Ranger
Interpretare uno dei primi supereroi neri in tv ha avuto un peso simbolico per Jones. Sul set avvertì subito la novità della composizione del team.
Il ruolo non fu solo uno stipendio. Significò rappresentanza per chi raramente vedeva figure simili in programmi per famiglie.
Reazioni e responsabilità
Il feedback del pubblico rese evidente l’impatto sociale del personaggio. Jones ammette che molte volte si è commosso ascoltando storie di fan che lo citavano come modello.
Il contesto televisivo: Meteor Man e la scena dell’epoca
Jones scoprì che poco prima della messa in onda di Power Rangers era stato trasmesso un film con un supereroe nero, Meteor Man, prodotto da Robert Townsend.
Quel caso dimostrava che la presenza di eroi di colore stava iniziando a emergere, ma era ancora rara. La contemporaneità delle due uscite sottolinea un cambiamento culturale in atto.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.