Chuck Norris, notizia sulla presunta morte: verifiche e smentite

È morto Chuck Norris, l’icona delle arti marziali che ha incarnato l’action degli anni Ottanta e Novanta. La famiglia ha annunciato la scomparsa dopo un ricovero alle Hawaii, chiedendo privacy mentre il mondo ricorda un volto diventato simbolo pop.

Da Ryan, Oklahoma, alle arti marziali: le radici di Chuck Norris

Nato come Carlos Ray Norris nel 1940, ha scoperto le discipline da adulto. Il servizio nell’Aeronautica lo portò in Corea del Sud.

Qui maturò la passione che avrebbe definito la sua vita. Presero piede i primi allenamenti e il soprannome “Chuck”.

Con il tempo ottenne diversi riconoscimenti tecnici e fondò un proprio stile, poi inseguito da molti praticanti.

Il percorso verso il grande schermo: incontri decisivi e primi ruoli

Da istruttore di karate a Hollywood, il suo ingresso nel cinema fu graduale ma determinante.

L’incontro con Bruce Lee segnò un punto di svolta. Quel confronto sullo schermo restò impresso nella storia delle pellicole marziali.

Il debutto sul set fu modesto; presto però arrivarono ruoli che ne esaltarono la fisicità e la presenza scenica.

Film che hanno forgiato l’immagine di un action hero

Negli anni Settanta e Ottanta Norris costruì la sua fama con produzioni d’azione. Tra i titoli più noti:

Breaker! Breaker! (primo ruolo da protagonista)

The Octagon

Una magnum per McQuade

Rombo di tuono (Missing in Action)

Delta Force

Molti di questi film contribuirono a consacrarlo come volto della Cannon Films.

Televisione e il fenomeno Walker Texas Ranger

Negli anni Novanta la popolarità si trasferì in tv. La serie Walker Texas Ranger lo rese familiare a milioni di spettatori.

Dal 1993 al 2001 interpretò il ranger Cordell Walker. Il personaggio tornò anche in produzioni televisive successive.

La serialità consolidò il suo status di eroe d’azione, portando il mito a nuove generazioni.

Un ritorno sul grande schermo e progetti successivi

Dopo un periodo lontano dalle sale, fece un ritorno apparente nel 2012 con I mercenari 2.

Partecipò anche a campagne pubblicitarie legate al fitness e mantenne visibilità attraverso apparizioni pubbliche.

Da leggenda delle arti marziali a icona di internet: i «Chuck Norris facts»

Nell’era digitale è rinato come meme. I cosiddetti “Chuck Norris facts” hanno esagerato con ironia la sua invincibilità.

Quel fenomeno lo rese noto anche ai più giovani e trasformò la sua immagine in un simbolo virale.

Vita privata, famiglia e reazione alla notizia

Norris lascia la moglie Gena O’Kelley e i figli. La famiglia ha annunciato la morte e chiesto rispetto per la privacy.

Sposa: Gena O’Kelley (dal 1998)

Figli: Eric, Mike, Dakota, Danilee, Dina

Numerosi nipoti

«Siamo profondamente addolorati e chiediamo rispetto per il nostro lutto», ha detto la famiglia in un comunicato.

Eredità culturale e impatto sul pubblico

Oltre ai film e alla tv, la sua figura ha influenzato la cultura pop. Il mix tra arti marziali, cinema e meme lo ha reso iconico.

Ha rappresentato un modello di action star, capace di attraversare decenni e linguaggi mediatici diversi.

Curiosità e riconoscimenti

Fondatore di uno stile marziale proprio

Ha allenato e aperto scuole frequentate da celebrità

È stato protagonista di campagne pubblicitarie e opinioni pubbliche su temi politici

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