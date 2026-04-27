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È l’ultima battuta? recensione: il film di cui abbiamo bisogno ora

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Di : Martina Fabbri

‘È l’ultima battuta?’ è il film di cui abbiamo bisogno ora
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Bradley Cooper torna dietro la macchina da presa con una storia che mescola risate e tensione emotiva. Il film segue un uomo alla deriva che trova nel palcoscenico della stand-up una via d’uscita e una nuova prospettiva sulla sua vita privata.

Un racconto di crisi, palco e riscatto

La vicenda si apre con un protagonista in bilico, separato dalla routine familiare e alle prese con il sentimento di fallimento. Dopo essersi trasferito a Manhattan, l’uomo scopre per caso il mondo dell’open mic e sale su un palco con poca preparazione.

La trama esplora:

  • la transizione da matrimonio in crisi a possibile rinascita;

  • l’impatto terapeutico della comicità;

  • il rapporto tra vita privata e arte performativa.

È l’ultima battuta? (in uscita in Italia dal 2 aprile) parte da una scena apparentemente semplice per poi scavare in conflitti più profondi.

Regia, fotografia e ritmo: Cooper tra realismo e frenesia

Cooper adotta uno stile viscerale e spesso grezzo. Le inquadrature seguono i personaggi per le strade del West Village.

La fotografia di Matthew Libatique privilegia movimenti rapidi e primi piani intensi. Questa scelta mette a nudo le emozioni senza soluzioni facili.

  • Scene nel Comedy Cellar riprese tra il pubblico, con sensazione di claustrofobia positiva.

  • Assenza di una colonna sonora invadente: i silenzi e i rumori diegetici guidano l’atmosfera.

  • Sequenze pubbliche e private montate in modo da creare contrasti emotivi.

Interpretazioni: Will Arnett e Laura Dern al centro

Il film trova la sua forza principale nelle performance. Will Arnett interpreta l’uomo che tenta una nuova identità, mentre Laura Dern dà vita a una partner complessa e credibile.

Will Arnett: un ruolo che rivela

Arnett esce dalla sua consueta maschera comica per offrire un ritratto più sfaccettato. Il suo personaggio non è solo una fonte di battute, ma una figura in cerca di senso.

La stand-up diventa terapia: attraverso monologhi improvvisati, l’uomo scandaglia frustrazioni e speranze.

Laura Dern: equilibrio emotivo e presenza scenica

Dern utilizza il suo talento per delineare una donna intrappolata tra responsabilità e desiderio di cambiamento. I primi piani la restituiscono potente e fragile allo stesso tempo.

La chimica tra i protagonisti evita le certezze facili. Entrambi emergono come interpreti adulti capaci di mostrare ambiguità morali.

Comici reali e autenticità sul palco

Il film coinvolge veri stand-up comedian per le sequenze nei club. Questo aggiunge concretezza alle esibizioni.

  1. Presenza di comici emergenti sullo sfondo delle scene di club.

  2. Dialoghi che oscillano tra ironia e dolore personale.

  3. Momenti di spettacolo che riflettono la fatica della creazione comica.

I temi che attraversano il film

Oltre al percorso individuale, la pellicola affronta questioni relazionali profonde. Il matrimonio è mostrato come un organismo vivo, a volte in declino.

  • Rinnovamento personale e collettivo nelle coppie.

  • Il rischio di non riconoscere il proprio partner.

  • La tensione tra desiderio di libertà e responsabilità verso i figli.

La narrazione evita risposte semplici, preferendo interrogativi e momenti di sincera empatia.

Scelte narrative e momenti chiave

Il film non segue la classica scalata al successo tipica dei biopic. Dopo l’esordio al club, la storia vira verso l’analisi delle relazioni e delle loro fratture.

Alcune scene chiave funzionano grazie a una messa in scena asciutta e a dialoghi che suonano veri. In altri momenti il film opta per toni più ottimistici.

Cosa resta dopo la visione: pregi e difetti

  • Pregi:

    • Interpretazioni intense di Arnett e Dern.

    • Atmosfera autentica dei locali di stand-up.

    • Regia che privilegia l’intimità emotiva.

  • Difetti:

    • Alcuni passaggi puntano troppo al sentimento convenzionale.

    • Uso occasionale di trovate “facili” per sollevare l’umore.

Dettagli di produzione e contesto

Diretto da Bradley Cooper, il film mette insieme elementi autobiografici e fiction. L’ambientazione è il cuore di New York, con una focalizzazione sui club di cabaret.

Tra i temi ricorrenti troviamo il confronto tra arte e vita quotidiana e il modo in cui la comicità può modellare una nuova identità.

Per chi è questo film

La pellicola parla a chi cerca storie adulte, con introspezione e una vena comica. È adatta a chi apprezza drammi che non rinunciano all’ironia.

Consigliato a spettatori interessati a racconti su famiglia, matrimonio e trasformazione personale.

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