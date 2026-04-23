John Lithgow su J.K. Rowling: posizioni distorte e troppo accentuate

La nuova serie di HBO su Harry Potter riaccende il dibattito mediatico. Sullo sfondo restano le frasi controverse di J.K. Rowling, e tra i protagonisti della polemica ora c’è John Lithgow. L’attore, scelto per interpretare Albus Silente, ha spiegato perché ha deciso di salire a bordo nonostante le critiche che circondano l’autrice.

Le parole di Lithgow sul reboot e sulle polemiche

Ospite a un programma del New Yorker, Lithgow ha affrontato la questione con chiarezza. Ha detto di avere serie riserve sulle posizioni pubbliche di Rowling. Tuttavia, ha scelto di partecipare al progetto.

Ha sottolineato che molte delle controversie erano emerse quando il lavoro era già avviato. Per lui, la qualità del materiale e il team produttivo hanno pesato molto sulla decisione.

Perché ha accettato il ruolo di Silente

L’attore ha elencato motivi concreti che lo hanno convinto ad accettare. Tra questi, il valore artistico del progetto e l’opportunità professionale.

Il lavoro gli offriva continuità anche in età avanzata.

La sceneggiatura e lo sviluppo creativo gli sono sembrati solidi.

La squadra dietro la serie gli ha ispirato fiducia.

In sintesi, per Lithgow le ragioni a favore hanno superato quelle contrarie. Ha dichiarato di non aver mai pensato di tirarsi indietro.

Il rapporto con J.K. Rowling e la produzione

John Lithgow ha chiarito di non conoscere personalmente la scrittrice. Non è stato ingaggiato da lei. Questo aspetto ha inciso sulle sue scelte.

Ha lodato i produttori, citando in particolare Francesca Gardiner e Mark Mylod. Secondo l’attore, la loro leadership è stata determinante. Ha detto che Gardiner è stata decisiva nel convincerlo.

Reazioni nel mondo dello spettacolo e contesto della polemica

Il reboot di HBO ha già provocato reazioni contrastanti. Alcuni artisti e addetti ai lavori si sono detti contrari. Altri hanno scelto di partecipare, come ha fatto Lithgow.

Alcuni hanno criticato la partecipazione per motivi etici.

Altri hanno valutato il progetto sul piano creativo.

La discussione sulla transfobia attribuita a Rowling resta al centro del dibattito.

Per molti, la domanda è se separare l’opera dall’autore. Per altri, la responsabilità sociale degli artisti pesa di più della produzione stessa.

Cosa ha detto l’attore sulle dichiarazioni dell’autrice

Lithgow non ha difeso le affermazioni controverse di Rowling. Ha spiegato di non condividere molte delle sue posizioni. Allo stesso tempo, ha suggerito che alcuni giudizi potrebbero essere stati esagerati.

Ha definito alcune rappresentazioni delle sue parole come distorte, e ha aggiunto che l’autrice ha probabilmente pagato un prezzo per certe esternazioni.

Impatto sulla produzione e prossimi sviluppi

La serie procede nonostante il clima acceso. Le riprese e le scelte di casting continuano a generare attenzione. Il pubblico e i media seguiranno da vicino ogni nuovo aggiornamento.

I nomi coinvolti e le scelte creative saranno osservati attentamente. La vicenda mostra come produzioni di grande richiamo possano restare al centro di grandi dibattiti pubblici.

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