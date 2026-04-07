Igor, l’eroe romantico del calcio: Protti corre sotto la curva in clip esclusiva

Il calcio raccontato come una passione che si porta addosso: un nuovo documentario su Igor Protti arriva al cinema e riaccende i ricordi di chi ha vissuto le sue corse sotto la curva.
Igor Protti: il giocatore che è diventato simbolo
Nato a Rimini, Igor Protti è ricordato come un attaccante dal carisma unico. Ha giocato in club storici come Bari, Roma, Lazio, Messina, Napoli e, soprattutto, Livorno.
- È l’unico italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A, B e C1.
- Dal 1999 al 2005 è stato protagonista a Livorno, dove ha chiuso la carriera.
- La sua immagine sotto la curva è diventata emblema per intere tifoserie.
Il film: regia, temi e chi lo ha realizzato
Il documentario si intitola Igor. L’eroe romantico del calcio. È diretto da Luca Dal Canto e scritto insieme a Alberto Battocchi e Anita Galvano.
La produzione è firmata dall’associazione culturale Bredenkeik. La distribuzione è affidata a Piano B Distribuzioni.
Quali idee attraversano il racconto
- La figura della bandiera e il suo valore affettivo.
- Il calcio popolare degli stadi pieni e delle emozioni genuine.
- La carriera di Protti vista attraverso aneddoti e immagini di repertorio.
Voci e testimonianze: chi parla nel documentario
Il film raccoglie interviste e ricordi di compagni e avversari. La parola torna spesso a Protti stesso.
- Giuseppe Signori
- Fabio Galante
- Sandro Tovalieri
- Walter Mazzarri
- Cristiano Lucarelli
- Giorgio Chiellini
Queste testimonianze aiutano a ricostruire non solo le reti segnate, ma il valore simbolico del giocatore.
La clip esclusiva: l’esultanza sotto la curva
La scena più evocativa del materiale promozionale mostra le celebri corse sotto la curva. Protti spiega perché quel gesto era speciale.
Le immagini di repertorio alternano goal, tifosi e feste spontanee. Intervengono anche tifosi storici.
- Alfonso Cacciapuoti, ultras del Bari
- Lenny Bottai, ex pugile e tifoso livornese
- Lamberto Giannini, pedagogo e regista, voce della tifoseria
Uscita, città e appuntamenti del tour cinematografico
Igor. L’eroe romantico del calcio arriva al cinema il 30 marzo. La programmazione parte in selezionate sale italiane.
Tra le città coinvolte ci sono Bari, Livorno, Rimini, Messina, Napoli, Roma e Milano.
Eventi con il regista
Il regista Luca Dal Canto accompagnerà il documentario in alcune tappe del tour. In sala saranno presenti ospiti e testimonianze dal mondo del calcio.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.