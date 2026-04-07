Igor, l’eroe romantico del calcio: Protti corre sotto la curva in clip esclusiva

Il calcio raccontato come una passione che si porta addosso: un nuovo documentario su Igor Protti arriva al cinema e riaccende i ricordi di chi ha vissuto le sue corse sotto la curva.

Igor Protti: il giocatore che è diventato simbolo

Nato a Rimini, Igor Protti è ricordato come un attaccante dal carisma unico. Ha giocato in club storici come Bari, Roma, Lazio, Messina, Napoli e, soprattutto, Livorno.

È l’unico italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A, B e C1 .

. Dal 1999 al 2005 è stato protagonista a Livorno, dove ha chiuso la carriera.

La sua immagine sotto la curva è diventata emblema per intere tifoserie.

Il film: regia, temi e chi lo ha realizzato

Il documentario si intitola Igor. L’eroe romantico del calcio. È diretto da Luca Dal Canto e scritto insieme a Alberto Battocchi e Anita Galvano.

La produzione è firmata dall’associazione culturale Bredenkeik. La distribuzione è affidata a Piano B Distribuzioni.

Quali idee attraversano il racconto

La figura della bandiera e il suo valore affettivo.

e il suo valore affettivo. Il calcio popolare degli stadi pieni e delle emozioni genuine.

La carriera di Protti vista attraverso aneddoti e immagini di repertorio.

Voci e testimonianze: chi parla nel documentario

Il film raccoglie interviste e ricordi di compagni e avversari. La parola torna spesso a Protti stesso.

Giuseppe Signori

Fabio Galante

Sandro Tovalieri

Walter Mazzarri

Cristiano Lucarelli

Giorgio Chiellini

Queste testimonianze aiutano a ricostruire non solo le reti segnate, ma il valore simbolico del giocatore.

La clip esclusiva: l’esultanza sotto la curva

La scena più evocativa del materiale promozionale mostra le celebri corse sotto la curva. Protti spiega perché quel gesto era speciale.

Le immagini di repertorio alternano goal, tifosi e feste spontanee. Intervengono anche tifosi storici.

Alfonso Cacciapuoti, ultras del Bari

Lenny Bottai, ex pugile e tifoso livornese

Lamberto Giannini, pedagogo e regista, voce della tifoseria

Uscita, città e appuntamenti del tour cinematografico

Igor. L’eroe romantico del calcio arriva al cinema il 30 marzo. La programmazione parte in selezionate sale italiane.

Tra le città coinvolte ci sono Bari, Livorno, Rimini, Messina, Napoli, Roma e Milano.

Eventi con il regista

Il regista Luca Dal Canto accompagnerà il documentario in alcune tappe del tour. In sala saranno presenti ospiti e testimonianze dal mondo del calcio.

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