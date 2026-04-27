Alien seconda stagione: arrivano i primi dettagli su Pianeta Terra

A qualche mese dall’annuncio ufficiale del rinnovo, arrivano i primi dettagli concreti sulla seconda stagione di Alien: Pianeta Terra, la serie di Noah Hawley che espande l’universo creato da Ridley Scott. Le informazioni toccano produzione, location e tempistiche, aspetti che interessano fan e addetti ai lavori.
Quando partiranno le riprese della nuova stagione
Secondo quanto riferito da Sydney Chandler durante i Texas Film Awards a Deadline, la produzione della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra inizierà a maggio. La data segna l’avvio effettivo delle riprese per lo show prodotto da FX.
Il trasferimento dei set: dalla Thailandia a Londra
Per il prossimo ciclo di episodi è previsto uno spostamento delle riprese. Dopo le riprese iniziali in Thailandia, la troupe si trasferirà ai Pinewood Studios di Londra.
- Pinewood Studios è famoso per aver ospitato più capitoli della saga cinematografica.
- La scelta punta su infrastrutture di livello e grandi spazi per gli effetti pratici.
- La sede britannica facilita inoltre l’accesso a tecnici ed effetti visivi di alta gamma.
Che cosa è accaduto nella prima stagione e chi è il fulcro narrativo
La prima stagione ha introdotto un punto di vista molto diverso sulla mitologia di Alien. Al centro della trama c’è il personaggio interpretato da Sydney Chandler, che rappresenta un’innovazione rispetto ai protagonisti dei film.
- Wendy è il primo ibrido umano-xenomorfo nato dalla sperimentazione della Prodigy Corporation.
- Prima della trasformazione, la sua identità era Marcy Hermit.
- Wendy guida i “Lost Boys”, un gruppo di sei ibridi creati da bambini malati.
- Nel finale, prende il controllo dell’isola di Neverland dopo una rivolta contro i creatori.
- Un elemento chiave: Wendy riesce a comunicare con gli xenomorfi.
Quando potremmo vedere in streaming la Stagione 2
Al momento non è stata annunciata una data di debutto in streaming. Considerando l’inizio delle riprese a maggio e la durata tipica dei set, la finestra probabile per l’uscita resta distante.
Stime realistiche indicano un lancio nel corso del 2027, ma la cifra resta soggetta a conferme ufficiali.
Perché la post-produzione richiederà tempo
Alien: Pianeta Terra combina elementi pratici e digitali. Per questo la fase successiva alle riprese sarà impegnativa.
Le attività che allungano i tempi
- Creazione e integrazione degli xenomorfi in CGI.
- Compositing ed effetti visivi complessi.
- Sound design, mixaggi e colonna sonora.
- Color grading e finalizzazione delle immagini.
- Localizzazione, doppiaggio e controlli di qualità per le diverse piattaforme.
Cosa cambia per il cast e la produzione
Lo spostamento ai Pinewood Studios può incidere su logistica e casting. La presenza di studi londinesi facilita collaborazioni con specialisti VFX internazionali.
- Maggiore accesso a reparti effetti pratici e digitali.
- Possibilità di ampliare il cast con talenti europei.
- Coordinamento più agevole per le sequenze complesse.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.