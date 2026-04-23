Opel su base Leapmotor B10: Stellantis valuta il progetto

Una possibile nuova Opel elettrica prende corpo da un accordo tra Stellantis e il costruttore cinese Leapmotor. Il progetto punta a portare in Europa un SUV compatto basato su tecnologia sviluppata in Cina, con produzione europea e prezzi pensati per competere nella fascia di mercato più sensibile al prezzo.

Accordo in vista: cosa prevede la partnership Stellantis–Leapmotor

L’intesa, ancora in fase avanzata di negoziazione, riguarda lo sviluppo di un modello Opel alimentato a batteria. Il veicolo nascerebbe su una base tecnica fornita da Leapmotor e sarebbe adattato per il mercato europeo sotto la supervisione Opel.

Modello interno: identificato come O3U.

Base tecnica: piattaforma Leapmotor B10.

Ruoli: Leapmotor fornisce piattaforma ed elettronica; Opel cura design e messa a punto per l’Europa.

La piattaforma B10 e gli elementi tecnici chiave

La scelta della B10 permette di sfruttare una soluzione già collaudata. La piattaforma include architettura elettronica, gestione delle batterie e sistemi di guida che Leapmotor ha già sviluppato per i suoi modelli.

Che cosa porta Leapmotor

Piattaforma elettrica B10 pronta all’uso.

Centralina elettronica e software di gestione del veicolo.

Sistemi chiave come propulsione e integrazione batterie.

Il contributo di Opel

Progettazione esterna con linguaggio stilistico Opel.

Omologazione e adattamenti per normative europee.

Strategia commerciale e rete vendita continentale.

Una quota significativa dello sviluppo resterebbe comunque in capo alla Cina, a testimonianza del ruolo centrale della tecnologia asiatica nel progetto.

Piano produttivo: Saragozza al centro della strategia europea

La produzione è prevista nello stabilimento Stellantis di Saragozza. L’avvio ipotetico delle linee è fissato per il 2028.

Fabbrica: impianto di Saragozza, Spagna.

Data stimata di lancio: 2028.

Volume di produzione previsto: circa 50.000 unità annue.

Questi numeri posizionano il modello nella fascia dei volumi medi, utile per contenere i costi unitari e ottenere economie di scala.

Perché Stellantis guarda alle soluzioni cinesi

La mossa è parte di una revisione più ampia delle strategie del gruppo verso l’elettrico. Negli ultimi mesi Stellantis ha aggiornato i suoi piani energetici e contabili, con svalutazioni importanti che hanno inciso sul bilancio.

Effetto contabile: svalutazioni per circa 25 miliardi di dollari .

. Riposizionamento: maggiore equilibrio tra BEV e ibrido.

Obiettivo: ridurre tempi e costi di sviluppo.

Accedere a piattaforme già sviluppate significa abbattere i tempi di industrializzazione. Significa anche limitare l’esposizione finanziaria su progetti a rischio di conto economico.

Impatto competitivo: la pressione dei costruttori cinesi in Europa

I marchi cinesi hanno accelerato l’ingresso nel Vecchio Continente con prodotti competitivi sui prezzi. Questo cambiamento ha costretto i gruppi tradizionali a rivedere le proprie strategie di prodotto.

Prezzi aggressivi e tecnologie mature.

Capacità produttiva e supply chain integrate.

Percezione dei consumatori: valore e autonomia in primo piano.

Nel 2025 le vendite di auto cinesi in Europa hanno superato la soglia di oltre un milione di vetture. Questo dato spiega la scelta di partner capaci di offrire soluzioni a basso costo senza rinunciare alla tecnologia.

Implicazioni commerciali e scenari futuri per Opel

L’introduzione di un prop prodotto basato su tecnologia Leapmotor potrebbe ampliare l’offerta Opel nella fascia entry-upper. Il brand potrebbe così competere meglio contro i concorrenti cinesi e salvaguardare quote di mercato sensibili al prezzo.

Vantaggi: riduzione costi di sviluppo, time-to-market più rapido.

Rischi: dipendenza tecnologica e percezione di “esternalizzazione” del know-how.

Opportunità: posizionamento prezzo-qualità competitivo in Europa.

La strada scelta combina produzione locale e tecnologia esterna. È una soluzione pragmatica per mantenere competitività senza investimenti immediati insostenibili.

Articoli simili

Vota questo articolo