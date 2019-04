Pordenone Blues Festival 2019: ecco i primi concerti in programma

Torna anche quest’anno il Pordenone Blues Festival per la sua 28esima edizione e vi diciamo da subito che le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle fra il 15 e il 20 luglio 2019. Come sempre saranno protagonisti degli eventi live firmati Pordenone Blues Festival artisti leader del panorama internazionale.

Fra i nomi da tenere sotto controllo ci sono:

Lunedì 15 luglio: The Stars from the Commitments (attenzione è l’unica data italiana, quindi se volete vederli è la vostra occasione)

Martedì 16 luglio: Steve Hackett (che per chi non lo sapesse è l’ex chitarrista dei Genesis)

Mercoledì 17 luglio: Kool & The Gang

Giovedì 18 luglio: Eric Sardinas + Rival Sons + Joanna Connor.

Non sappiamo ancora informazioni sugli altri giorni. Vi suggeriamo di restare aggiornati consultando il sito web dell’evento.