Pillion, film rom-com sadomaso: la recensione che sorprende

Il debutto alla regia di Harry Lighton arriva con un film che sorprende per coraggio e tatto. Pillion – Amore senza freni mescola passione, trasgressione e tenerezza in una commedia romantica queer che non ha paura di raccontare desiderio e potere con schiettezza.

Da un progetto fallito a un film sul desiderio: l’origine di Pillion

Harry Lighton ha trasformato un imprevisto in opportunità. Un progetto sul sumo, pensato in Giappone, è naufragato per la pandemia. Da quel vuoto creativo è nato altro. Un dirigente della BBC gli ha inviato dei libri. Tra questi c’era Box Hill di Adam Mars-Jones. Lighton ha letto, dialogato con l’autore e ottenuto carta bianca. Così il romanzo è diventato spunto, non vincolo.

Il periodo temporale, le dinamiche narrate e la durezza di alcune scene sono state rielaborate. Lighton ha scelto di spostare l’asse drammatico verso il presente emotivo dei personaggi. Voleva esplorare il momento in cui una persona smette di vivere un ruolo predefinito.

Trama e temi principali: amore, potere, rinascita

Colin è un giovane timido e in cerca di sé. Ray è più adulto, carismatico, un leader tra i bikers. Tra loro nasce una relazione dominante-sottomessa che ridefinisce entrambi. Il sesso è esplicito, intenso e parte integrante della narrazione. Ma non è un mero choc visivo.

Il film indaga:

l’asimmetria affettiva come scelta e realtà;

la segretezza delle relazioni non conformi;

la possibilità di amore dentro schemi non tradizionali.

La moto diventa simbolo di trasformazione. Salire su una moto significa per Colin entrare in una vita diversa. È una metafora di libertà. La sensualità delle macchine è trattata come un elemento narrativo.

Perché questo film sfida il romance tradizionale

Rappresenta una relazione sadomasochista senza giudizi moralisti.

Mostra affetto e brutalità come due facce dello stesso legame.

Non nasconde la sessualità, ma la integra nel sentimento.

Il cast: la scelta di Harry Melling e Alexander Skarsgård

Trovare gli interpreti giusti non è stato scontato. Molti direttori di casting erano scettici. Servivano attori disposti a rischiare. Harry Melling è stato il primo a dire sì. La sua partecipazione ha aperto la strada. Da lì Lighton ha contattato Alexander Skarsgård. Dopo una call su Zoom, Skarsgård ha accettato.

La chimica sul set è frutto di fiducia. Entrambi gli attori hanno lavorato con curiosità e apertura. Hanno contribuito con idee e proposte. Lighton racconta che così il set è diventato luogo di gioco creativo e di sperimentazione.

Le scelte registiche: lavoro sensoriale e scenografico

Per comprendere il ruolo della moto, Lighton l’ha guidata da passeggero per giorni. Voleva sentire il suono, la vibrazione, la vertigine. Quelle impressioni si traducono in immagini. Le inquadrature cercano il corpo, ma anche il rumore e la texture.

Gli interni raccontano i personaggi. La casa della famiglia di Colin è densa di oggetti e memorie. Colori caldi e soprammobili comunicano radici e routine. L’appartamento di Ray è asciutto, funzionale, essenziale. Le scelte cromatiche e gli arredi riflettono l’anima dei protagonisti.

Scene intime e responsabilità sul set

Le sequenze sessuali hanno richiesto preparazione e rispetto. La sceneggiatura era dettagliata e precisa. Questo ha permesso agli attori e alla troupe di lavorare con chiarezza. Nessuno ha preso le scene come puro sensazionalismo.

Lighton ha gestito le riprese come esercizio di fiducia. Il montaggio ha mantenuto tempo e ritmo coerenti con il testo. Il risultato è una rappresentazione esplicita ma misurata, che non perde di vista l’emozione.

Famiglia e rappresentazione: aggiornare il romanzo agli anni moderni

Nel libro la storia si svolge negli anni ’70 e prevede un rapporto difficile con la famiglia. Nella trasposizione di Lighton la famiglia di Colin è sorprendentemente incoraggiante. I genitori lo spingono persino a esplorare la sua vita affettiva. Ma la loro accettazione non è totale né priva di contraddizioni. Questo aggiornamento serve a mettere a fuoco un paradosso: anche il sostegno può diventare limitante quando non comprende l’interezza della persona.

La scelta narrativa offre una lettura più contemporanea del coming out e delle dinamiche familiari.

Elementi da notare prima di vedere il film

Regista emergente con chiara visione estetica.

Due interpreti capaci di spingere i propri limiti.

Un equilibrio tra esplicito e poetico.

La moto come dispositivo simbolico e narrativo.

Curiosità sulla realizzazione e l’accoglienza festivaliera

Il film è approdato ai festival in modo quasi fortuito. A Cannes ha attirato attenzione per il suo approccio sincero e non sensazionalistico. Le discussioni che ha suscitato riflettono la natura provocatoria del racconto. Per molti spettatori è stato un piccolo evento, per altri una sfida alle aspettative del genere romantico.

