Jim Jarmusch leone d’oro Venezia 82, voice of Hind Rajab leone d’argento, Toni Servillo Coppa Volpi

La serata finale della Mostra ha messo al centro storie e sentimenti: il Leone d’Oro è andato a Jim Jarmusch, ma il palco è diventato anche una tribuna per appelli e ricordi sulle violenze in corso nella Striscia di Gaza.

Jarmusch vincitore e un festival che sceglie l’empatia

Con il film Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch si è aggiudicato il massimo riconoscimento della 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Sul palco il regista ha richiamato l’importanza dell’empatia come strumento per affrontare le crisi globali.

La premiazione è stata asciutta e misurata. I ringraziamenti hanno ricordato il valore della troupe e il passato del cinema italiano, mentre il Leone d’Oro ha consacrato la serata.

Appelli politici e umanitari che hanno segnato la cerimonia

Durante la premiazione numerosi interventi hanno citato i conflitti aperti nel mondo. Il tema più ricorrente è stato quello della Striscia di Gaza.

Benedetta Porcaroli, premiata nella sezione Orizzonti come miglior attrice, ha dedicato il suo riconoscimento alla Global Sumud Flotilla, la missione che sta cercando di rompere il blocco navale su Gaza. Toni Servillo, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, ha espresso ammirazione per chi ha scelto di salpare verso la Palestina:

servillo ha parlato a nome del sentimento condiviso dal mondo del cinema;

ha richiamato il tema della dignità umana calpestata quotidianamente in quei territori.

Kaouther Ben Hania, regista de The Voice of Hind Rajab, ha ritirato il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e ha ricordato la protagonista, la bambina Hind Rajab, uccisa durante il conflitto. Dal palco è arrivata una richiesta diretta: che le atrocità cessino.

Premi principali del Concorso: elenco completo e dettagli SEO-friendly

Di seguito i riconoscimenti assegnati nella sezione principale della Mostra.

Leone d’Oro: Father Mother Sister Brother — Jim Jarmusch

Father Mother Sister Brother — Jim Jarmusch Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria: The Voice of Hind Rajab — Kaouther Ben Hania

The Voice of Hind Rajab — Kaouther Ben Hania Leone d’Argento – Premio per la miglior regia: Benny Safdie — The Smashing Machine

Benny Safdie — The Smashing Machine Coppa Volpi – Migliore interpretazione femminile: Xin Zhilei — The Sun Rises On Us All

Xin Zhilei — The Sun Rises On Us All Coppa Volpi – Migliore interpretazione maschile: Toni Servillo — La grazia

Toni Servillo — La grazia Premio per la miglior sceneggiatura: À pied d’oeuvre — Valérie Donzelli e Gilles Marchand

À pied d’oeuvre — Valérie Donzelli e Gilles Marchand Premio speciale della giuria: Sotto le nuvole — Gianfranco Rosi

Sotto le nuvole — Gianfranco Rosi Premio Marcello Mastroianni (giovane talento): Luna Wedler — Silent Friend

Orizzonti: i vincitori che segnano il cinema contemporaneo

La sezione Orizzonti ha messo in luce nuove sensibilità narrative. Qui i premi principali della rassegna parallela.

Miglior film (Orizzonti): En el camino — David Pablos

En el camino — David Pablos Miglior regia (Orizzonti): Anuparna Roy — Songs of the Forgotten Trees

Anuparna Roy — Songs of the Forgotten Trees Premio speciale (Orizzonti): Harà watana (Lost Land) — Akio Fujimoto

Harà watana (Lost Land) — Akio Fujimoto Miglior attrice (Orizzonti): Benedetta Porcaroli — Il rapimento di Arabella (Carolina Cavalli)

Benedetta Porcaroli — Il rapimento di Arabella (Carolina Cavalli) Miglior attore (Orizzonti): Giacomo Covi — Un anno di scuola (Laura Samani)

Giacomo Covi — Un anno di scuola (Laura Samani) Miglior sceneggiatura (Orizzonti): Hiedra — Ana Cristina Barragan

Hiedra — Ana Cristina Barragan Miglior cortometraggio (Orizzonti): Stan Kelly (Without Kelly) — Lovisa Sirén

Premi collaterali, riconoscimenti emergenti e sezioni speciali

La Mostra ha anche assegnato premi dedicati a nuovi autori e al pubblico.

Orizzonti Extra – Premio del pubblico – Armani Beauty: Calle Malaga — Maryam Touzani

Calle Malaga — Maryam Touzani Leone del futuro – Premio Luigi de Laurentiis per la miglior opera prima: Short Summer — Nastia Korkia

Riconoscimenti italiani e momenti memorabili sul red carpet

L’Italia è salita sul podio con diversi momenti significativi. Gianfranco Rosi ha ricevuto il premio speciale della giuria per Sotto le nuvole.

Il red carpet ha mostrato anche immagini forti, tra cui la fotografia della piccola Hind Rajab, che ha acceso il dibattito attorno al ruolo del cinema nel documentare e denunciare le tragedie umane.

