It: Welcome to Derry, perché Bill Skarsgård non voleva tornare

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

It: Welcome to Derry, perché Bill Skarsgård non voleva fare ritorno
Quando è arrivata la notizia di It: Welcome to Derry, molti fan hanno esultato all’idea di rivedere Bill Skarsgård nei panni di Pennywise. L’entusiasmo si scontrò però con la sorpresa: l’attore svedese non era affatto convinto di riprendere il ruolo che lo aveva reso celebre.

Perché Skarsgård esitava a tornare come Pennywise

La riluttanza dell’attore aveva radici semplici ma decisive.

  • Tutela dell’eredità: voleva evitare di compromettere il valore dei film del 2017 e 2019.

  • Timori creativi: temeva che una serie potesse diluire la forza dell’icona creata da Stephen King.

  • Standard qualitativi: era scettico sulla capacità del nuovo progetto di eguagliare l’impatto cinematografico.

Il peso del successo precedente

I due film diretti da Andy Muschietti gli avevano dato fama internazionale. Questo rendeva la decisione ancora più delicata.

Come i creatori lo hanno convinto a dire sì

La svolta è arrivata quando il team creativo ha mostrato una visione chiara e rispettosa.

  • Proposta narrativa: il prequel punta a raccontare origini e contesto di Derry.

  • Rispetto per il materiale di King: il progetto ha promesso fedeltà all’universo originale.

  • Prospettiva sul personaggio: l’idea era di far emergere lati di Pennywise mai esplorati prima.

  • Collaborazione con Muschietti: il rapporto con il regista ha facilitato la fiducia dell’attore.

Argomenti decisivi sul tavolo

Skarsgård ha riconosciuto che la serie avrebbe potuto ampliare il personaggio senza tradirlo. Gli è stata mostrata una strada per far evolvere Pennywise.

Cosa cambia per Pennywise e per il pubblico

Il formato seriale apre scenari diversi rispetto ai film. Alcuni aspetti del personaggio vengono approfonditi.

  • Esplorazione delle origini e del contesto sociale di Derry.

  • Maggiore spazio per la psicologia di Pennywise.

  • Possibilità di nuove scene e di tonalità differenti.

  • Rischi: alcuni fan temevano ripetizioni o indebolimento del mito.

Il ruolo dell’attore nella nuova versione

Skarsgård ha raccontato di essersi divertito a lavorare sulle scene. Ha apprezzato l’occasione di aggiungere sfumature al suo Pennywise.

Impatto mediatico e distribuzione

It: Welcome to Derry è stato lanciato su piattaforme come Sky e NOW. Questo gli ha garantito ampia visibilità.

  • Visibilità internazionale: la distribuzione TV e streaming amplia l’audience.

  • Discussione critica: la serie alimenta il dibattito su come adattare opere di King.

  • Reazioni dei fan: oscillano tra entusiasmo e scetticismo, soprattutto dopo Il Capitolo Due.

