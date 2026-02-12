BAFTA 2026: tutte le candidature, elenco completo per film e tv

La lista delle nomination ai BAFTA 2026 è uscita: dalle prime anticipazioni emergono film in pole position e tanti titoli britannici in gara. L’annuncio, curato da Aimee Lou Wood e David Jonsson, rivela una battaglia serrata tra favoriti e sorprese.
Pellicole in testa e numeri chiave
I grandi protagonisti della stagione sono chiari. Una battaglia dopo l’altra guida con 14 candidature. Subito dietro c’è I peccatori con 13. Hamnet – Nel nome del figlio e Marty Supreme raccolgono entrambi 11 nomine.
La cerimonia si svolgerà il 22 febbraio alla Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra. Lo show sarà presentato da Alan Cumming.
Categorie principali: film e regia
Candidati per il Miglior film
- Una battaglia dopo l’altra
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- I peccatori
- Sentimental Value
Registi in nomination
- Paul Thomas Anderson — Una battaglia dopo l’altra
- Yorgos Lanthimos — Bugonia
- Chloé Zhao — Hamnet – Nel nome del figlio
- Josh Safdie — Marty Supreme
- Ryan Coogler — I peccatori
- Joachim Trier — Sentimental Value
Premi agli interpreti: protagonisti e non
Migliore attrice protagonista
- Jessie Buckley — Hamnet – Nel nome del figlio
- Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson — Song Sung Blue – Una melodia d’amore
- Chase Infiniti — Una battaglia dopo l’altra
- Renate Reinsve — Sentimental Value
- Emma Stone — Bugonia
Miglior attore protagonista
- Robert Aramayo — I Swear
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio — Una battaglia dopo l’altra
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Michael B. Jordan — I peccatori
- Jesse Plemons — Bugonia
Attrice non protagonista
- Odessa A’zion — Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value
- Wunmi Mosaku — I peccatori
- Carey Mulligan — The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor — Una battaglia dopo l’altra
- Emily Watson — Hamnet – Nel nome del figlio
Attore non protagonista
- Benicio Del Toro — Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Paul Mescal — Hamnet – Nel nome del figlio
- Peter Mullan — I Swear
- Sean Penn — Una battaglia dopo l’altra
- Stellan Skarsgård — Sentimental Value
Scrittura e adattamenti: sceneggiature in gara
Miglior sceneggiatura originale
- L’agente segreto
- I Swear
- Marty Supreme
- I peccatori
- Sentimental Value
Miglior sceneggiatura non originale
- The Ballad of Wallis Island
- Una battaglia dopo l’altra
- Bugonia
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Pillion – Amore senza freni
Focus sul cinema britannico e esordi
I migliori film britannici in gara
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones – Un amore di ragazzo
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet – Nel nome del figlio
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion – Amore senza freni
- Steve
- 28 anni dopo
Debutto britannico: nuove leve
- The Ceremony — Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer
- My Father’s Shadow — Akinola Davies Jr., Wale Davies
- Pillion – Amore senza freni — Harry Lighton
- A Want in Her — Myrid Carten
- Wasteman — Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran
Sezione internazionale, documentari e animazione
Film in lingua straniera
- L’agente segreto
- Un semplice incidente
- Sentimental Value
- Sirāt
- La voce di Hind Rajab
Miglior documentario
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up – Il giornalista investigativo Seymour Hersh
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor – La vicina perfetta
- 2000 Meters to Andriivka
Animazione e family
- Miglior film d’animazione: Elio, La piccola Amélie, Zootropolis 2
- Miglior film per bambini e famiglie: Arco, Boong, Lilo & Stitch, Zootropolis 2
Premi tecnici: immagini, suono e design
Scenografia, fotografia e montaggio
- Fotografia: Una battaglia dopo l’altra, Frankenstein, Marty Supreme, I peccatori, Train Dreams
- Montaggio: Una battaglia dopo l’altra, F1 – Il film, A House of Dynamite, Marty Supreme, I peccatori
- Scenografia: Una battaglia dopo l’altra, Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, Marty Supreme, I peccatori
Costumi, trucco e colonna sonora
- Costumi: Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, Marty Supreme, I peccatori, Wicked – Parte 2
- Make up & hair: Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, Marty Supreme, I peccatori, Wicked – Parte 2
- Colonna sonora: Una battaglia dopo l’altra, Bugonia, Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, I peccatori
Suono ed effetti visivi
- Suono: Una battaglia dopo l’altra, F1 – Il film, Frankenstein, I peccatori, Warfare – Tempo di guerra
- Effetti visivi: Avatar – Fuoco e cenere, Dragon Trainer, F1 – Il film, Frankenstein, The Lost Bus
Casting, cortometraggi e riconoscimenti speciali
Casting e corti in gara
- Casting: Una battaglia dopo l’altra, I Swear, Marty Supreme, I peccatori, Sentimental Value
- Corto d’animazione britannico: Cardboard, Solstice, Two Black Boys in Paradise
- Corto britannico: Magid/Zafar, Nostalgie, Terence, This is Endometriosis, Welcome Home Freckles
Premi votati dal pubblico e onorificenze
- EE Rising Star Award: Robert Aramayo, Miles Caton, Chase Infiniti, Archie Madekwe, Posy Sterling
- Outstanding British Contribution to Cinema: Clare Binns
Articoli simili
- Actor Awards 2026: tutte le nomination
- Golden Globe 2026: tutti i vincitori e i premi principali
- Critics’ choice awards: Timothée Chalamet e gli altri vincitori
- Golden Globe 2026: lista completa delle nomination
- Timothée Chalamet svela i più grandi attori di tutti i tempi
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.