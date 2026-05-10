Pierdavide Carone: nuovo singolo Mentirsi pur di amarsi e la paura di dirsi addio

Arriva un nuovo capitolo nella discografia di Pierdavide Carone: un singolo che osserva con sguardo lucido le relazioni che si trascinano per inerzia. La canzone porta alla luce la difficoltà di dire basta e racconta le menzogne che si usano per continuare ad amare, anche solo per un po’.

Il nuovo singolo: titolo, data e etichetta

Pierdavide Carone pubblicherà il suo prossimo brano, Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…), venerdì 17 aprile 2026. Il singolo esce per Zoo Dischi/ADA Music Italy, con la distribuzione curata dalla label.

Di cosa parla la canzone: amore, abitudine e paura

Il pezzo esplora la zona grigia tra la fine dell’amore e lo scioglimento della relazione. Racconta le coppie che restano insieme per ragioni diverse dalla passione.

Motivi che fermano la separazione

Paura del cambiamento e delle conseguenze.

Abitudine che scandisce la quotidianità.

Difficoltà a spiegare la rottura a familiari e amici.

Il timore di ammettere a se stessi che è finita.

In questi casi la menzogna diventa un conforto: non dire apertamente che è finita sembra, per molti, un modo per rimandare il dolore.

La visione dell’autore: parole e intenzioni

Carone descrive questo stato d’animo come una sospensione. Dice che spesso si va avanti per inerzia, con affetto residuo o semplice stanchezza.

Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…) nasce da questo osservatorio personale. L’autore ha voluto mettere in musica la tensione tra verità scomode e piccole rassicurazioni quotidiane.

Chi ha lavorato al brano e l’aspetto produttivo

Il singolo è stato scritto e composto da Pierdavide Carone. La produzione è firmata da Davide Gobello, che ha curato arrangiamento e sonorità.

Autore: Pierdavide Carone

Produttore: Davide Gobello

Etichetta: Zoo Dischi/ADA Music Italy

Data di uscita: 17 aprile 2026

Atmosfera del brano e possibili scenari d’ascolto

La traccia punta sull’introspezione e su immagini quotidiane. Può risuonare con chi vive una relazione in bilico.

La scrittura cerca di bilanciare lirismo e concretezza. L’arrangiamento accompagna il racconto senza forzare l’emotività.

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