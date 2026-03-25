Salmo nuovo singolo Crackers: manifesto di autonomia artistica in bianco e nero

Salmo torna a farsi sentire con un progetto che guarda al passato e spinge verso nuove traiettorie artistiche. HELLVISBACK 10 YEARS LATER celebra il disco cult del 2016 e si presenta con nuovi brani che anticipano l’uscita dell’album. Dopo 10 AD, oggi arriva il singolo e il video di CRACKERS, disponibile subito e pronto a incendiare la scena.

CRACKERS: un brano che mette in scena autonomia e critica

Il pezzo si pone come una presa di posizione. CRACKERS smaschera pose e finzioni del mondo rap. Il testo è tagliente e diretto.

Temi: autenticità contro immagine.

Atmosfera: aggressiva e concentrata.

Ruolo: secondo inedito dell’album.

La traccia ribadisce la cifra di Salmo: senza compromessi e con una forte identità sonora.

Il video: bianco e nero per accentuare la performance

Il videoclip sceglie un’estetica essenziale. L’assenza del colore focalizza l’attenzione sulla presenza scenica.

Regia, fotografia e linguaggio visivo

Regia: Bogdan ‘Chilldays’ Plakov.

Bogdan ‘Chilldays’ Plakov. Fotografia: Edoardo Bolli.

Edoardo Bolli. Stile: grana marcata, resa quasi analogica.

La scelta stilistica enfatizza la tensione del brano. Performance e immagine si fondono in un racconto visivo crudo e coerente.

Tempistiche, etichetta e formati da collezione

L’album HELLVISBACK 10 YEARS LATER esce il 3 aprile per Sony Music Italy. Nel frattempo vengono rilasciati tre inediti, con CRACKERS come secondo estratto.

Per i fan sono attivi i preordini dei formati speciali.

CD in black leather box.

Musicassetta rossa da collezione.

Versioni digitali e streaming.

Dettagli chiave e crediti principali

Artista: Salmo

Salmo Singolo: CRACKERS

CRACKERS Album: HELLVISBACK 10 YEARS LATER

HELLVISBACK 10 YEARS LATER Label: Sony Music Italy

Sony Music Italy Regia video: Bogdan ‘Chilldays’ Plakov

Bogdan ‘Chilldays’ Plakov Fotografia video: Edoardo Bolli

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