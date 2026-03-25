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Salmo nuovo singolo Crackers: manifesto di autonomia artistica in bianco e nero

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Di : Enrico Valiani

Salmo, fuori il nuovo singolo “Crackers”: un manifesto di autonomia artistica in bianco e nero
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Salmo torna a farsi sentire con un progetto che guarda al passato e spinge verso nuove traiettorie artistiche. HELLVISBACK 10 YEARS LATER celebra il disco cult del 2016 e si presenta con nuovi brani che anticipano l’uscita dell’album. Dopo 10 AD, oggi arriva il singolo e il video di CRACKERS, disponibile subito e pronto a incendiare la scena.

CRACKERS: un brano che mette in scena autonomia e critica

Il pezzo si pone come una presa di posizione. CRACKERS smaschera pose e finzioni del mondo rap. Il testo è tagliente e diretto.

  • Temi: autenticità contro immagine.

  • Atmosfera: aggressiva e concentrata.

  • Ruolo: secondo inedito dell’album.

La traccia ribadisce la cifra di Salmo: senza compromessi e con una forte identità sonora.

Il video: bianco e nero per accentuare la performance

Il videoclip sceglie un’estetica essenziale. L’assenza del colore focalizza l’attenzione sulla presenza scenica.

Regia, fotografia e linguaggio visivo

  • Regia: Bogdan ‘Chilldays’ Plakov.

  • Fotografia: Edoardo Bolli.

  • Stile: grana marcata, resa quasi analogica.

La scelta stilistica enfatizza la tensione del brano. Performance e immagine si fondono in un racconto visivo crudo e coerente.

Tempistiche, etichetta e formati da collezione

L’album HELLVISBACK 10 YEARS LATER esce il 3 aprile per Sony Music Italy. Nel frattempo vengono rilasciati tre inediti, con CRACKERS come secondo estratto.

Per i fan sono attivi i preordini dei formati speciali.

  • CD in black leather box.

  • Musicassetta rossa da collezione.

  • Versioni digitali e streaming.

Dettagli chiave e crediti principali

  • Artista: Salmo

  • Singolo: CRACKERS

  • Album: HELLVISBACK 10 YEARS LATER

  • Label: Sony Music Italy

  • Regia video: Bogdan ‘Chilldays’ Plakov

  • Fotografia video: Edoardo Bolli

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