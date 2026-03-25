Salmo nuovo singolo Crackers: manifesto di autonomia artistica in bianco e nero

Salmo torna a farsi sentire con un progetto che guarda al passato e spinge verso nuove traiettorie artistiche. HELLVISBACK 10 YEARS LATER celebra il disco cult del 2016 e si presenta con nuovi brani che anticipano l’uscita dell’album. Dopo 10 AD, oggi arriva il singolo e il video di CRACKERS, disponibile subito e pronto a incendiare la scena.
CRACKERS: un brano che mette in scena autonomia e critica
Il pezzo si pone come una presa di posizione. CRACKERS smaschera pose e finzioni del mondo rap. Il testo è tagliente e diretto.
- Temi: autenticità contro immagine.
- Atmosfera: aggressiva e concentrata.
- Ruolo: secondo inedito dell’album.
La traccia ribadisce la cifra di Salmo: senza compromessi e con una forte identità sonora.
Il video: bianco e nero per accentuare la performance
Il videoclip sceglie un’estetica essenziale. L’assenza del colore focalizza l’attenzione sulla presenza scenica.
Regia, fotografia e linguaggio visivo
- Regia: Bogdan ‘Chilldays’ Plakov.
- Fotografia: Edoardo Bolli.
- Stile: grana marcata, resa quasi analogica.
La scelta stilistica enfatizza la tensione del brano. Performance e immagine si fondono in un racconto visivo crudo e coerente.
Tempistiche, etichetta e formati da collezione
L’album HELLVISBACK 10 YEARS LATER esce il 3 aprile per Sony Music Italy. Nel frattempo vengono rilasciati tre inediti, con CRACKERS come secondo estratto.
Per i fan sono attivi i preordini dei formati speciali.
- CD in black leather box.
- Musicassetta rossa da collezione.
- Versioni digitali e streaming.
Dettagli chiave e crediti principali
- Artista: Salmo
- Singolo: CRACKERS
- Album: HELLVISBACK 10 YEARS LATER
- Label: Sony Music Italy
- Regia video: Bogdan ‘Chilldays’ Plakov
- Fotografia video: Edoardo Bolli
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.