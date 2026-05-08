Netflix: 46 paesi per non abbiam bisogno di parole, Sarah Toscano e Atlantide verso 1 mln stream

Il esordio sul grande schermo di Sarah Toscano ha preso il volo su Netflix: i dati ufficiali più recenti certificano una diffusione rapida e capillare del film, che sta riscuotendo consensi oltre i confini nazionali.
Record su Netflix: la crescita globale di Feel My Voice
Nel monitoraggio che copre la settimana dal 6 al 12 aprile 2026, il remake italiano intitolato Non abbiamo bisogno di parole e distribuito internazionalmente come Feel My Voice ha consolidato la sua posizione tra i titoli più seguiti.
Il film, diretto da Luca Ribuoli e con protagoniste Serena Rossi e Sarah Toscano, è entrato nella Top 10 in decine di mercati. Questo trend conferma la traiettoria emersa nelle prime rilevazioni.
Dati ufficiali della settimana 6-12 aprile 2026
Le statistiche diffuse da Netflix mostrano risultati chiari e frammentati per aree geografiche.
- Top 10 in 46 Paesi nel periodo di osservazione.
- Primo posto assoluto in Italia per la seconda settimana consecutiva.
- Performance rilevanti in Europa occidentale e America Latina.
I report parziali pubblicati da Tudum nelle prime 72 ore avevano segnalato la presenza solo in Italia e Slovacchia. Successivamente, i dati estesi hanno svelato una diffusione molto più ampia.
Elenco delle nazioni in cui il film è tra i più visti
Di seguito le aree in cui Feel My Voice ha raggiunto la Top 10 nella settimana evidenziata.
Europa
- Italia (posizione #1)
- Francia, Germania, Spagna, Portogallo
- Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi
- Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca
- Croazia, Ungheria, Lituania, Serbia, Slovenia, Ucraina
America Latina
- Argentina, Brasile, Messico
- Cile, Colombia, Perù, Uruguay
- Venezuela, Bolivia, Paraguay
- Paesi centro-americani: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
Nord America e altri mercati
- Canada
- Israele, Libano
Come il passaparola e lo streaming hanno spinto il film
Analisti indipendenti come FlixPatrol avevano anticipato la crescita. Il pubblico ha sfruttato i social e le raccomandazioni per diffondere il titolo.
La storia di Eletta, l’unica ragazza udente in una famiglia di persone sorde, possiede qualità emotive universali. Questi temi hanno facilitato l’attrazione di spettatori oltre la barriera linguistica.
- Adattamento di La Famille Bélier in chiave italiana.
- Combinazione di commedia e dramma familiare.
- Performance vocali e colonna sonora riconoscibili.
Colonna sonora in ascesa: Atlantide verso quota un milione
La componente musicale ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del progetto. Il film omaggia il brano di Ron del 1992, citato anche nello script.
Al centro dell’attenzione c’è però Atlantide, inedito interpretato da Sarah Toscano. Il pezzo racconta il conflitto interiore della protagonista tra la voce personale e i doveri familiari.
- Conta degli stream su Spotify: 992.815 al momento della rilevazione.
- La canzone sta accelerando grazie all’esposizione sul film e alle playlist.
Dettagli principali del cast e del team creativo
- Regia: Luca Ribuoli
- Protagoniste: Serena Rossi, Sarah Toscano
- Titolo internazionale: Feel My Voice
- Data di debutto: 3 aprile 2026 (distribuzione Netflix)
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.