Netflix: 46 paesi per non abbiam bisogno di parole, Sarah Toscano e Atlantide verso 1 mln stream

Il esordio sul grande schermo di Sarah Toscano ha preso il volo su Netflix: i dati ufficiali più recenti certificano una diffusione rapida e capillare del film, che sta riscuotendo consensi oltre i confini nazionali.

Record su Netflix: la crescita globale di Feel My Voice

Nel monitoraggio che copre la settimana dal 6 al 12 aprile 2026, il remake italiano intitolato Non abbiamo bisogno di parole e distribuito internazionalmente come Feel My Voice ha consolidato la sua posizione tra i titoli più seguiti.

Il film, diretto da Luca Ribuoli e con protagoniste Serena Rossi e Sarah Toscano, è entrato nella Top 10 in decine di mercati. Questo trend conferma la traiettoria emersa nelle prime rilevazioni.

Dati ufficiali della settimana 6-12 aprile 2026

Le statistiche diffuse da Netflix mostrano risultati chiari e frammentati per aree geografiche.

Top 10 in 46 Paesi nel periodo di osservazione.

nel periodo di osservazione. Primo posto assoluto in Italia per la seconda settimana consecutiva.

Performance rilevanti in Europa occidentale e America Latina.

I report parziali pubblicati da Tudum nelle prime 72 ore avevano segnalato la presenza solo in Italia e Slovacchia. Successivamente, i dati estesi hanno svelato una diffusione molto più ampia.

Elenco delle nazioni in cui il film è tra i più visti

Di seguito le aree in cui Feel My Voice ha raggiunto la Top 10 nella settimana evidenziata.

Europa

Italia (posizione #1)

Francia, Germania, Spagna, Portogallo

Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi

Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca

Croazia, Ungheria, Lituania, Serbia, Slovenia, Ucraina

America Latina

Argentina, Brasile, Messico

Cile, Colombia, Perù, Uruguay

Venezuela, Bolivia, Paraguay

Paesi centro-americani: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

Nord America e altri mercati

Canada

Israele, Libano

Come il passaparola e lo streaming hanno spinto il film

Analisti indipendenti come FlixPatrol avevano anticipato la crescita. Il pubblico ha sfruttato i social e le raccomandazioni per diffondere il titolo.

La storia di Eletta, l’unica ragazza udente in una famiglia di persone sorde, possiede qualità emotive universali. Questi temi hanno facilitato l’attrazione di spettatori oltre la barriera linguistica.

Adattamento di La Famille Bélier in chiave italiana.

in chiave italiana. Combinazione di commedia e dramma familiare.

Performance vocali e colonna sonora riconoscibili.

Colonna sonora in ascesa: Atlantide verso quota un milione

La componente musicale ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del progetto. Il film omaggia il brano di Ron del 1992, citato anche nello script.

Al centro dell’attenzione c’è però Atlantide, inedito interpretato da Sarah Toscano. Il pezzo racconta il conflitto interiore della protagonista tra la voce personale e i doveri familiari.

Conta degli stream su Spotify: 992.815 al momento della rilevazione.

al momento della rilevazione. La canzone sta accelerando grazie all’esposizione sul film e alle playlist.

Dettagli principali del cast e del team creativo

Regia: Luca Ribuoli

Protagoniste: Serena Rossi , Sarah Toscano

, Titolo internazionale: Feel My Voice

Data di debutto: 3 aprile 2026 (distribuzione Netflix)

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