Jeson: che farei è dedicato a una persona speciale

Il cantautore romano Jeson torna a farsi sentire con un nuovo singolo, Che farei, uscito sulle piattaforme digitali il 5 settembre 2025. La canzone è arrivata al pubblico prima ancora dell’uscita ufficiale grazie a performance live durante il Jeson Live Tour 2025, tra cui una tappa al Red Valley Festival di Olbia.
La scelta del palco: perché presentare il brano dal vivo
Jeson ha preferito mostrare il pezzo in anteprima durante i concerti. Il palco gli permette di misurare l’impatto emotivo e creare un dialogo diretto con chi ascolta. Le prime esibizioni hanno offerto un’anteprima intima e intensa, dove il pubblico ha potuto percepire il valore delle parole e delle melodie.
Per l’artista il live non è solo performance. È il luogo dove nascono reazioni genuine. Questo approccio ha rafforzato l’attesa per l’uscita ufficiale del singolo, pubblicato con l’etichetta Epic Records/Sony Music Italy.
Cosa racconta «Che farei»
Il brano nasce da un’urgenza emotiva: proteggere ciò che conta. Al centro c’è il tema dei legami che resistono al tempo e alle distanze. Jeson esplora relazioni sane e fragili, non dette e cure quotidiane.
Parole e immagini
- Testo che scava nelle emozioni comuni.
- Immagini concrete tratte dall’esperienza personale.
- Tono intimo ma universale, che invita all’identificazione.
Dediche e ispirazioni dietro il pezzo
L’artista racconta che la canzone è dedicata a una persona entrata nella sua vita in modo inaspettato, e allo stesso tempo a amicizie consolidate nel tempo. Queste ispirazioni danno al brano una doppia anima: personale e collettiva.
Jeson mette in musica la sensazione di voler custodire chi si ama. È un invito alla cura quotidiana, senza grandi proclami ma con gesti concreti.
Amore, dubbi e gesti: il tema centrale
Nel testo l’amore si presenta in molte forme. Può essere un’amicizia di lunga data o una presenza nuova che diventa fondamentale. La canzone accoglie il dubbio senza cercare risposte definitive.
Che farei racconta i piccoli gesti, le domande inespresse e la voglia di esserci «un attimo in più». Non pretende soluzioni, ma esplora la vulnerabilità con sincerità.
Dove ascoltare il singolo e dettagli discografici
Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025. È pubblicato da Epic Records in collaborazione con Sony Music Italy.
- Data di pubblicazione: 5 settembre 2025
- Etichetta: Epic Records / Sony Music Italy
- Anteprime live: Jeson Live Tour 2025, incluso Red Valley Festival (Olbia)
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.