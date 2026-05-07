L’amore ci farà a pezzi: Miglio rilancia il brano con nuovi feat e remix

Il progetto di Miglio torna a farsi sentire: il 17 aprile esce una nuova edizione di L’amore ci farà a pezzi, rivista in due chiavi opposte. Da una parte una collaborazione vocale con Max Collini, dall’altra una trasformazione ambient a firma Sara Berts. Due letture dello stesso brano, pensate per esplorare lati diversi della stessa materia sonora.
Come nasce la riedizione e perché cambia strada
La traccia proviene dall’album Traumfabrik Again, ma qui viene riaperta e rimontata. L’idea non è ripubblicare l’originale. È invece rielaborarlo, partendo da elementi esistenti e spostandoli verso nuovi orizzonti.
Il titolo richiama la traduzione italiana di Love Will Tear Us Apart, usata come avvio emozionale e non come semplice cover. Le immagini liriche sono rimaste frammentate e private, poi si sono allargate a racconti diversi.
Miglio descrive il brano come un pezzo che aveva bisogno di essere attraversato di nuovo. Quel percorso ha generato due versioni distinte.
Due facce del singolo: confronto rapido
- Versione A: intervento testuale di Max Collini che dà voce a immagini concrete.
- Versione B: remix ambient di Sara Berts che agisce su texture, spazio e sintesi sonora.
La versione con Max Collini: parola e concretezza
Per il Lato A la voce di Max Collini è stata scritta appositamente. Il suo apporto non stravolge la struttura, ma aggiunge punti di vista più diretti.
Il risultato è un dialogo tra due scritture: la delicatezza melodica di Miglio e la nettezza narrativa di Collini. La collaborazione nasce anche da esperienze live condivise in città come Milano, Padova e Grassina.
Max Collini racconta di essersi immerso subito nelle suggestioni del pezzo, trovando un terreno adatto alle sue immagini.
Il remix ambient di Sara Berts: spazio, synth e nuove tonalità
Nel Lato B Sara Berts sposta la traccia verso un paesaggio sonoro etereo. La ritmica si assottiglia. Le texture diventano il fulcro.
La produzione fa uso di sintetizzatori come l’UDO Super 6. Le linee di synth, i riverberi e il lavoro stereo ridefiniscono il peso emotivo del brano.
Sara ha scelto di modificare la tonalità verso il maggiore, per offrire una prospettiva emotiva alternativa. La voce perde centralità e si integra come elemento testurale.
Elementi tecnici e persone coinvolte
- Testo e musica: Alessia Zappamiglio (Miglio)
- Produzione: Francesco Fantini e Alessia Zappamiglio
- Mix: Francesco Fantini
- Master: Nick Foglia
- Artwork: Emanuele D’Amico
- Foto copertina: Martina Platone
Articoli simili
- Mahmood debutta al cinema in Le cose non dette di Gabriele Muccino
- Lady Gaga e Doechii nuovo brano nel trailer finale di Il diavolo veste Prada 2
- Lady Gaga e Doechii nel video Runway trasformano la pista da ballo in passerella
- Madonna canta la bambola di Patty Pravo per Dolce e Gabbana: video e audio
- Teaser Cime tempestose di Emerald Fennell, utenti reagiscono: accuse di perversione
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.