Comicon Napoli 2026: programma e cosa fare domenica 3 maggio, giornata finale

Ultimo giorno di spettacolo per COMICON Napoli 2026: domenica 3 maggio la kermesse chiude con una giornata piena di anteprime, panel internazionali e ospiti di rilievo. Tra proiezioni esclusive, incontri con autori e talk show live, il programma offre appuntamenti per fan di fumetto, serie TV e musica digitale.
Cinque appuntamenti clou da segnare in agenda
- From – anteprima stagione 4: presentazione italiana con membri del cast e materiale inedito.
- Vinland Saga: dietro le quinte: Makoto Yukimura svela idee e processo creativo dietro il manga.
- ChiacchieraTONY dal vivo: il gruppo di TonyPitony racconta il dietro le quinte dei loro progetti.
- Marvel Legends – incontri con gli autori: confronto tra firme che hanno segnato il fumetto supereroistico.
- Liam Sharp in panel: dialogo sull’arte, mitologia e le tecniche narrative del fumettista.
Programma dettagliato della giornata: orari, sale e ospiti
Mattina: storie nordiche e creatività del manga
- 11:00 – 12:00 | Sala Italia
Vinland Saga Behind the Scenes
Un incontro con Makoto Yukimura dedicato alla genesi del suo manga e all’adattamento che ha conquistato il pubblico mondiale. Interventi di editoria e traduzione per approfondire il percorso dall’idea al volume pubblicato.
- Ospiti: Makoto Yukimura, Norihiko Ichihashi (Kodansha), Cristian Posocco (Star Comics), Angelo “Sommobuta” Cavallaro.
- Biglietti e inviti: ritiro presso il Teatro Mediterraneo dalle ore 10:00.
Mezzogiorno: anteprima televisiva e ospiti internazionali
- 12:00 – 14:00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo
From – stagione 4
Per la prima volta in Italia, la serie sci-fi horror di Paramount+ arriva a COMICON con scene inedite e il confronto con parte del cast presente in sala. Un appuntamento imperdibile per chi segue il mistero della cittadina che imprigiona i suoi visitatori.
- Ospiti: Catalina Sandino Moreno, Scott McCord, Aka7even, LDA.
- Nota: ritiro ticket-invito al Teatro Mediterraneo a partire dalle 10:00.
Pomeriggio: talk show, fumetto mainstream e accessibilità
- 14:00 – 15:00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo
ChiacchieraTONY
Il format di TonyPitony approda a COMICON per una sessione informale tra musica, web e comicità. La squadra condividerà racconti di progetto e aneddoti dal backstage.
- Ospiti: TonyPitony, Stefanoconlaesse, MrCardillo, Gianpiert, Luca Di Trapani.
- Ticket: inviti ritirabili al Teatro Mediterraneo dalle ore 10:00.
- 14:00 – 15:00 | Sala Pazienza
Marvel Legends: conversazione tra grandi firme
Un panel che mette a confronto stili e generazioni di autori che hanno ridefinito il fumetto di supereroi. Si parlerà di tecnica, influenze e delle sfide creative nel mercato contemporaneo.
- Ospiti: Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli, Rick Leonardi, Alex Maleev, Sara Pichelli, Nicola Peruzzi.
- Accessibilità: previsto servizio di interpretariato in LIS.
Tardo pomeriggio: arte e mito nel fumetto
- 16:00 – 17:00 | Sala Pazienza
Liam Sharp: arte e narrazione
Panel incentrato sul lavoro visivo di Liam Sharp, tra illustrazione, narrativa mitologica e il rapporto con il fumetto commerciale. Un’occasione per analizzare tavole, processi creativi e ispirazioni.
- Ospite: Liam Sharp.
Consigli pratici per la visita
- Ritirare i ticket-invito presto per assicurarsi l’ingresso agli eventi più richiesti.
- Arrivare con anticipo alle sale per i posti a sedere limitati.
- Controllare i pannelli informativi in loco per eventuali cambi di orario.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.