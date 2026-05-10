Newsletter

Connettersi

Comicon Napoli 2026: programma e cosa fare domenica 3 maggio, giornata finale

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

COMICON Napoli 2026, programma di domenica 3 maggio: cosa fare nella giornata finale
WhatsApp

Ultimo giorno di spettacolo per COMICON Napoli 2026: domenica 3 maggio la kermesse chiude con una giornata piena di anteprime, panel internazionali e ospiti di rilievo. Tra proiezioni esclusive, incontri con autori e talk show live, il programma offre appuntamenti per fan di fumetto, serie TV e musica digitale.

Cinque appuntamenti clou da segnare in agenda

  • From – anteprima stagione 4: presentazione italiana con membri del cast e materiale inedito.

  • Vinland Saga: dietro le quinte: Makoto Yukimura svela idee e processo creativo dietro il manga.

  • ChiacchieraTONY dal vivo: il gruppo di TonyPitony racconta il dietro le quinte dei loro progetti.

  • Marvel Legends – incontri con gli autori: confronto tra firme che hanno segnato il fumetto supereroistico.

  • Liam Sharp in panel: dialogo sull’arte, mitologia e le tecniche narrative del fumettista.

Programma dettagliato della giornata: orari, sale e ospiti

Mattina: storie nordiche e creatività del manga

  • 11:00 – 12:00 | Sala Italia

Vinland Saga Behind the Scenes

Un incontro con Makoto Yukimura dedicato alla genesi del suo manga e all’adattamento che ha conquistato il pubblico mondiale. Interventi di editoria e traduzione per approfondire il percorso dall’idea al volume pubblicato.

  • Ospiti: Makoto Yukimura, Norihiko Ichihashi (Kodansha), Cristian Posocco (Star Comics), Angelo “Sommobuta” Cavallaro.

  • Biglietti e inviti: ritiro presso il Teatro Mediterraneo dalle ore 10:00.

Mezzogiorno: anteprima televisiva e ospiti internazionali

  • 12:00 – 14:00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo

From – stagione 4

Per la prima volta in Italia, la serie sci-fi horror di Paramount+ arriva a COMICON con scene inedite e il confronto con parte del cast presente in sala. Un appuntamento imperdibile per chi segue il mistero della cittadina che imprigiona i suoi visitatori.

  • Ospiti: Catalina Sandino Moreno, Scott McCord, Aka7even, LDA.

  • Nota: ritiro ticket-invito al Teatro Mediterraneo a partire dalle 10:00.

Pomeriggio: talk show, fumetto mainstream e accessibilità

  • 14:00 – 15:00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo

ChiacchieraTONY

Il format di TonyPitony approda a COMICON per una sessione informale tra musica, web e comicità. La squadra condividerà racconti di progetto e aneddoti dal backstage.

  • Ospiti: TonyPitony, Stefanoconlaesse, MrCardillo, Gianpiert, Luca Di Trapani.

  • Ticket: inviti ritirabili al Teatro Mediterraneo dalle ore 10:00.

  • 14:00 – 15:00 | Sala Pazienza

Marvel Legends: conversazione tra grandi firme

Un panel che mette a confronto stili e generazioni di autori che hanno ridefinito il fumetto di supereroi. Si parlerà di tecnica, influenze e delle sfide creative nel mercato contemporaneo.

  • Ospiti: Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli, Rick Leonardi, Alex Maleev, Sara Pichelli, Nicola Peruzzi.

  • Accessibilità: previsto servizio di interpretariato in LIS.

Tardo pomeriggio: arte e mito nel fumetto

  • 16:00 – 17:00 | Sala Pazienza

Liam Sharp: arte e narrazione

Panel incentrato sul lavoro visivo di Liam Sharp, tra illustrazione, narrativa mitologica e il rapporto con il fumetto commerciale. Un’occasione per analizzare tavole, processi creativi e ispirazioni.

  • Ospite: Liam Sharp.

Consigli pratici per la visita

  • Ritirare i ticket-invito presto per assicurarsi l’ingresso agli eventi più richiesti.

  • Arrivare con anticipo alle sale per i posti a sedere limitati.

  • Controllare i pannelli informativi in loco per eventuali cambi di orario.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  La Mummia: primo teaser del film di Lee Cronin e data d'uscita

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly