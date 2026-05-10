Comicon Napoli 2026: programma e cosa fare domenica 3 maggio, giornata finale

Ultimo giorno di spettacolo per COMICON Napoli 2026: domenica 3 maggio la kermesse chiude con una giornata piena di anteprime, panel internazionali e ospiti di rilievo. Tra proiezioni esclusive, incontri con autori e talk show live, il programma offre appuntamenti per fan di fumetto, serie TV e musica digitale.

Cinque appuntamenti clou da segnare in agenda

From – anteprima stagione 4 : presentazione italiana con membri del cast e materiale inedito.

: presentazione italiana con membri del cast e materiale inedito. Vinland Saga: dietro le quinte : Makoto Yukimura svela idee e processo creativo dietro il manga.

: Makoto Yukimura svela idee e processo creativo dietro il manga. ChiacchieraTONY dal vivo : il gruppo di TonyPitony racconta il dietro le quinte dei loro progetti.

: il gruppo di TonyPitony racconta il dietro le quinte dei loro progetti. Marvel Legends – incontri con gli autori : confronto tra firme che hanno segnato il fumetto supereroistico.

: confronto tra firme che hanno segnato il fumetto supereroistico. Liam Sharp in panel: dialogo sull’arte, mitologia e le tecniche narrative del fumettista.

Programma dettagliato della giornata: orari, sale e ospiti

Mattina: storie nordiche e creatività del manga

11:00 – 12:00 | Sala Italia

Vinland Saga Behind the Scenes

Un incontro con Makoto Yukimura dedicato alla genesi del suo manga e all’adattamento che ha conquistato il pubblico mondiale. Interventi di editoria e traduzione per approfondire il percorso dall’idea al volume pubblicato.

Ospiti: Makoto Yukimura , Norihiko Ichihashi (Kodansha), Cristian Posocco (Star Comics), Angelo “Sommobuta” Cavallaro .

, (Kodansha), (Star Comics), . Biglietti e inviti: ritiro presso il Teatro Mediterraneo dalle ore 10:00.

Mezzogiorno: anteprima televisiva e ospiti internazionali

12:00 – 14:00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo

From – stagione 4

Per la prima volta in Italia, la serie sci-fi horror di Paramount+ arriva a COMICON con scene inedite e il confronto con parte del cast presente in sala. Un appuntamento imperdibile per chi segue il mistero della cittadina che imprigiona i suoi visitatori.

Ospiti: Catalina Sandino Moreno , Scott McCord , Aka7even , LDA .

, , , . Nota: ritiro ticket-invito al Teatro Mediterraneo a partire dalle 10:00.

Pomeriggio: talk show, fumetto mainstream e accessibilità

14:00 – 15:00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo

ChiacchieraTONY

Il format di TonyPitony approda a COMICON per una sessione informale tra musica, web e comicità. La squadra condividerà racconti di progetto e aneddoti dal backstage.

Ospiti: TonyPitony , Stefanoconlaesse , MrCardillo , Gianpiert , Luca Di Trapani .

, , , , . Ticket: inviti ritirabili al Teatro Mediterraneo dalle ore 10:00.

14:00 – 15:00 | Sala Pazienza

Marvel Legends: conversazione tra grandi firme

Un panel che mette a confronto stili e generazioni di autori che hanno ridefinito il fumetto di supereroi. Si parlerà di tecnica, influenze e delle sfide creative nel mercato contemporaneo.

Ospiti: Simone Bianchi , Giuseppe Camuncoli , Rick Leonardi , Alex Maleev , Sara Pichelli , Nicola Peruzzi .

, , , , , . Accessibilità: previsto servizio di interpretariato in LIS.

Tardo pomeriggio: arte e mito nel fumetto

16:00 – 17:00 | Sala Pazienza

Liam Sharp: arte e narrazione

Panel incentrato sul lavoro visivo di Liam Sharp, tra illustrazione, narrativa mitologica e il rapporto con il fumetto commerciale. Un’occasione per analizzare tavole, processi creativi e ispirazioni.

Ospite: Liam Sharp.

Consigli pratici per la visita

Ritirare i ticket-invito presto per assicurarsi l’ingresso agli eventi più richiesti.

Arrivare con anticipo alle sale per i posti a sedere limitati.

Controllare i pannelli informativi in loco per eventuali cambi di orario.

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