Scar torna dopo 5 anni con Esordienti 1994: il disco dei trentenni dal settimo piano

Scar torna con un nuovo capitolo sonoro: Esordienti 1994, un album che mescola memoria, desiderio e lo sguardo innocente di chi ha raggiunto i trent’anni senza rinunciare alla meraviglia. La pubblicazione è fissata per venerdì 17 aprile per Maciste Dischi, e l’artista ha appena reso nota la tracklist che accompagna questo racconto personale.

Dettagli essenziali: uscita, etichetta e numeri dell’album

Il disco conta dodici tracce e quattro featuring. Esordienti 1994 arriva su etichetta Maciste Dischi il 17 aprile. Scar presenta un progetto compatto, scritto per chi cerca verità e semplicità nella canzone d’autore contemporanea.

Immagini e temi: il motivo ricorrente del settimo piano

Al centro del lavoro c’è un’immagine forte: un ragazzo che si affaccia da un settimo piano. La scena non è minacciosa, ma sospesa. Questo bilico diventa metafora di chi cresce senza perdere la capacità di stupirsi.

Nostalgia, dolore e romanticismo

Le canzoni affrontano la nostalgia come scelta estetica. Scar racconta il dolore con tenerezza. Il risultato è intimo e mai compiaciuto.

Transizione e sguardo generazionale

L’autore esplora la maturità che convive con l’istinto infantile. Le emozioni diventano specchio di una generazione nata nel 1994, sempre in movimento.

Ospiti e collaborazioni: voci che dialogano con Scar

Quattro artisti accompagnano Scar nel disco, scelti per la loro onestà espressiva. Le collaborazioni sono misurate e servono la scrittura.

18K – presenza diretta che aggiunge tensione e colore.

– presenza diretta che aggiunge tensione e colore. Piccolo – dialogo intimista e melodie affini.

– dialogo intimista e melodie affini. Lea Gavino – timbro che amplia l’orizzonte emotivo.

– timbro che amplia l’orizzonte emotivo. Mazzariello – contributo che equilibra sapore e delicatezza.

Suoni e atmosfera: cosa aspettarsi dall’ascolto

Il disco mescola arrangiamenti semplici con scelte sonore attente. Non è un lavoro eccessivamente elaborato.

Melodie dirette che sostengono testi narrativi.

Produzione che privilegia chiarezza e calore.

Un equilibrio tra intimismo e momenti più aperti.

La tracklist completa di Esordienti 1994

Giorno d’estate Giorno d’inverno Tutto ciò che odio (feat. 18K) Fiocco rosso (feat. Piccolo) Colline toscane Sera sensazionale Chi chiami amore Una cosa normale (feat. Lea Gavino) Dolcemente (feat. Mazzariello) Agosto Ancora Vita cinema

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