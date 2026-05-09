Scar torna dopo 5 anni con Esordienti 1994: il disco dei trentenni dal settimo piano

Scar torna con un nuovo capitolo sonoro: Esordienti 1994, un album che mescola memoria, desiderio e lo sguardo innocente di chi ha raggiunto i trent’anni senza rinunciare alla meraviglia. La pubblicazione è fissata per venerdì 17 aprile per Maciste Dischi, e l’artista ha appena reso nota la tracklist che accompagna questo racconto personale.
Dettagli essenziali: uscita, etichetta e numeri dell’album
Il disco conta dodici tracce e quattro featuring. Esordienti 1994 arriva su etichetta Maciste Dischi il 17 aprile. Scar presenta un progetto compatto, scritto per chi cerca verità e semplicità nella canzone d’autore contemporanea.
Immagini e temi: il motivo ricorrente del settimo piano
Al centro del lavoro c’è un’immagine forte: un ragazzo che si affaccia da un settimo piano. La scena non è minacciosa, ma sospesa. Questo bilico diventa metafora di chi cresce senza perdere la capacità di stupirsi.
Nostalgia, dolore e romanticismo
Le canzoni affrontano la nostalgia come scelta estetica. Scar racconta il dolore con tenerezza. Il risultato è intimo e mai compiaciuto.
Transizione e sguardo generazionale
L’autore esplora la maturità che convive con l’istinto infantile. Le emozioni diventano specchio di una generazione nata nel 1994, sempre in movimento.
Ospiti e collaborazioni: voci che dialogano con Scar
Quattro artisti accompagnano Scar nel disco, scelti per la loro onestà espressiva. Le collaborazioni sono misurate e servono la scrittura.
- 18K – presenza diretta che aggiunge tensione e colore.
- Piccolo – dialogo intimista e melodie affini.
- Lea Gavino – timbro che amplia l’orizzonte emotivo.
- Mazzariello – contributo che equilibra sapore e delicatezza.
Suoni e atmosfera: cosa aspettarsi dall’ascolto
Il disco mescola arrangiamenti semplici con scelte sonore attente. Non è un lavoro eccessivamente elaborato.
- Melodie dirette che sostengono testi narrativi.
- Produzione che privilegia chiarezza e calore.
- Un equilibrio tra intimismo e momenti più aperti.
La tracklist completa di Esordienti 1994
- Giorno d’estate
- Giorno d’inverno
- Tutto ciò che odio (feat. 18K)
- Fiocco rosso (feat. Piccolo)
- Colline toscane
- Sera sensazionale
- Chi chiami amore
- Una cosa normale (feat. Lea Gavino)
- Dolcemente (feat. Mazzariello)
- Agosto
- Ancora
- Vita cinema
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.