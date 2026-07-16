Piccolo Coro dell’Antoniano, brano per 80° anniversario: la repubblica è un grande coro

Per celebrare gli ottant’anni della Repubblica italiana, il Piccolo Coro dell’Antoniano ha pubblicato un brano pensato per coinvolgere scuole e famiglie. La canzone debutta insieme a un videoclip e a materiali didattici pensati per trasformare il canto in una lezione di cittadinanza.

Lancio del brano e video disponibile

Il singolo La Repubblica è un grande coro è uscito il 29 maggio 2026. La distribuzione è a cura di Sony Music Italy. Il videoclip ufficiale è già online e accompagna la pubblicazione su tutte le piattaforme digitali.

La produzione punta a raggiungere un pubblico giovane e le comunità scolastiche. Il racconto visivo mette al centro i bambini e il valore della partecipazione collettiva.

Un progetto legato al 2 giugno e alla scuola

L’iniziativa nasce all’Antoniano di Bologna per accompagnare le celebrazioni del 2 giugno 2026. Il progetto non si limita a una uscita discografica.

È stato pensato come strumento per le attività didattiche legate alla Costituzione. I promotori vogliono rendere accessibili concetti civici attraverso il linguaggio della musica.

Materiali gratuiti per insegnanti e famiglie

Chiunque può utilizzare la canzone in classe o in famiglia. Sul sito dello Zecchino d’Oro sono disponibili gratuitamente:

testo del brano;

base musicale;

spartito per voci.

Inoltre, l’Antoniano offre un kit didattico richiedibile via email. Il kit contiene guide operative e tracce audio per attività pratiche.

Tra i contenuti del kit si trovano:

schede per il lavoro in classe; proposte per giochi corali; indicatori per collegare il canto ai principi della Costituzione.

La metafora al centro del messaggio

Il filo conduttore del progetto è un’immagine semplice: la Repubblica come un coro. Ogni voce contribuisce al risultato collettivo.

Secondo la direzione dell’Antoniano, l’esperienza corale insegna l’ascolto e la responsabilità condivisa. È un percorso pratico per comprendere la democrazia.

La responsabile creativa sottolinea che i bambini apprendono meglio con esempi concreti. Il progetto mostra la cittadinanza attraverso gesti quotidiani e relazione tra pari.

Chi ha scritto e interpretato la canzone

La squadra artistica dietro il brano unisce autori e musicisti specializzati per l’infanzia. L’opera vuole essere immediata e accessibile.

Crediti principali

Titolo: La Repubblica è un grande coro

Interpreti: Piccolo Coro dell’Antoniano

Direzione del coro: Margherita Gamberini

Testo: Angela Senatore

Musica: Lorenzo Tozzi

Arrangiamento: Alex Volpi

Videoclip: regia di Riccardo Marino

Distribuzione: Sony Music Italy

Data di uscita: 29 maggio 2026

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