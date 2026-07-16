Netflix conferma: terminate le riprese di Troppo Invidiosa con Diana Del Bufalo

La notizia è arrivata in breve formato sui social: Diana Del Bufalo ha annunciato la chiusura delle riprese di Troppo Invidiosa, la nuova serie originale Netflix che promette di mescolare commedia e introspezione con un cast di primo piano.

Quando e come è stato annunciato Troppo Invidiosa su Netflix

Il lancio è passato attraverso un Reel condiviso dall’attrice, che ha svelato ai fan il termine delle riprese. Netflix conferma così l’arrivo della serie prodotta da Cattleya in collaborazione con Preludio. Il tono dell’annuncio è stato leggero e irriverente, in linea con la natura comica del progetto.

La trama: crisi, invidia e ironia intorno ai 40 anni

Al centro c’è Vicky, donna prossima ai quarant’anni che si ritrova a confrontarsi con un sentimento inatteso: l’invidia verso chi sembra aver raggiunto ogni traguardo. Questa scintilla dà il via a una storia fatta di equivoci, amori e ritorni dal passato. La serie vuole esplorare il tema con umorismo, senza rinunciare a momenti di verità.

Cast principale e volti che arricchiscono la commedia

Accanto a Diana Del Bufalo, Troppo Invidiosa schiera nomi noti del cinema e della comicità italiana. Il cast include interpreti capaci di muoversi tra toni leggeri e scene più intime.

Diana Del Bufalo nel ruolo di Vicky

nel ruolo di Vicky Isabella Ferrari

Ciro Priello (The Jackal)

(The Jackal) Lorenzo De Moor

Matteo Martari

Chi c’è dietro le quinte: sceneggiatura e regia

La scrittura è stata affidata a un team di autori italiani con esperienza nella commedia. Gli episodi totali sono otto e la regia è divisa tra due firme.

Head writer: Monica Rametta

Coautori: Federico Baccomo e Dario Bonamin

e Regia: Milena Cocozza (episodi 1-4)

Regia: Alessio Lauria (episodi 5-8)

Formato: 8 episodi in totale

Da Buenos Aires a Roma: l’adattamento dell’originale argentino

Troppo Invidiosa è la versione italiana di Envidiosa, serie argentina del 2024 prodotta da Preludio. L’idea è mantenere il nucleo emotivo dell’originale, trasferendolo però nel contesto italiano e culturale.

L’autrice originale, Carolina Aguirre, ha firmato la storia che ora viene riletta per un pubblico diverso. La transizione punta a valorizzare la commedia d’autore italiana e la cifra interpretativa di Del Bufalo.

Cosa aspettarsi: tono, pubblico e possibili temi

La serie sembra voler bilanciare leggerezza e profondità. Tra i temi attesi troviamo:

la crisi esistenziale ai 40 anni

l’invidia come motore narrativo

rapporti familiari e amorosi in perdita e riconquista

momenti di comicità che nascondono verità scomode

Con una formula che mescola ironia e introspezione, Troppo Invidiosa mira a raggiungere un pubblico ampio, dagli spettatori delle commedie leggere agli appassionati di storie di crescita personale.

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