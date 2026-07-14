Casting Napoli per la prima girl band K-pop italo-europea: nasce Fourteen

Un nuovo esperimento televisivo e musicale avvia le proprie selezioni in Italia: FOURTEEN lancia i casting estivi partendo da Napoli e promette di trasformare quattro giovani talenti in una girl band dallo stile K-Pop reinterpretato in chiave italo-europea.

Come partecipare ai casting e cosa cercano i produttori

La produzione è in cerca di quattro ragazze tra i 13 e i 22 anni con attitudine al canto e/o alla danza. Non è richiesta una esperienza professionale consolidata. Conta la personalità, la presenza scenica e la disponibilità a un percorso formativo.

Oltre alla band principale, le porte restano aperte per altri ruoli:

coprotagonisti della serie TV collegata;

della serie TV collegata; ballerini e ballerine per il corpo di ballo ufficiale;

per il corpo di ballo ufficiale; possibili ruoli di supporto nella produzione trasmediale.

Le candidature vanno inviate sul sito ufficiale. Sul portale si trovano moduli, requisiti e le istruzioni per le audizioni.

Date e tappe del tour di selezione: Napoli, Milano e Roma

Il roadshow delle audizioni si sviluppa su più città italiane. Le date confermate sono:

Napoli – 13 e 14 giugno 2026

– 13 e 14 giugno 2026 Milano – 20 e 21 giugno 2026

– 20 e 21 giugno 2026 Roma – 25 e 26 giugno 2026

– 25 e 26 giugno 2026 Callback finale a Roma – 27 e 28 giugno 2026

I calendari possono aggiornarsi. È consigliato consultare il sito per eventuali variazioni e orari dettagliati.

La natura del progetto: album, serie TV e tournée nel 2027

FOURTEEN nasce come progetto trasmediale. L’idea unisce industria musicale e televisiva in un unico piano commerciale e creativo.

Produzione di un album originale con videoclip professionali.

con videoclip professionali. Realizzazione di una serie TV destinata alle reti RAI.

destinata alle reti RAI. Tournée dal vivo in programma per il 2027.

La strategia punta a integrare broadcast, musica e live. Alla produzione c’è Joy Production & Sustainability Srl, in collaborazione con RAI.

Che cosa significa “K-Pop italo-europeo”

Parlare di K-Pop oltre i confini coreani significa adattare un sistema produttivo complesso. Il K-Pop è noto per training intensivi, coreografie precise e fanbase organizzati.

Trasporre quel modello in Italia e in Europa richiede una riscrittura culturale. La sfida è mantenere qualità produttiva senza trasformare il marchio in un semplice claim di marketing.

Tra gli aspetti critici da valutare, per chi si candida, ci sono i termini contrattuali. Questioni chiave:

cessione diritti d’immagine ;

; clausole di esclusiva e durata del vincolo;

tutele e regole per le minorenni fra i 13 e i 17 anni.

Al momento il comunicato non dettaglia le condizioni contrattuali. Per informazioni ufficiali va consultato il sito del progetto.

Collaborazione con RAI e produzione italiana

Il progetto è promosso come un prodotto Made in Italy con respiro internazionale. La partnership con la televisione pubblica mira a dare copertura e visibilità nazionale.

Il ruolo di RAI è centrale per la messa in onda della serie TV e per il supporto promozionale. La produzione tecnica e artistica è affidata a Joy Production & Sustainability Srl.

FAQ essenziali: risposte pratiche per chi vuole partecipare

Quando iniziano esattamente i casting?

Le audizioni cominciano a Napoli il 13 e 14 giugno 2026, proseguono a Milano il 20 e 21 giugno e a Roma il 25 e 26 giugno. I callback finali sono il 27 e 28 giugno a Roma.

Chi può iscriversi alle selezioni?

Ragazze tra i 13 e i 22 anni con capacità di canto o danza. Sono aperte anche candidature per ruoli nella serie e per il corpo di ballo.

Dove si inviano le candidature?

Le iscrizioni avvengono tramite il sito ufficiale del progetto. Tutte le informazioni sulle audizioni e i moduli sono pubblicati lì.

Che formato avrà la proposta artistica?

Si tratta di un progetto ibrido: album con videoclip, serie TV per la RAI e attività live, incluso un tour nazionale atteso nel 2027.

Chi produce FOURTEEN?

La produzione è curata da Joy Production & Sustainability Srl, in collaborazione con RAI.

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