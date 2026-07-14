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Casting Napoli per la prima girl band K-pop italo-europea: nasce Fourteen

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Di : Enrico Valiani

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Un nuovo esperimento televisivo e musicale avvia le proprie selezioni in Italia: FOURTEEN lancia i casting estivi partendo da Napoli e promette di trasformare quattro giovani talenti in una girl band dallo stile K-Pop reinterpretato in chiave italo-europea.

Come partecipare ai casting e cosa cercano i produttori

La produzione è in cerca di quattro ragazze tra i 13 e i 22 anni con attitudine al canto e/o alla danza. Non è richiesta una esperienza professionale consolidata. Conta la personalità, la presenza scenica e la disponibilità a un percorso formativo.

Oltre alla band principale, le porte restano aperte per altri ruoli:

  • coprotagonisti della serie TV collegata;

  • ballerini e ballerine per il corpo di ballo ufficiale;

  • possibili ruoli di supporto nella produzione trasmediale.

Le candidature vanno inviate sul sito ufficiale. Sul portale si trovano moduli, requisiti e le istruzioni per le audizioni.

Date e tappe del tour di selezione: Napoli, Milano e Roma

Il roadshow delle audizioni si sviluppa su più città italiane. Le date confermate sono:

  • Napoli – 13 e 14 giugno 2026

  • Milano – 20 e 21 giugno 2026

  • Roma – 25 e 26 giugno 2026

  • Callback finale a Roma – 27 e 28 giugno 2026

I calendari possono aggiornarsi. È consigliato consultare il sito per eventuali variazioni e orari dettagliati.

La natura del progetto: album, serie TV e tournée nel 2027

FOURTEEN nasce come progetto trasmediale. L’idea unisce industria musicale e televisiva in un unico piano commerciale e creativo.

  • Produzione di un album originale con videoclip professionali.

  • Realizzazione di una serie TV destinata alle reti RAI.

  • Tournée dal vivo in programma per il 2027.

La strategia punta a integrare broadcast, musica e live. Alla produzione c’è Joy Production & Sustainability Srl, in collaborazione con RAI.

Che cosa significa “K-Pop italo-europeo”

Parlare di K-Pop oltre i confini coreani significa adattare un sistema produttivo complesso. Il K-Pop è noto per training intensivi, coreografie precise e fanbase organizzati.

Trasporre quel modello in Italia e in Europa richiede una riscrittura culturale. La sfida è mantenere qualità produttiva senza trasformare il marchio in un semplice claim di marketing.

Tra gli aspetti critici da valutare, per chi si candida, ci sono i termini contrattuali. Questioni chiave:

  • cessione diritti d’immagine;

  • clausole di esclusiva e durata del vincolo;

  • tutele e regole per le minorenni fra i 13 e i 17 anni.

Al momento il comunicato non dettaglia le condizioni contrattuali. Per informazioni ufficiali va consultato il sito del progetto.

Collaborazione con RAI e produzione italiana

Il progetto è promosso come un prodotto Made in Italy con respiro internazionale. La partnership con la televisione pubblica mira a dare copertura e visibilità nazionale.

Il ruolo di RAI è centrale per la messa in onda della serie TV e per il supporto promozionale. La produzione tecnica e artistica è affidata a Joy Production & Sustainability Srl.

FAQ essenziali: risposte pratiche per chi vuole partecipare

Quando iniziano esattamente i casting?

Le audizioni cominciano a Napoli il 13 e 14 giugno 2026, proseguono a Milano il 20 e 21 giugno e a Roma il 25 e 26 giugno. I callback finali sono il 27 e 28 giugno a Roma.

Chi può iscriversi alle selezioni?

Ragazze tra i 13 e i 22 anni con capacità di canto o danza. Sono aperte anche candidature per ruoli nella serie e per il corpo di ballo.

Dove si inviano le candidature?

Le iscrizioni avvengono tramite il sito ufficiale del progetto. Tutte le informazioni sulle audizioni e i moduli sono pubblicati lì.

Che formato avrà la proposta artistica?

Si tratta di un progetto ibrido: album con videoclip, serie TV per la RAI e attività live, incluso un tour nazionale atteso nel 2027.

Chi produce FOURTEEN?

La produzione è curata da Joy Production & Sustainability Srl, in collaborazione con RAI.

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