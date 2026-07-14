Casting Napoli per la prima girl band K-pop italo-europea: nasce Fourteen

Un nuovo esperimento televisivo e musicale avvia le proprie selezioni in Italia: FOURTEEN lancia i casting estivi partendo da Napoli e promette di trasformare quattro giovani talenti in una girl band dallo stile K-Pop reinterpretato in chiave italo-europea.
Come partecipare ai casting e cosa cercano i produttori
La produzione è in cerca di quattro ragazze tra i 13 e i 22 anni con attitudine al canto e/o alla danza. Non è richiesta una esperienza professionale consolidata. Conta la personalità, la presenza scenica e la disponibilità a un percorso formativo.
Oltre alla band principale, le porte restano aperte per altri ruoli:
- coprotagonisti della serie TV collegata;
- ballerini e ballerine per il corpo di ballo ufficiale;
- possibili ruoli di supporto nella produzione trasmediale.
Le candidature vanno inviate sul sito ufficiale. Sul portale si trovano moduli, requisiti e le istruzioni per le audizioni.
Date e tappe del tour di selezione: Napoli, Milano e Roma
Il roadshow delle audizioni si sviluppa su più città italiane. Le date confermate sono:
- Napoli – 13 e 14 giugno 2026
- Milano – 20 e 21 giugno 2026
- Roma – 25 e 26 giugno 2026
- Callback finale a Roma – 27 e 28 giugno 2026
I calendari possono aggiornarsi. È consigliato consultare il sito per eventuali variazioni e orari dettagliati.
La natura del progetto: album, serie TV e tournée nel 2027
FOURTEEN nasce come progetto trasmediale. L’idea unisce industria musicale e televisiva in un unico piano commerciale e creativo.
- Produzione di un album originale con videoclip professionali.
- Realizzazione di una serie TV destinata alle reti RAI.
- Tournée dal vivo in programma per il 2027.
La strategia punta a integrare broadcast, musica e live. Alla produzione c’è Joy Production & Sustainability Srl, in collaborazione con RAI.
Che cosa significa “K-Pop italo-europeo”
Parlare di K-Pop oltre i confini coreani significa adattare un sistema produttivo complesso. Il K-Pop è noto per training intensivi, coreografie precise e fanbase organizzati.
Trasporre quel modello in Italia e in Europa richiede una riscrittura culturale. La sfida è mantenere qualità produttiva senza trasformare il marchio in un semplice claim di marketing.
Tra gli aspetti critici da valutare, per chi si candida, ci sono i termini contrattuali. Questioni chiave:
- cessione diritti d’immagine;
- clausole di esclusiva e durata del vincolo;
- tutele e regole per le minorenni fra i 13 e i 17 anni.
Al momento il comunicato non dettaglia le condizioni contrattuali. Per informazioni ufficiali va consultato il sito del progetto.
Collaborazione con RAI e produzione italiana
Il progetto è promosso come un prodotto Made in Italy con respiro internazionale. La partnership con la televisione pubblica mira a dare copertura e visibilità nazionale.
Il ruolo di RAI è centrale per la messa in onda della serie TV e per il supporto promozionale. La produzione tecnica e artistica è affidata a Joy Production & Sustainability Srl.
FAQ essenziali: risposte pratiche per chi vuole partecipare
Quando iniziano esattamente i casting?
Le audizioni cominciano a Napoli il 13 e 14 giugno 2026, proseguono a Milano il 20 e 21 giugno e a Roma il 25 e 26 giugno. I callback finali sono il 27 e 28 giugno a Roma.
Chi può iscriversi alle selezioni?
Ragazze tra i 13 e i 22 anni con capacità di canto o danza. Sono aperte anche candidature per ruoli nella serie e per il corpo di ballo.
Dove si inviano le candidature?
Le iscrizioni avvengono tramite il sito ufficiale del progetto. Tutte le informazioni sulle audizioni e i moduli sono pubblicati lì.
Che formato avrà la proposta artistica?
Si tratta di un progetto ibrido: album con videoclip, serie TV per la RAI e attività live, incluso un tour nazionale atteso nel 2027.
Chi produce FOURTEEN?
La produzione è curata da Joy Production & Sustainability Srl, in collaborazione con RAI.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.