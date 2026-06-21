Strega comanda Francesca Michielin: inno all’autodeterminazione dal gioco d’infanzia

Francesca Michielin lancia un nuovo singolo che rimette in gioco un’immagine dell’infanzia e la trasforma in un manifesto di identità. “Strega Comanda” esce il 5 giugno su tutte le piattaforme per Columbia Records / Sony Music Italy, accompagnato da un videoclip che anticipa l’album Magia Bianca, in arrivo il 12 giugno.
Il concept dietro il singolo: gioco d’infanzia e riscatto
Il pezzo prende spunto da un gioco popolare fatto di colori e comandi. Qui quel ricordo diventa specchio per parlare di scelta e libertà personale. Michielin capovolge la figura tradizionale della strega: non più arbitro delle regole, ma chi decide la propria palette e la propria storia.
Il colore diventa metafora di identità plurale. Con toni che oscillano tra ironia e pop sensuale, il brano celebra il diritto di abitare il mondo a modo proprio. È una piccola magia pop che attinge alla memoria collettiva italiana.
Cosa raccontano le parole della canzone
Il testo costruisce un personaggio sfaccettato: una voce femminile che gioca con stereotipi e immaginari. Appaiono riferimenti alla musica, all’oggetto-cittadinanza, e a un ruolo ambiguo tra bambola e figura potente.
L’artista usa immagini esotiche ed esoteriche per delineare una donna che si emancipa attraverso la scelta dei propri colori. Il tono alterna provocazione e poesia, in un linguaggio diretto e riconoscibile.
Tempistiche e legame con il Pride Month
L’uscita del singolo è stata annunciata il 1° giugno, poco prima dell’apertura del Pride Month. Per Michielin è un periodo significativo: figura tra le ambasciatrici del Roma Pride insieme a Levante e Margherita Vicario.
Questa coincidenza rafforza il messaggio di inclusione e autodeterminazione che permea il brano. La strega, in chiave moderna, diventa metafora della rivendicazione della propria voce.
Il ruolo di “Strega Comanda” in Magia Bianca
Il singolo è inserito nel progetto Magia Bianca, pensato come concept album. Il disco mescola atmosfere medievaleggianti, synth d’atmosfera e rimandi agli anni ’80.
Le tracce intrecciano storie di dame e streghe che rispecchiano questioni attuali. Il primo estratto, che è stato portato al Concertone del Primo Maggio, aveva già fatto emergere questo immaginario fantasy come strumento di critica sociale.
Il videoclip di “Strega Comanda” è stato girato durante il MI AMI Festival. In quell’occasione Michielin aveva sorpreso il pubblico con uno pseudonimo scenico, introducendo il nuovo universo visivo del progetto.
Incontri con i fan e tournée
Dopo l’uscita dell’album sono previsti diversi appuntamenti con il pubblico. Queste le date degli instore:
- 12 giugno — Feltrinelli Duomo, Milano, ore 18:00
- 14 giugno — CC Nave de Vero, Venezia, ore 17:00
- 15 giugno — Feltrinelli, Trento, ore 18:30
- 16 giugno — Semm Music Store, Bologna, ore 18:30
- 17 giugno — Mondadori Bookstore, Napoli, ore 17:30
- 18 giugno — Feltrinelli, Roma, ore 18:30
Per l’estate è programmato lo Strega comanda / Summer tour, prodotto da Vivo Concerti, con tappe in tutta Italia. In autunno è attesa una tournée nei principali teatri nazionali. Informazioni e calendario completo sono disponibili sui canali ufficiali dell’artista.
Crediti del singolo
- Artista: Francesca Michielin
- Titolo: Strega Comanda
- Testo: Francesca Michielin, Viviana Colombo, Antonio Caputo, Francesco Catitti
- Musica: Francesca Michielin, Viviana Colombo, Antonio Caputo, Francesco Catitti
- Produzione: Katoo
- Editore: Columbia Records / Sony Music Italy
Eventuali parti di testo citate al momento dell’uscita saranno riprodotte per scopi critici o di commento ai sensi dell’art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.