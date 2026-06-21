Strega comanda Francesca Michielin: inno all’autodeterminazione dal gioco d’infanzia

Francesca Michielin lancia un nuovo singolo che rimette in gioco un’immagine dell’infanzia e la trasforma in un manifesto di identità. “Strega Comanda” esce il 5 giugno su tutte le piattaforme per Columbia Records / Sony Music Italy, accompagnato da un videoclip che anticipa l’album Magia Bianca, in arrivo il 12 giugno.

Il concept dietro il singolo: gioco d’infanzia e riscatto

Il pezzo prende spunto da un gioco popolare fatto di colori e comandi. Qui quel ricordo diventa specchio per parlare di scelta e libertà personale. Michielin capovolge la figura tradizionale della strega: non più arbitro delle regole, ma chi decide la propria palette e la propria storia.

Il colore diventa metafora di identità plurale. Con toni che oscillano tra ironia e pop sensuale, il brano celebra il diritto di abitare il mondo a modo proprio. È una piccola magia pop che attinge alla memoria collettiva italiana.

Cosa raccontano le parole della canzone

Il testo costruisce un personaggio sfaccettato: una voce femminile che gioca con stereotipi e immaginari. Appaiono riferimenti alla musica, all’oggetto-cittadinanza, e a un ruolo ambiguo tra bambola e figura potente.

L’artista usa immagini esotiche ed esoteriche per delineare una donna che si emancipa attraverso la scelta dei propri colori. Il tono alterna provocazione e poesia, in un linguaggio diretto e riconoscibile.

Tempistiche e legame con il Pride Month

L’uscita del singolo è stata annunciata il 1° giugno, poco prima dell’apertura del Pride Month. Per Michielin è un periodo significativo: figura tra le ambasciatrici del Roma Pride insieme a Levante e Margherita Vicario.

Questa coincidenza rafforza il messaggio di inclusione e autodeterminazione che permea il brano. La strega, in chiave moderna, diventa metafora della rivendicazione della propria voce.

Il ruolo di “Strega Comanda” in Magia Bianca

Il singolo è inserito nel progetto Magia Bianca, pensato come concept album. Il disco mescola atmosfere medievaleggianti, synth d’atmosfera e rimandi agli anni ’80.

Le tracce intrecciano storie di dame e streghe che rispecchiano questioni attuali. Il primo estratto, che è stato portato al Concertone del Primo Maggio, aveva già fatto emergere questo immaginario fantasy come strumento di critica sociale.

Il videoclip di “Strega Comanda” è stato girato durante il MI AMI Festival. In quell’occasione Michielin aveva sorpreso il pubblico con uno pseudonimo scenico, introducendo il nuovo universo visivo del progetto.

Incontri con i fan e tournée

Dopo l’uscita dell’album sono previsti diversi appuntamenti con il pubblico. Queste le date degli instore:

12 giugno — Feltrinelli Duomo, Milano, ore 18:00

— Feltrinelli Duomo, Milano, ore 18:00 14 giugno — CC Nave de Vero, Venezia, ore 17:00

— CC Nave de Vero, Venezia, ore 17:00 15 giugno — Feltrinelli, Trento, ore 18:30

— Feltrinelli, Trento, ore 18:30 16 giugno — Semm Music Store, Bologna, ore 18:30

— Semm Music Store, Bologna, ore 18:30 17 giugno — Mondadori Bookstore, Napoli, ore 17:30

— Mondadori Bookstore, Napoli, ore 17:30 18 giugno — Feltrinelli, Roma, ore 18:30

Per l’estate è programmato lo Strega comanda / Summer tour, prodotto da Vivo Concerti, con tappe in tutta Italia. In autunno è attesa una tournée nei principali teatri nazionali. Informazioni e calendario completo sono disponibili sui canali ufficiali dell’artista.

Crediti del singolo Artista : Francesca Michielin

: Francesca Michielin Titolo : Strega Comanda

: Strega Comanda Testo : Francesca Michielin, Viviana Colombo, Antonio Caputo, Francesco Catitti

: Francesca Michielin, Viviana Colombo, Antonio Caputo, Francesco Catitti Musica : Francesca Michielin, Viviana Colombo, Antonio Caputo, Francesco Catitti

: Francesca Michielin, Viviana Colombo, Antonio Caputo, Francesco Catitti Produzione : Katoo

: Katoo Editore: Columbia Records / Sony Music Italy

Eventuali parti di testo citate al momento dell’uscita saranno riprodotte per scopi critici o di commento ai sensi dell’art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore.

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