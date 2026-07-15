Videoclip Italia Awards 2026: Blanco, Shablo e Lucio Corsi i più premiati

La quinta edizione dei Videoclip Italia Awards ha chiuso i battenti il 29 maggio 2026 a Milano, dopo tre giornate dense di proiezioni, incontri e dibattiti. L’evento ha messo sotto i riflettori i nuovi linguaggi del videoclip italiano, i registi emergenti e le questioni finanziarie che attraversano il settore.

Chi ha dominato la serata: Blanco e il suo videoclip trionfante

Il lavoro visivo per Blanco si è ritagliato lo spazio più grande della kermesse. Il videoclip di Maledetta Rabbia, diretto da Francesco Lorusso con il collettivo Broga’s, ha raccolto i premi principali.

Miglior Videoclip Italiano

Miglior Videoclip Pop

Migliori VFX

Miglior Styling

La produzione firmata da Maestro per EMI Records Italy è stata lodata per l’impatto visivo e per la cura delle immagini.

Shablo: tra sperimentazione e riconoscimenti ibridi

Shablo è emerso come protagonista dell’area rap e sperimentale. Il videoclip collettivo La mia parola ha ottenuto premi di settore e consenso della giuria studentesca.

Il progetto Manifesto, diretto da Ludovico Fontanesi, ha ricevuto il premio Extraclip. Questa categoria premia i lavori che sfidano il linguaggio tradizionale del videoclip.

Altri vincitori importanti: Lucio Corsi e la scena indie

Lucio Corsi ha celebrato un’affermazione con Volevo essere un duro. Il video, diretto da Tommaso Ottomano, ha portato a casa due riconoscimenti.

Miglior Videoclip Indie

Premio Billboard Italia

La produzione di Borotalco.tv per l’etichetta Sugar è stata apprezzata per estetica e coerenza narrativa.

I registi premiati e i traguardi tecnici

La giuria ha indicato Enea Colombi come Regista dell’Anno per la sua intensità visiva e per i risultati tecnici ottenuti.

Regista dell’Anno : Enea Colombi

: Enea Colombi Miglior Montaggio : per il video di Ceri Wax ( Solo 2 )

: per il video di ( ) Premio Giuria Studentesca: per La mia parola di Shablo

Il videoclip Solo 2 ha raccolto anche i premi per Miglior Videoclip Elettronica e Miglior Color Grading, firmato da Vincent Amor.

Talenti emergenti e produzioni a basso budget

Tra i nomi nuovi, Francesca Belli è stata premiata come Regista Emergente dell’Anno.

Il progetto low budget di Samir Fennane, Le mille e una notte per Medley, ha ricevuto un caloroso applauso e il riconoscimento per la capacità creativa con risorse limitate.

I temi affrontati durante la manifestazione: AI, precarietà e finanziamenti

I panel hanno messo al centro tre problemi condivisi dal comparto audiovisivo.

Intelligenza artificiale generativa : impatti creativi e questioni etiche.

: impatti creativi e questioni etiche. Precarietà del lavoro : come influisce sulla qualità delle produzioni.

: come influisce sulla qualità delle produzioni. Finanziamenti pubblici: la carenza di fondi e la visione a lungo termine.

La Film Commission Torino Piemonte è risultata la regione con più progetti finalisti sostenuti, con tre lavori totali.

I dibattiti hanno visto la partecipazione di figure come Angela D’Arrigo (Lombardia Film Commission), la digital artist Lorenza Liguori, il regista Lorenzo Silvestri del collettivo Bendo, la direttrice della fotografia Francesca Pavoni, lo staff di Trans Audio Video, e membri dello studio creativo 2Riot. Una masterclass è stata dedicata a Enea Colombi.

Vincitori 2026: elenco dettagliato per categorie

Premio principale

Miglior Videoclip Italiano: Blanco – Maledetta Rabbia (regia Francesco Lorusso x Broga’s)

Categorie per genere musicale

Pop : Blanco – Maledetta Rabbia (Francesco Lorusso x Broga’s)

: Blanco – (Francesco Lorusso x Broga’s) Rap : Shablo, Gué, Joshua, Tormento – La mia parola (Enea Colombi)

: Shablo, Gué, Joshua, Tormento – (Enea Colombi) Rock : Subsonica – Radio Mogadiscio (Ivan Cazzola)

: Subsonica – (Ivan Cazzola) Indie : Lucio Corsi – Volevo essere un duro (Tommaso Ottomano)

: Lucio Corsi – (Tommaso Ottomano) Elettronica : Ceri Wax – Solo 2 (Enea Colombi)

: Ceri Wax – (Enea Colombi) Alternativo: Verosimile – Tetrapak (Veronica Postacchini)

Riconoscimenti tecnici

Miglior Fotografia : La mia parola (d.o.p. Alessandro Ubaldi)

: (d.o.p. Alessandro Ubaldi) Miglior Montaggio : Solo 2 (montaggio Enea Colombi)

: (montaggio Enea Colombi) Miglior Scenografia : Maledetta Rabbia (art supervisor Alma Toth)

: (art supervisor Alma Toth) Miglior Coreografia : Annalisa – Maschio (coreografia Simone Baroni)

: Annalisa – (coreografia Simone Baroni) Miglior Color Grading : Solo 2 (Vincent Amor)

: (Vincent Amor) Migliori VFX : Maledetta Rabbia (Broga’s Studio)

: (Broga’s Studio) Miglior Styling : Maledetta Rabbia (costume designer Hajnalka Bognar)

: (costume designer Hajnalka Bognar) Miglior Make-Up & Hair: Volevo essere un duro (Emanuela Caricato)

Premi speciali e categorie non convenzionali

Miglior Videoclip Internazionale : Rosalía, Björk, Yves Tumor – Berghain (Nicolas Méndez)

: Rosalía, Björk, Yves Tumor – (Nicolas Méndez) Miglior Animazione : Calzeeni – Vacche al pascolo (The Great Paper Massacre / Matteo Cozzo)

: Calzeeni – (The Great Paper Massacre / Matteo Cozzo) Miglior Videoclip Low Budget : Medley – Le mille e una notte (Samir Fennane)

: Medley – (Samir Fennane) Extraclip : Shablo – Manifesto (Ludovico Fontanesi)

: Shablo – (Ludovico Fontanesi) Premio Billboard Italia : Lucio Corsi – Volevo essere un duro

: Lucio Corsi – Premio Giuria Studentesca : Shablo, Gué, Joshua, Tormento – La mia parola

: Shablo, Gué, Joshua, Tormento – Regista dell’Anno : Enea Colombi

: Enea Colombi Regista Emergente dell’Anno: Francesca Belli

L’elenco completo dei finalisti per ogni categoria è consultabile sul sito ufficiale dei Videoclip Italia Awards.

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