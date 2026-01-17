Radar AMI: nuove frequenze rilevate su I Giocattoli, Comeilmiele e altre scoperte

Ogni giovedì il radar di All Music Italia setaccia le novità per scovare ciò che merita l’attenzione. Questa selezione non vuole essere una classifica, ma una guida per chi cerca la nuova musica italiana fuori dal coro.

Cosa ascoltare questa settimana: la playlist imprescindibile

I Giocattoli feat. sonoalaska – Harakiri

feat. – STE – eco (singolo in napoletano)

– (singolo in napoletano) Ricky Bizzarro – Brusa Betlemme

– Suonno D’Ajere – Live in quartet (EP)

– (EP) Comeilmiele – Kill Bill

– Francis’ Scream – I Clearly Mustn’t Know What the Hell Is Going On

– Bluagata – Fra la violenza e la gentilezza (album)

– (album) Fringuello – DÉJÀVU

– Flame – Perché sei qui

Brani che scavano nelle emozioni: I Giocattoli feat. sonoalaska

“Harakiri”: un dialogo su dolore e abitudine

I Giocattoli tornano con un brano che indaga il rapporto con il malessere. In Harakiri la collaborazione con sonoalaska amplifica la tensione emotiva. Il testo mostra una sofferenza che non esplode per caso. Diventa gesto ripetuto, quasi una routine emotiva. La musica resta attaccata con lyric incisivi e arrangiamenti che non mollano.

Ritmi urbani e lingua locale: STE e il R&B napoletano

“eco”: intrecci di memoria e dipendenze affettive

STE propone un R&B cantato in napoletano. eco esplora sogni, ricordi e relazioni complicate. Il testo affronta temi come la dipendenza affettiva e l’attaccamento evitante. Il risultato è una canzone che parla di legami fragili con toni intimi e sospesi.

Voce d’autore in dialetto: Ricky Bizzarro

“Brusa Betlemme”: una ballata civile dall’impatto visivo

Al suo debutto solista, Ricky Bizzarro porta una ballata che colpisce per sincerità. In Brusa Betlemme il dialetto trevigiano diventa veicolo universale. La canzone denuncia l’indifferenza verso la guerra senza retorica. L’immagine proposta è netta e disturbante, una presa di posizione che non cerca facili parole.

Folk partenopeo riletto dal vivo: Suonno D’Ajere

Live in quartet: tradizione e modernità sul palco

L’EP Live in quartet dei Suonno D’Ajere nasce dal Teatro Trianon-Viviani di Napoli. L’aggiunta di chitarra elettrica e percussioni spalanca nuovi orizzonti sonori. La canzone napoletana trova vie contemporanee e sperimentali. Irene Scarpato si conferma voce elastica e capace di passare da registri classici a textures moderne.

Pop punk con mordente: Comeilmiele

“Kill Bill”: ironia e rottura degli schemi

Comeilmiele (Miele Gullì) presenta Kill Bill, estratto dall’EP EPPI. Il pezzo sfrutta l’ironia per raccontare delusioni e rinascite. Un pop punk energico che taglia i ponti con il passato. Le parole servono a ricostruire identità e a trasformare la frustrazione in spinta verso il cambiamento.

Confessioni in musica: Francis’ Scream

Un urlo fragile tra indie folk e rock

Francis’ Scream, progetto di Francesco Scrima, mette in campo un singolo che è una confessione. I Clearly Mustn’t Know What the Hell Is Going On racconta smarrimento e perdita di controllo. Il sound fonde indie folk e indie rock. Note di psichedelia anni Sessanta e spigoli punk emergono con naturalezza.

Album che sfidano la brutalità con la gentilezza: Bluagata

Fra la violenza e la gentilezza: elettronica e doppia voce

I Bluagata pubblicano il quarto album di inediti, prodotto da Alessio Camagni. Il disco mescola rock ed elettronica in modo bilanciato. Il doppio cantato femminile è cifra distintiva. Il tema è chiaro: rispondere alla durezza del mondo con un gesto poetico e resistente.

Schegge di passato registrate su nastro: Fringuello

“DÉJÀVU”: calore analogico e atmosfere sospese

Fringuello cerca la spontaneità dell’esecuzione live. DÉJÀVU è registrato interamente su nastro. L’approccio rifiuta sovrastrutture digitali. Il risultato unisce folk psichedelico anni Sessanta e indie anni Novanta. Il disco respira di chitarre riverberate e batteria dinamica.

Urban intimista: Flame e nuove tensioni

“Perché sei qui”: dialoghi sulla verità dei legami

L’artista Flame anticipa il prossimo album con un brano essenziale. Perché sei qui mette a nudo l’incertezza dei rapporti. La produzione di Salvatore Addeo esalta sfumature elettroniche e testi sinceri. La canzone è una riflessione aperta sulla ricerca di autenticità.

