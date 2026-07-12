Power Hits 2026 Roma: scaletta con 44 artisti, ordine esibizioni e diretta 31 maggio

Roma ha acceso l’estate musicale con una serata che ha segnato il decennale del format: al Centrale del Foro Italico 44 artisti si sono alternati sul palco per dare il via alla corsa al brano dell’estate. L’evento, organizzato da RTL 102.5, ha unito star del pop, interpreti rap e produttori elettronici in una lunga notte trasmessa in radio, tv e streaming.

Setlist e momento d’apertura: come è iniziata la serata

Il taglio del nastro è stato affidato a una traccia energica per imprimere subito ritmo. Gabry Ponte insieme a Salmo hanno inaugurato con “Tik Tak”, scelta perfetta per lanciare la macchina del festival. Da lì la serata ha alternato generi e artisti per mantenere alta l’attenzione.

Setlist completa: l’ordine delle esibizioni a Roma

Di seguito l’elenco delle performance nella sequenza proposta durante la diretta.

Gabry Ponte & Salmo – “Tik Tak” Tommaso Paradiso – “I romantici” Giorgia – “La cura per me” Ditonellapiaga – “Che fastidio!” Mace, Salmo & Colapesce – “Cattive abitudini” Francesco Gabbani – “Summer funk” Charlotte Cardin – “The way We touch” Annalisa – “Canzone estiva” Biagio Antonacci – “Non vivo più senza te” Elettra Lamborghini – “Bam bam bambina” J-Ax – “Hippy Ya Yo” Pinguini Tattici Nucleari – “Sorry Scusa Lo siento” Bambole di Pezza – “Porno” Serena Brancale, Delia & Levante – “Bel paese” Eddie Brock – “Bel venerdì” Bresh – “Da Dio” Emma – “L’amore non mi basta” The Kolors – “Rolling stones”, “Karma”, “Italodisco” Blanco – “Los Angeles” Merk & Kremont, Serena Brancale & The Kolors – “Partenope” LDA & Aka 7even – “Santa” Fulminacci – “Maledetto me” Gigi D’Alessio – “Un selfie con la vita”, “Senza tuccà”, “Come suene el corazon”, “Non mollare mai” Sayf – “Buona domenica” Irama – “Cabana” Noemi – “Tu cosa fai stasera” Arisa – “Rugiada” Sal Da Vinci – “Per sempre sì”, “Poesia” Madame – “Disincanto”, “Volevo capire” Meek – “Fabulous” Nayt – “Forte” Ernia – “Berlino”, “Fellini” Kid Yugi – “Amelie” Fred De Palma – “La testa gira” Achille Lauro – “Comuni mortali”, “Amor” Gaia – “Bossa nostra” Geolier – “Canzone d’amore” Samurai Jay – “Flamenco Paranoia”, “Ossesione”

Setlist: le sorprese annunciate durante la giornata

La line up ha ricevuto aggiornamenti a sorpresa. Tra i nomi inseriti all’ultimo momento spiccano Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, Arisa, Colapesce, Irama, Mace e Noemi. Questi innesti hanno ampliato la varietà musicale del palco.

Trasmissione: dove seguire la serata in tv, radio e online

La diretta è iniziata alle 21:00 di domenica 31 maggio. Il concerto è andato in onda su RTL 102.5, in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Prima dello show, il red carpet è stato visibile sulla stessa piattaforma.

Chi ha condotto la manifestazione sul palco

La conduzione è stata affidata a quattro voci: Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali. Il format ha scelto una rappresentanza plurale inedita per rendere più dinamica la scaletta.

Ad accompagnare il pubblico prima e durante l’evento c’erano anche gli speaker Edoardo Donnamaria, Cianna, Amelia Villano e il DJ Emanuele Carocci.

Classifica Power Hits: come si vota e quando finisce la corsa

Dal palco romano è partita la speciale classifica Power Hits Estate 2026. Il meccanismo combina il voto degli ascoltatori con i dati di airplay forniti da EarOne. Gli utenti registrati a MyPlay possono votare attraverso RTL 102.5 Play.

Le classifiche si aggiornano settimanalmente.

Il conteggio considera voti e rotazione radiofonica.

La finale è fissata per il 1 settembre 2026 all’Arena di Verona.

Il Villaggio del Power Hits: attività e orari

Il Villaggio al Foro Italico ha anticipato il concerto. Aperto la mattina e per tutta la giornata, ha offerto spazi social, photo booth e aree interattive. L’intenzione era di far vivere ai fan un’esperienza completa prima dell’evento serale.

Domande frequenti sulla serata

Qual è la scaletta completa?

La lista delle esibizioni è riportata sopra con tutti i brani eseguiti durante la serata di Roma.

Quando e dove si è svolto l’evento?

Il concerto si è tenuto domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico, con inizio della diretta alle 21:00.

Come funziona la votazione per il brano dell’estate?

I voti degli ascoltatori, uniti ai dati di rotazione di EarOne, determinano la classifica settimanale e generale. Le votazioni avvengono tramite RTL 102.5 Play per gli utenti MyPlay.

Dove si svolgerà la finale?

La proclamazione del brano vincitore avverrà il 1 settembre 2026 all’Arena di Verona.

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