Titanic, remake inquadratura per inquadratura: artista cilena Claudia Bitrán lo espone a New York

Febbraio in redazione è passato tra pagine sfogliate alla luce di lampade rosse, note prese sui margini e discussioni al bar sulla trama che non volevamo lasciare. Tra romanzi che restano dentro e saggi che accendono una conversazione, abbiamo scelto i libri che ci hanno accompagnato questo mese. Qui trovate le nostre proposte, i motivi dietro ogni scelta e qualche consiglio pratico per leggere meglio.

Le letture che hanno segnato il mese

Ogni suggerimento nasce da un incontro: un titolo trovato per caso, una segnalazione di un collega o il ritorno a un classico. In redazione abbiamo privilegiato libri che stimolano riflessione e empatia.

Romanzi contemporanei che esplorano relazioni e identità.

Saggi che offrono contesti e strumenti per capire il presente.

Narrativa breve per chi cerca letture veloci ma intense.

Poesia e testi ibridi per chi ama la forma e il ritmo delle parole.

Consigli per il vostro prossimo libro

Romanzo

Preferite trame con personaggi ben disegnati.

Cercate autori che mescolano memoria e attualità.

Saggio

Scegliete testi che spiegano senza perdere profondità.

Valutate saggi brevi per iniziare argomenti complessi.

Narrativa breve e raccolte

Le raccolte sono perfette per le pause di lavoro.

Un racconto ben scritto può cambiare la percezione di una giornata.

Titoli suggeriti dalla redazione

Di seguito trovate una selezione eterogenea. Ogni voce include una breve nota sul perché ce l’abbiamo consigliata.

Un romanzo di introspezione: per chi cerca storie di crescita e ricostruzione.

Un saggio contemporaneo: ideale per comprendere i cambiamenti sociali senza perdere il filo.

Una raccolta di racconti: perfetta per letture frammentarie, con micro-dosi di emozione.

Poesia inedita o moderna: consigliata per ritrovare il piacere del suono delle parole.

Un libro illustrato o grafico: per chi ama immagini che dialogano con il testo.

Come scegliere il libro giusto in pochi minuti

Leggete la prima pagina per valutare lo stile.

Controllate la lunghezza se avete poco tempo.

Fate attenzione alle recensioni di lettori reali.

Segnate le parole o i passaggi che volete rileggere.

Dove trovare queste letture

Non serve immergersi in lunghe ricerche: le proposte si trovano facilmente nei canali tradizionali e digitali.

Librerie indipendenti : confronto con chi conosce il catalogo.

: confronto con chi conosce il catalogo. Biblioteche : un’opzione sostenibile e curiosa.

: un’opzione sostenibile e curiosa. eBook e audiobook : pratici per chi viaggia o ha ritmi intensi.

: pratici per chi viaggia o ha ritmi intensi. Piccoli editori: spesso ospitano autori originali e proposte non mainstream.

