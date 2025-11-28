Xavier Dolan: nuova serie Rage in lavorazione

Xavier Dolan torna sotto i riflettori con un progetto televisivo che riporta lo sguardo nella Parigi degli anni ’80. Il titolo è Rage e la serie sarà presentata al Mercato Internazionale Audiovisivo di Roma, in programma dal 6 al 10 ottobre.

Rage: trama e ambientazione nella Parigi degli anni Ottanta

La serie esplora le tensioni sociali e politiche che segnarono la capitale francese negli anni ’80. Al centro della storia c’è l’ascesa dei movimenti skinhead e le contrapposizioni tra gruppi opposti, spesso sfociate in episodi di violenza.

Tra i riferimenti storici, emergono le realtà come i Chasseurs de skins, considerati attori chiave nello scontro urbano. La narrazione promette di intrecciare cronaca e biografie immaginarie per ricostruire quel clima.

Chi produce e chi scrive: il team dietro il progetto

Dietro la serie si muove una squadra con esperienza nel cinema e nella serialità. A capo della produzione ci sono Manon Robillot e Laetitia Quentin con la loro Madelon Production.

Produzione: Madelon Production (Manon Robillot, Laetitia Quentin)

Madelon Production (Manon Robillot, Laetitia Quentin) Sceneggiatura: Anaïs Topla Mathieu Gouny Marc Herpoux



Tappe recenti della carriera di Dolan

Nel 2023 Xavier Dolan aveva annunciato via Instagram l’intenzione di fermare la sua attività registica. La notizia arrivava a distanza di quattro anni dall’uscita di Matthias & Maxime.

Nel frattempo il regista canadese aveva firmato la miniserie The Night Logan Woke Up nel 2022 e ha al suo attivo film molto apprezzati come Mommy e È solo la fine del mondo.

Dolan ha anche diretto video musicali di grande successo, tra cui “Hello” di Adele.

Progetti in cantiere e aggiornamenti

Dopo un periodo di pausa, Dolan ha confermato di essere tornato a scrivere. Ha dichiarato di lavorare anche a un film horror pensato prima del 2020. Il progetto dovrebbe affrontare temi come paura, fallimento e rifiuto.

Ad agosto 2024 il regista ha annunciato di aver quasi ultimato la sceneggiatura di questo film. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla produzione o sulle date di avvio delle riprese.

Presentazione a Roma e prime mosse di lancio

Rage sarà fra i titoli mostrati al Mercato Internazionale Audiovisivo di Roma, evento dedicato agli operatori del settore. La vetrina internazionale fungerà da prima esposizione ufficiale del progetto.

Per ora non sono stati resi noti casting o piani di distribuzione. L’annuncio al mercato segnala però l’intenzione di posizionare la serie sul panorama europeo e internazionale.

Articoli simili

Vota questo articolo