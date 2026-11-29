Il lavoro torna al centro della narrativa italiana, non come semplice sfondo, ma come forza capace di trasformare relazioni, identità e desideri. In Questa lotta senza tregua di Mattia Cecchini e Furgonauta di Andrea Pauletto, la vita di chi lavora si intreccia con la rabbia e con gli affetti, mostrando quanto sia difficile difendere la propria dignità quando il sistema sembra non lasciare alternative.

Romanzi sul lavoro, tra conflitto e desiderio di dignità

Nel presentare Tutto il furore, il nuovo romanzo di Valentina Mira pubblicato da Feltrinelli nel 2026, si propone un legame stretto tra lavoro, guerra e amore. Il conflitto, in questa prospettiva, non è un elemento separato dalla vita quotidiana: è il passaggio che collega la fatica del lavoro alla possibilità di riconoscersi valore e di amare sé stessi.

Quell’amore può rivolgersi alla propria persona, alla causa per cui si lotta o alla classe sociale di cui si fa parte. In tutti i casi, al centro c’è la dignità. La guerra evocata da questa immagine è dunque la lotta di classe, con le sue tensioni e il suo costo umano.

La letteratura ha spesso raccontato questo sentimento. In Conversazione in Sicilia, Elio Vittorini lega la fierezza alla condizione di chi vive nella povertà. La dignità non cancella la miseria, ma permette a chi la subisce di non essere ridotto soltanto alla propria condizione.

La fabbrica chiude e la rabbia di Tommaso prende forma

In Questa lotta senza tregua, pubblicato da TerraRossa Edizioni, Mattia Cecchini mette in scena la frattura tra occupazione e dignità. Il protagonista Tommaso lavora in fabbrica insieme al padre. La notizia che la produzione sarà trasferita in Polonia sconvolge la sua vita e quella dei colleghi.

La chiusura dello stabilimento mette in crisi il futuro di Tommaso e dei colleghi.

Per i lavoratori, la delocalizzazione non è una decisione astratta. Significa perdere il posto mentre restano da pagare il mutuo e le spese per crescere una figlia. Significa vedere minacciato il futuro costruito con fatica, proprio mentre l’azienda sposta altrove le proprie attività.

Davanti allo stabilimento prende forma un presidio permanente. È lì che Tommaso accumula la rabbia per un’ingiustizia che sente rivolta contro di sé e contro chi gli sta accanto. La sua protesta, però, non trova uno sbocco capace di cambiare davvero i rapporti di forza.

Il protagonista finisce per dubitare del proprio valore e della possibilità di meritare la vita che aveva immaginato. A questa crisi si intrecciano le vicende della sorella Alessia e del suo fidanzato Milton. Il romanzo segue così una rete di relazioni esposte alla stessa pressione.

La lotta che dovrebbe unire il lavoro alla dignità assume progressivamente i contorni di una miccia. Quando l’odio prende il sopravvento, la rabbia non protegge più le persone coinvolte: le travolge. Il desiderio di essere riconosciuti e rispettati lascia spazio a un’esplosione che consuma anche ciò che si voleva salvare.

Tommaso esce dalla fabbrica convinto di poter difendere i propri diritti, ma finisce intrappolato in una violenza maturata nel tempo. Il peso di una condizione imposta e trasmessa da una generazione all’altra non si traduce in una rivoluzione. Resta la disperazione di chi tenta di colpire il proprio nemico senza riuscire a distinguere fino in fondo la giustizia dalla distruzione.

La corsa notturna di Elia in Furgonauta

Anche Furgonauta, esordio di Andrea Pauletto uscito per 66thand2nd, racconta un lavoratore che prova a sottrarsi a un sistema impersonale. Elia guida un furgone e decide di rifiutare un’altra consegna notturna. Pensa che dire no possa interrompere il processo che lo sta trasformando in un ingranaggio.

Elia prova a sottrarsi ai ritmi impersonali delle consegne notturne.

Il rifiuto, però, non basta a rovesciare il meccanismo. Elia è una pedina isolata in una catena molto più grande. Il suo gesto finisce per danneggiare soprattutto lui e le persone a cui vuole bene, senza riuscire a coinvolgere chi detiene il potere.

Il lavoro lo porta ad attraversare l’Italia, spesso nel cuore della notte. Le telefonate annunciano incarichi urgenti e corse speciali, pagate meglio, ma ogni nuovo viaggio sottrae tempo alla sua vita privata. Il rapporto con Marika si deteriora e la vicinanza al figlio Adriano si fa più difficile.

Intanto si allontana anche dalla nonna e dal padre. Ma la perdita più profonda riguarda il legame con sé stesso. Tra farmaci e cibo spazzatura, Elia consuma le proprie energie e compromette la possibilità di ritrovare un equilibrio.

Le immagini del bitume e del Paradiso, che chiudono il romanzo, mantengono aperta la tensione tra la materia concreta del lavoro e la ricerca di una via di fuga. Elia resta sospeso tra le due, senza una soluzione semplice alle contraddizioni che lo accompagnano.

La narrativa working class esce dalla nicchia

Questi due romanzi mostrano come il lavoro possa diventare il centro di storie popolari e complesse. La loro uscita, a poche settimane di distanza, segnala inoltre una maggiore visibilità della letteratura working class nell’editoria italiana.

Per molto tempo, i romanzi con protagonisti proletari sono rimasti ai margini del mercato o legati a progetti editoriali specializzati. Tra questi c’è la collana working class di Alegre, che pubblica Spazzatura!, memoir di un netturbino francese.

Nel 2022 Alberto Prunetti, che dirige la collana, ha affrontato il tema in Non è un pranzo di gala, uscito per Minimum Fax. Prunetti descrive una tradizione letteraria resa quasi invisibile dalla privazione culturale imposta alla classe lavoratrice. A essere esclusi, osserva, sono spesso racconti di vite considerate troppo concrete per diventare materia narrativa.

Questa lotta senza tregua e Furgonauta portano invece al centro dell’editoria generalista personaggi che vivono il lavoro operaio e le sue conseguenze. Sono storie di persone che l’industria del libro può aver immaginato lontane dai lettori, ma che la narrativa sceglie di ascoltare e trasformare in protagonisti.

La questione non riguarda soltanto chi viene rappresentato. Riguarda anche il modo in cui una vicenda personale diventa romanzo. Raccontare un’esperienza non significa semplicemente trascriverla: occorre darle una forma, costruire personaggi e immaginare ciò che la memoria, da sola, non riesce a restituire.

Dalla testimonianza all’invenzione narrativa

Claudia Durastanti riflette su questo passaggio nel capitolo iniziale di Falsi amici, pubblicato da La Nave di Teseo nel 2026. Il rischio, scrive, è che il ricordo resti una testimonianza senza trasformarsi in una costruzione capace di produrre nuovo significato.

La scrittura richiede quindi un lavoro ulteriore. Non basta riportare ciò che è accaduto: bisogna assumersi la responsabilità di immaginare altre vite e di interrogare le condizioni politiche che le determinano. È una fatica diversa da quella della semplice registrazione dei fatti.

Da questo processo possono nascere un operaio fermo a un picchetto, un autista perso nelle strade notturne o un lavoratore che ripensa alla storia di una fabbrica ormai in rovina. Quest’ultima immagine attraversa L’ultimo operaio di Niccolò Zancan, pubblicato da Einaudi nel 2026.

La testimonianza in prima persona può concentrarsi soprattutto sul lavoro e sull’amore, oppure sul lavoro e sul conflitto. Il romanzo ha invece lo spazio per tenere insieme queste dimensioni e mostrarne le contraddizioni. In questa prospettiva, lavoro, guerra e amore formano un legame difficile da sciogliere.

Padri, figli e confini di classe nei romanzi recenti

Tra le opere che hanno esplorato queste tensioni c’è La fabbrica e i ciliegi di Tommaso Giagni, pubblicato da Ponte alle Grazie nel 2025. Cesare cerca di ricostruire la storia di lavoro e dolore che ha segnato suo padre. Nel farlo, si confronta con la propria posizione di transfuga di classe: non è, a sua volta, un operaio.

Un rapporto familiare attraversa anche L’invenzione del colore di Christian Raimo, uscito per La Nave di Teseo nel 2025. Il lavoro manuale del padre e l’attività intellettuale del figlio diventano due prospettive diverse sul mondo. Attraverso questa distanza, il narratore rilegge il legame tra loro.

Il confronto tra lavoro subordinato e professione intellettuale è una delle strade percorse dalla narrativa per rappresentare le differenze di classe. In L’appartamento di Mario Capello, pubblicato da Tunué nel 2015, Angelo abbandona una carriera nell’industria culturale per occuparsi di un’agenzia immobiliare.

La scelta mette in evidenza una lacerazione personale e sociale. Da una parte c’è il lavoro intellettuale, dall’altra quello proletario, con le sue condizioni e il suo diverso riconoscimento. Il passaggio da un ambito all’altro rende visibile il confine che separa due modi di vivere e di pensarsi.

La rabbia come motore delle storie di lavoro

In molte di queste narrazioni, la rabbia attraversa il rapporto tra occupazione, conflitto e affetti. Può manifestarsi apertamente, restare nascosta o rivolgersi contro chi la prova. La sua intensità cresce insieme al desiderio di dignità e alla necessità di sentirsi amati e rispettati.

Quando il lavoro viene vissuto come una condanna, diventa più difficile mantenere un rapporto positivo con sé stessi. La frustrazione alimenta il conflitto e può spingere a gesti sempre più distruttivi. Per Tommaso ed Elia, il tentativo di liberarsi da un sistema oppressivo finisce così per mettere in pericolo anche le vite che volevano proteggere.

Nei due romanzi, la rabbia non è soltanto una reazione individuale. Nasce da condizioni che si ripetono nel tempo e investono famiglie, luoghi di lavoro e comunità. È proprio nel modo in cui queste pressioni entrano nelle relazioni quotidiane che la narrativa working class continua a interrogare il presente.

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