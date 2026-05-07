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Bon Iver fonda Bon Dylan, cover band di Bob Dylan: due concerti il 24 e il 25 luglio a Eau Claire

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Di : Davide Caruso

Cultura Bon Iver ha fondato una cover band di Bob Dylan e l’ha chiamata Bon Dylan Band che farà soltanto due concerti, il 24 e il 25 luglio a Eau Claires, Wisconsin, città in cui Bon Iver ha vissuto tutta la vita.
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Pierpaolo Capovilla ha lasciato la serata dei premi senza il trofeo, ma con convinzioni che pesano più di un riconoscimento. In un dialogo franco ha raccontato il suo orizzonte artistico: quel miscuglio di poesia, politica e teatro che lo guida da sempre. È un profilo lontano dalle luci delle passerelle e vicino alla pratica del palco.

Identità artistica: l’attore che intreccia politica e teatro

Capovilla è noto per una presenza scenica intensa. Non si limita a recitare. Trasforma testi e rabbia in esperienza condivisa. Le sue scelte lavorative cercano senso e tensione civile.

Un mestiere controcorrente

  • Rifiuta la comodità delle parti sterili.

  • Preferisce ruoli che interrogano la società.

  • Vede il teatro come luogo di conflitto e cura.

La lotta di classe al centro del discorso

Per lui la questione sociale non è retorica. È un tema vitale che attraversa spettacoli e dichiarazioni pubbliche. La lotta di classe non è uno slogan, ma una lente critica.

Majakovskij: la poesia come arma

Il poeta russo resta un punto di riferimento. Capovilla riconosce in Majakovskij una forma di energia politica ed estetica. La poesia, secondo lui, deve smuovere, provocare e creare comunità.

Il palco come pratica quotidiana della speranza

Sul palcoscenico trova il suo spazio migliore. Qui la parola diventa gesto e la comunità si crea in tempo reale. Speranza per Capovilla è un atto ripetuto: salire, parlare, resistere.

Premi, riconoscimenti e indifferenza

L’assenza del David non ha cancellato il valore del suo lavoro. Per alcuni il premio è misura. Per altri è un dettaglio. Lui guarda oltre e continua a costruire il proprio percorso.

Parole chiave per comprendere il suo approccio

  • Impegno politico

  • Rinnovamento poetico

  • Centralità del corpo scenico

  • Comunità e resistenza artistica

Progetti e prossime tappe

Nel racconto emergono idee per nuovi spettacoli e letture. L’intenzione è chiara: usare il teatro per interrogare il presente. La pratica continua, senza sosta.

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