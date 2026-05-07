Bon Iver fonda Bon Dylan, cover band di Bob Dylan: due concerti il 24 e il 25 luglio a Eau Claire

Pierpaolo Capovilla ha lasciato la serata dei premi senza il trofeo, ma con convinzioni che pesano più di un riconoscimento. In un dialogo franco ha raccontato il suo orizzonte artistico: quel miscuglio di poesia, politica e teatro che lo guida da sempre. È un profilo lontano dalle luci delle passerelle e vicino alla pratica del palco.
Identità artistica: l’attore che intreccia politica e teatro
Capovilla è noto per una presenza scenica intensa. Non si limita a recitare. Trasforma testi e rabbia in esperienza condivisa. Le sue scelte lavorative cercano senso e tensione civile.
Un mestiere controcorrente
- Rifiuta la comodità delle parti sterili.
- Preferisce ruoli che interrogano la società.
- Vede il teatro come luogo di conflitto e cura.
La lotta di classe al centro del discorso
Per lui la questione sociale non è retorica. È un tema vitale che attraversa spettacoli e dichiarazioni pubbliche. La lotta di classe non è uno slogan, ma una lente critica.
Majakovskij: la poesia come arma
Il poeta russo resta un punto di riferimento. Capovilla riconosce in Majakovskij una forma di energia politica ed estetica. La poesia, secondo lui, deve smuovere, provocare e creare comunità.
Il palco come pratica quotidiana della speranza
Sul palcoscenico trova il suo spazio migliore. Qui la parola diventa gesto e la comunità si crea in tempo reale. Speranza per Capovilla è un atto ripetuto: salire, parlare, resistere.
Premi, riconoscimenti e indifferenza
L’assenza del David non ha cancellato il valore del suo lavoro. Per alcuni il premio è misura. Per altri è un dettaglio. Lui guarda oltre e continua a costruire il proprio percorso.
Parole chiave per comprendere il suo approccio
- Impegno politico
- Rinnovamento poetico
- Centralità del corpo scenico
- Comunità e resistenza artistica
Progetti e prossime tappe
Nel racconto emergono idee per nuovi spettacoli e letture. L’intenzione è chiara: usare il teatro per interrogare il presente. La pratica continua, senza sosta.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.