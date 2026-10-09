Un brano che parla di spostamenti, identità e silenzi: Colosseum, il nuovo singolo firmato da Filippo Perbellini insieme alla Francesco Montisano Orchestra, mette a fuoco la solitudine di chi vive per lavoro in viaggio. La canzone unisce atmosfere orchestrali a parole asciutte e invita l’ascoltatore a fermarsi un attimo tra una tratta e l’altra.

Il brano: una fotografia di viaggio e isolamento

“Colosseum” non è una semplice canzone sul movimento. È un racconto che fotografa i gesti quotidiani di chi trascorre la vita in transito. I versi disegnano corridoi d’aeroporto, treni notturni e stanze d’albergo anonime. Il suono accompagna questa immagine con arrangiamenti che lasciano spazio al respiro.

La canzone ritrae corridoi d’aeroporto e treni notturni: immagini di transito e isolamento.

Gli artisti dietro il progetto

Filippo Perbellini

Perbellini firma il progetto con sensibilità narrativa. La sua voce guida il racconto e costruisce la prospettiva emotiva del pezzo. È lui il punto di vista che ascoltiamo mentre la città scorre dietro il finestrino.

Francesco Montisano Orchestra

La presenza orchestrale di Francesco Montisano dà corpo al testo. Gli archi e i fiati creano uno sfondo che amplifica il senso di distanza. L’orchestra non riempie lo spazio: lo definisce.

La scrittura e la collaborazione internazionale

Al testo ha partecipato anche Daniel Charles Tweedie, che ha contribuito alla struttura lirica e melodica. La collaborazione miscela sensibilità italiane e influenze estere, creando un equilibrio tra racconto personale e immaginario collettivo.

Autori: Filippo Perbellini, Daniel Charles Tweedie

Arrangiamenti: Francesco Montisano Orchestra

Produzione: Trifonica Records

Suono e linguaggio musicale

Il brano alterna momenti intimi a esplosioni orchestrali. Le scelte timbriche puntano sulla chiarezza della linea vocale. La dinamica è pensata per mettere in evidenza le parole e i silenzi tra una frase e l’altra.

Gli archi e i fiati creano lo sfondo sonoro che amplifica il senso di distanza del brano.

Elementi distintivi

Uso degli archi per creare tensione emotiva.

Fiati che suggeriscono spazi aperti e vuoti.

Produzione minimalista nelle strofe; ampia nella coda.

Il tema centrale: vivere per lavoro in viaggio

Il nucleo emotivo del pezzo è la condizione di chi lavora spesso lontano da casa. Si raccontano le routine che anestetizzano gli affetti e le notti che somigliano tutte. Il testo esplora il contrasto tra la dimensione pubblica e quella privata.

La solitudine qui non è tragica per forza. È uno stato che mette in luce scelte e conseguenze. La canzone invita a riflettere senza dare lezioni.

Uscita, etichetta e prime reazioni

Il singolo è uscito il 4 settembre per Trifonica Records. Fin dalle prime ore ha suscitato attenzione su playlist e radio locali. I commenti sottolineano la forza evocativa degli arrangiamenti e la scrittura asciutta.

Data di uscita: 4 settembre

Etichetta: Trifonica Records

Formati disponibili: streaming e download

Live, progetti e prossimi passi

Perbellini e Montisano stanno valutando alcune performance dal vivo. L’idea è portare l’orchestra in contesti intimi per restituire l’impatto emotivo del brano. Si parla anche di nuove tracce nate dalle stesse atmosfere.

Tra le possibili tappe ci sono club e festival che prediligono set acustici o semi-acustici. L’intenzione è mantenere la tensione narrativa anche sul palco, con arrangiamenti pensati per la diretta.

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