Questa sera Rai 1 trasmette il film tv che ripercorre la scelta radicale di Biagio Conte, l’ex borghese palermitano diventato volto della carità in città. La pellicola punta sul racconto umano di un uomo che ha trasformato la fede in azione concreta.

Quando guardare il film e informazioni di programmazione

Il dramma biografico viene trasmesso la sera dell’11 ottobre su Rai 1. È presentato come una messa in scena televisiva pensata per un ampio pubblico.

Regia e sceneggiatura cercano di valorizzare il messaggio sociale senza rinunciare al linguaggio cinematografico.

Trama: il percorso che porta da una casa borghese ai marciapiedi di Palermo

I marciapiedi di Palermo come sfondo della trasformazione personale del protagonista.

La svolta spirituale

Il protagonista vive in un contesto agiato ma avverte un disagio profondo. Decide di partire per un pellegrinaggio ispirato a San Francesco d’Assisi. Il viaggio diventa strumento di cambiamento.

Il ritorno in città e la scelta dell’accoglienza

Di ritorno a Palermo, sceglie di condividere la vita dei senzatetto. Non vuole solo dare cibo o un riparo. Il suo scopo è restituire dignità, ascolto e speranza.

Ostacoli, conflitti e resilienza

La strada è irta di ostacoli: difficoltà burocratiche, incomprensioni e la lotta per spazi dedicati all’accoglienza. La narrazione mette in evidenza la determinazione necessaria a portare avanti un progetto sociale.

Biagio Conte nella realtà: dati essenziali e impatto sociale

Biagio Conte nasce a Palermo nel 1963. Dopo aver lasciato una vita economicamente comoda, costruisce un progetto di aiuto ai più fragili.

La Missione di Speranza e Carità offre accoglienza e pasti ai più fragili.

1991 : fondazione della Missione di Speranza e Carità.

: fondazione della Missione di Speranza e Carità. La Missione offre accoglienza, pasti e assistenza medica.

Conte usa anche forme di protesta e digiuni per richiamare l’attenzione.

12 gennaio 2023: la sua morte, che ha segnato la comunità palermitana.

L’eredità del suo lavoro permane attraverso la struttura e le storie di chi ha ricevuto sostegno.

Chi sono gli interpreti e il team dietro la produzione

Il ruolo centrale è affidato ad Alessio Vassallo, chiamato a restituire il complesso profilo umano di Conte. La regia è di Costanza Quatriglio, nota per l’attenzione ai temi sociali.

Alessio Vassallo – Biagio Conte

– Biagio Conte Donatella Finocchiaro – Rosa

– Rosa Giuseppe Spata – Tano

– Tano Claudia Gusmano – Anna

– Anna Alessandra Fazzino – Maria

– Maria Ignacio Paurici – Carlos

– Carlos Enrico Roccaforte – Don Pino

– Don Pino Gaetano Aronica – Cardinale Pappalardo

– Cardinale Pappalardo Antonio Catania – padre di Biagio

La regia e la scelta del cast puntano a equilibrare intensità emotiva e autenticità sociale.

Temi principali e perché il film interessa il pubblico

La pellicola mescola narrativa spirituale e denuncia sociale. Al centro ci sono fede, povertà e dignità umana.

Riflessione sulla chiamata personale.

Rappresentazione della povertà urbana.

Importanza della comunità e della solidarietà.

Lo stile visivo e il ritmo puntano a coinvolgere emotivamente senza retorica. L’obiettivo è far riflettere e stimolare un dibattito pubblico.

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