Nel giorno in cui negozi e piattaforme moltiplicano sconti e offerte a tempo, alcuni marchi scelgono di fermare le vendite o di proporre alternative. Per il Black Friday 2026 c’è chi organizza donazioni di sangue, chi invita a riparare i capi e chi preferisce lasciare spazio a una giornata all’aria aperta. Iniziative diverse, che riportano al centro una domanda: comprare è davvero sempre la risposta?

Black Friday 2026, le alternative agli sconti dei grandi marchi

Il venerdì delle promozioni è diventato un appuntamento globale, scandito da countdown, ribassi e offerte che sembrano destinate a durare pochi minuti. Per alcune aziende, però, il modo di partecipare consiste proprio nel sottrarsi a questa dinamica.

La scelta può tradursi nella chiusura temporanea dell’e-commerce, in attività di riparazione o in iniziative sociali. Non significa necessariamente rinunciare al commercio: vuol dire provare a cambiare, almeno per un giorno, il significato di una ricorrenza costruita intorno agli acquisti.

Dietro queste campagne c’è una riflessione sul valore degli oggetti, sulla loro durata e sulle responsabilità di chi li produce. Ecco come alcuni brand hanno deciso di interpretare il Black Friday del 27 novembre 2026.

The Ordinary trasforma i negozi in spazi per donare il sangue

The Ordinary, marchio skincare del gruppo DECIEM, ha una lunga storia di distanza dal Black Friday. Nel 2019 aveva chiuso per un periodo il proprio negozio online, invitando i clienti a comprare meno e a fare scelte più consapevoli.

Per il Black Friday, alcune iniziative mettono al centro la donazione.

Per il 2026 l’attenzione si sposta sulla solidarietà. Il 27 novembre resteranno chiusi i siti di The Ordinary e degli altri marchi DECIEM, insieme ai negozi monomarca. Alcuni punti vendita ospiteranno attività legate alla donazione del sangue.

A New York e Toronto sono previste raccolte di sangue.

A Londra e Copenaghen si potrà conoscere il proprio gruppo sanguigno.

Nei punti vendita delle due città europee saranno disponibili informazioni per partecipare a future donazioni.

Nel giorno in cui molte campagne invitano a riempire il carrello, il brand propone così un gesto che non si può acquistare. La scelta assume un significato particolare per un’azienda di bellezza, in un settore dove nuovi prodotti e desiderio di migliorarsi si alimentano spesso a vicenda.

La giornata diventa quindi un’occasione per spostare l’attenzione dal consumo a un’attività concreta. Non si tratta di una promozione alternativa, ma di un invito a dedicare tempo a un’iniziativa di utilità collettiva.

Oway chiude le vendite e invita a usare ciò che si ha già

Anche Oway, marchio italiano di haircare professionale, ha deciso di non aderire al Black Friday. Con la campagna Nothing to Add. Nothing to Cart., il 27 novembre 2026 chiuderà i negozi e sospenderà le vendite online per l’intera giornata.

La scelta prosegue un percorso avviato sei anni fa. Quest’anno il brand concentra il messaggio sulle abitudini quotidiane e su ciò che si trova già in casa, prima di cercare un nuovo prodotto.

Può essere un flacone dimenticato in bagno, un articolo ancora da finire o un oggetto che continua a funzionare senza problemi. Sono esempi semplici, ma aiutano a mettere in discussione l’idea che ogni esigenza richieda un acquisto immediato.

La campagna punta anche il dito sui meccanismi che accelerano le decisioni. Countdown, sconti limitati e offerte a scadenza possono trasformare la valutazione di un prodotto in una corsa contro il tempo.

Per un giorno, il sito di Oway rinuncerà alla sua funzione commerciale e lascerà spazio a un manifesto sulle scelte consapevoli. Il principio scelto è Il valore non scade a mezzanotte: una frase che contrasta con l’urgenza tipica delle promozioni a tempo.

Patagonia porta Worn Wear nei negozi europei

Per Patagonia la durata dei prodotti, la riparazione e il riutilizzo sono temi che vanno oltre il periodo degli sconti. Il programma Worn Wear riflette da anni questa impostazione e nel 2026 sarà presente anche durante il fine settimana del Black Friday.

Riparare e riutilizzare allunga la vita dei capi.

Dal 27 al 29 novembre, il programma arriverà in alcuni negozi europei, compreso quello di Milano, nell’ambito della campagna Down for a Better Way. L’iniziativa punta sulla manutenzione dei capi usati e sulla possibilità di farli durare più a lungo.

A Milano, il 27 e 28 novembre sarà possibile portare in negozio indumenti tecnici puliti, anche di altri marchi, per ricevere riparazioni gratuite. Sono previste alcune esclusioni. Durante il fine settimana sarà inoltre disponibile una selezione di capi Patagonia ricondizionati.

La proposta cambia il centro della conversazione: non quanto si possa risparmiare comprando qualcosa di nuovo, ma quanto si possa evitare di sostituire. Per l’abbigliamento outdoor, la manutenzione ha anche un legame diretto con le caratteristiche dei prodotti.

Un capo progettato per affrontare attività all’aperto può continuare a essere utile se viene riparato e rimesso in circolazione. Worn Wear offre quindi un’alternativa concreta alla sostituzione, attraverso servizi dedicati e capi di seconda mano.

PINKO rinuncia ai ribassi e valorizza le collezioni

PINKO non aderirà al Black Friday 2026 con sconti sulle collezioni in Italia e in altri mercati europei e del Medio Oriente. La scelta è accompagnata dal manifesto Black Friday? No, thanks, che invita a riflettere sull’effetto delle promozioni continue.

Quando il prezzo diventa il criterio principale per giudicare un capo, il suo valore rischia di coincidere con la convenienza del momento. Restano in secondo piano la qualità, il lavoro e la ricerca che contribuiscono alla sua realizzazione.

La decisione riguarda anche il rapporto con i clienti e con i professionisti coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle collezioni. Invece di proporre un ribasso, durante il fine settimana il brand presenterà nelle boutique PINKO Christmas Dream.

Il percorso invita a scoprire le collezioni in negozio e propone un’esperienza diversa dalla ricerca dell’offerta più conveniente. L’attenzione torna così sui prodotti e sul rapporto che si costruisce nel tempo con ciò che si indossa.

REI chiude i negozi per il Black Friday e rilancia Opt Outside

Negli Stati Uniti, la cooperativa REI è legata da anni a Opt Outside, iniziativa nata nel 2015 per incoraggiare le persone a trascorrere il Black Friday all’aperto anziché nei centri commerciali.

Dal 2022 la scelta è diventata un impegno permanente. Nel giorno degli sconti, REI chiude i punti vendita e concede ai dipendenti una giornata di riposo retribuita.

Anche il 27 novembre 2026 resteranno chiusi tutti i negozi, i centri di distribuzione, i call center e la sede centrale. I dipendenti potranno dedicarsi alle proprie attività personali, mentre il sito continuerà a ricevere ordini online.

Gli acquisti effettuati sul web saranno elaborati dal giorno successivo. La pausa riguarda quindi le strutture e il lavoro in presenza, mentre l’e-commerce rimane accessibile durante la giornata.

Per un’azienda specializzata in attrezzatura e abbigliamento outdoor, l’invito a uscire assume un significato particolare. Camminare, fare un’escursione o passare del tempo nella natura sono esperienze che non richiedono per forza un nuovo acquisto.

Come valutare le campagne che invitano a consumare meno

Le iniziative non sono tutte uguali. Alcune aziende interrompono le vendite, altre rinunciano agli sconti o propongono servizi di riparazione e attività solidali. Il punto comune è la possibilità di considerare alternative all’acquisto immediato.

Una campagna, da sola, non basta a rendere sostenibile un modello di business. Per capire il peso di queste decisioni conta anche la coerenza delle pratiche aziendali nel tempo, oltre al messaggio diffuso durante una singola giornata.

Per chi osserva le iniziative del Black Friday, alcune domande possono aiutare a distinguere una proposta concreta da un semplice slogan:

Il brand offre servizi che prolungano davvero la vita dei prodotti?

La scelta di ridurre le vendite si inserisce in un impegno che continua nel tempo?

L’iniziativa coinvolge clienti, lavoratori o comunità locali in modo tangibile?

È possibile riparare, riutilizzare o acquistare un prodotto ricondizionato?

Nel frattempo, le campagne mettono in discussione il rapporto tra prezzo e valore. Un ribasso può rendere un prodotto più accessibile, ma non è l’unico elemento da considerare quando si decide cosa portare a casa.

La giornata può diventare anche l’occasione per guardare agli oggetti già posseduti, verificare cosa serve davvero e scegliere come impiegare il tempo lontano dalle offerte. Per alcuni, la risposta sarà riparare un capo; per altri, uscire, camminare o partecipare a un’iniziativa locale.

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