Nike Milano jacket: non è solo una giacca, stile e tecnologia per tutti i giorni

Nel cuore di Dropcity a Milano, Nike ha trasformato il concetto di “Air” in un laboratorio pratico. L’aria smette di essere solo un elemento di marketing e diventa materiale funzionale, capace di cambiare il comportamento di un capo in movimento.

Dal battistrada al piumino: quando l’Air esce dalla scarpa

Per decenni l’aria in casa Nike è stata sinonimo di ammortizzazione. Oggi quel principio viene ripensato per il corpo. Il passaggio non è estetico. È tecnico e pragmatico: si parte da un bisogno dell’atleta e si arriva a una soluzione concreta.

Designer e ricercatori hanno lavorato insieme per trasferire il valore dell’Air in abbigliamento tecnico. L’obiettivo: mantenere una temperatura confortevole senza ostacolare il movimento.

Therma-FIT Air Milano Jacket: cosa la rende diversa

La giacca pensata per il Team USA alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non è un semplice puffer. È un capo che può cambiare volume e isolamento in pochi secondi. Questo permette di adattarsi a fasi diverse dell’attività sportiva.

Il principio A.I.R.

Adapt — la giacca cambia forma.

— la giacca cambia forma. Inflate — l’aria viene introdotta nelle baffles.

— l’aria viene introdotta nelle baffles. Regulate — si modula l’isolamento in funzione della richiesta termica.

In una stanza fredda la trasformazione è evidente: da windbreaker leggero a mid-weight puffer in pochi secondi. La silhouette si espande o si contrae, seguendo l’attività.

Ricerca e comportamento termico: dati che hanno cambiato il progetto

I test del Nike Sport Research Lab hanno mostrato una realtà chiara. Durante l’allenamento al freddo, il fabbisogno termico varia rapidamente. Serve un capo che risponda in tempo reale, non uno che resti statico.

Quei numeri hanno spinto il gruppo di sviluppo a ripensare isolamento e ventilazione. Le prime versioni trattenevano solo calore. Poi è arrivata l’idea di un isolamento dinamico.

Design che segue la funzione: forma e movimento

Il progetto si fonda su una domanda pratica: come mantieni caldo un atleta senza bloccarne l’azione? La risposta ha guidato la forma del capo. Non è lo stile a dettare la funzione, ma il contrario.

La giacca cambia perché deve adattarsi ai gesti. Il risultato è un equilibrio tra ingegneria tecnica e comunicazione visiva.

Estetica, simboli e cultura: quando la performance incontra lo stile

Dietro al capo c’è anche un lavoro di narrazione visiva. L’esterno parla di efficienza. L’interno custodisce riferimenti stilistici e culturali: elementi grafici ispirati alle montagne e simboli che rimandano allo spirito della squadra.

Questo mix rende la giacca riconoscibile sulle cerimonie e coerente con la vocazione sportiva del brand.

Accessibilità e uso quotidiano: innovazione pensata per tutti

L’accessibilità è stata integrata fin dall’inizio del progetto. L’obiettivo era che l’esperienza dell’aria fosse uguale per chiunque la indossi.

Chiusure con magneti per agilità d’uso.

Tirazip riprogettati per facilità di presa.

Modifiche al colletto per chi sta seduto.

Test diretti con atleti paralimpici e olimpici.

Queste scelte nascono dal confronto diretto con gli utilizzatori finali.

Semplicità d’uso e complessità dietro le quinte

Dietro al gesto elementare di gonfiare o sgonfiare la giacca c’è una larga dose di ricerca e sviluppo. L’intento è che l’interazione rimanga intuitiva.

La migliore innovazione è quella che si capisce al primo tocco. Il sistema A.I.R. vuole essere esattamente questo: una tecnologia avanzata che si attiva con gesti naturali.

Il passaggio dall’aria nel piede all’aria nel corpo

Con Unlimited Air Nike riposiziona l’elemento aria. Non è più solo un inserto tecnico nella suola. Diventa un’architettura responsive che altera forma e volume secondo le necessità.

L’aria rimane invisibile, ma si trasforma in esperienza tangibile per chi la indossa. Atleti e pubblico vedranno questa evoluzione già durante le prossime competizioni.

