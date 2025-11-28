Solway Jacket di Shaun Crawford: energia punk e stile rivoluzionario

Un progetto inedito unisce il rigore sartoriale britannico e l’energia urbana di New York. La collaborazione tra Barbour e l’artista Shaun Crawford, promossa da END., reinventa la classica Solway Jacket trasformandola in un capo che parla di memoria, strada e sperimentazione.

Quando l’heritage incontra la cultura di strada

La giacca iconica del marchio inglese diventa tela e manifesto. Qui si sovrappongono due mondi: l’artigianato del Nord-Est dell’Inghilterra e il linguaggio grafico di Harlem. Il risultato non è una semplice modifica. È una rilettura che conserva l’anima storica del capo e la proietta in una dimensione urbana.

Chi è Shaun Crawford e qual è il suo linguaggio

Cresciuto nella New York degli anni Novanta, Crawford ha fatto dei muri della città fonte d’ispirazione. La sua pratica unisce pittura, scultura, ricamo e tinture. Ha sviluppato tecniche proprie di colorazione, note per il marchio “DOEMDIRTY”, che oscillano tra permanenza e impermanenza.

Esperienze e collaborazioni rilevanti

Collaborazioni precedenti con brand di rilievo come Supreme .

. Progetti con marchi tecnici, tra cui Arc’teryx .

. Pratiche artigianali che integrano materiali diversi e inchiostri industriali.

Come è stata ripensata la Solway

Il progetto, battezzato Solway Re-Loved, non tradisce l’archivio. Lo rilegge. L’intervento trasforma la sagoma tradizionale in un oggetto che fonde eleganza e irriverenza.

Pannelli in pelle, ispirati alle track jacket vintage.

Collo e cappuccio con stampa ocelot sintetica che richiamano il punk.

Elementi hardware rivisitati per rompere la silhouette.

Tecniche di tintura a freddo e applicazioni manuali.

La giacca diventa dunque un ibrido: classico nelle proporzioni, contemporaneo nei dettagli.

Dalla fabbrica storica alla giacca unica

Il lavoro concreto è avvenuto nello stabilimento Barbour a South Shields. In tre giorni, il team e Crawford hanno modificato una Solway originale. L’intervento è stato intenso e manuale. L’attenzione ai materiali e alla manifattura è rimasta centrale.

Fasi principali del processo

Selezione del capo d’archivio e studio del pattern. Applicazione di nuovi pannelli e cuciture rinforzate. Tintura e stampa a mano con inchiostri industriali. Montaggio finale di dettagli hardware e rifiniture.

La presentazione: dove e quando vederla

La Shaun Crawford x Barbour Solway Jacket sarà presentata in esclusiva da END. a Londra. L’appuntamento comprende un evento nello store di Soho previsto per giovedì 4 settembre 2025. Durante la serata, Crawford dialogherà con Gary Janes e verrà proiettato il film di campagna dedicato al progetto.

Location: negozio END., Soho, Londra.

Data: 4 settembre 2025 .

. Programma: conversazione, visione del film e esposizione del capo.

Per chi è pensata questa giacca

Il pezzo si rivolge a collezionisti e appassionati di moda che cercano autenticità. È per chi ama il design con radici storiche e per chi vive la cultura urbana come forma di identità. La Solway trasformata parla a chi desidera indossare un oggetto con una storia riconoscibile e un’estetica audace.

