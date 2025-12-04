Newsletter

Mfpen x Schott NYC: estetica biker incontra il balletcore

mfpen x Schott NYC fra estetica biker e balletcore
mfpen porta una ventata nordica sul classico militare americano: la collaborazione con Schott NYC reinventa la storica CWU Bomber Jacket senza stravolgerne l’identità. Il progetto unisce rispetto per l’originale e interventi mirati, creando un capo che parla tanto agli amanti del vintage quanto a chi cerca funzionalità contemporanea.

Una reinterpretazione attenta del bomber CWU

La proposta conserva la silhouette tipica della CWU Bomber Jacket. L’approccio non è radicale: si interviene sui particolari per aggiornare il capo.

  • Linee fedeli all’heritage militare.

  • Modifiche studiate per la vita urbana.

  • Un equilibrio tra robustezza e pulizia estetica.

Colori e materiali: sobrietà funzionale

La giacca è disponibile in nero e blu navy. Le tonalità puntano su versatilità e semplicità.

I materiali restano quelli robusti della tradizione Schott, ma l’assemblaggio ospita piccoli ritocchi che ne migliorano la praticità quotidiana.

Dettagli tecnici che cambiano l’esperienza d’uso

I cambiamenti sono concreti e visibili. Tra i più rilevanti:

  • Zip Riri a doppio cursore al posto della classica chiusura a una via, per maggior movimento.

  • Gancio di chiusura al colletto per una calzata più sicura.

  • Rivetti metallici che rimandano alle origini militari ma con un finish aggiornato.

  • Etichetta sartoriale mfpen applicata sulla manica come segno di riconoscimento.

Produzione e scelta sostenibile

Il progetto valorizza la sostenibilità. mfpen parte da giacche Schott rimanenti e le aggiorna con interventi hardware discreti.

Questo approccio allunga la vita del capo e riduce lo spreco. È un modo per unire la qualità americana alla sensibilità scandinava.

Campagna visiva: danza, tensione e estetica biker

La comunicazione mescola due mondi opposti: l’attitudine biker e il movimento raffinato del balletto. Il risultato è un’immagine potente e inaspettata.

Il video e i protagonisti

  • Regia di Isak Berglund Mattsson-Mårn.

  • Interpreti: danzatori del Royal Danish Ballet.

  • Colonna sonora firmata dal pianista August Rosenbaum.

Le scelte sonore e coreografiche esaltano la duplice natura del bomber: tecnico e strutturato, ma sorprendentemente fluido in movimento.

Per chi è pensata questa versione della CWU

Il capo si rivolge a chi ama l’estetica heritage ma desidera dettagli moderni. È ideale per chi cerca pezzi duraturi, pratici e con uno sguardo contemporaneo.

