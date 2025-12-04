Mfpen x Schott NYC: estetica biker incontra il balletcore

mfpen porta una ventata nordica sul classico militare americano: la collaborazione con Schott NYC reinventa la storica CWU Bomber Jacket senza stravolgerne l’identità. Il progetto unisce rispetto per l’originale e interventi mirati, creando un capo che parla tanto agli amanti del vintage quanto a chi cerca funzionalità contemporanea.

Una reinterpretazione attenta del bomber CWU

La proposta conserva la silhouette tipica della CWU Bomber Jacket. L’approccio non è radicale: si interviene sui particolari per aggiornare il capo.

Linee fedeli all’heritage militare.

Modifiche studiate per la vita urbana.

Un equilibrio tra robustezza e pulizia estetica.

Colori e materiali: sobrietà funzionale

La giacca è disponibile in nero e blu navy. Le tonalità puntano su versatilità e semplicità.

I materiali restano quelli robusti della tradizione Schott, ma l’assemblaggio ospita piccoli ritocchi che ne migliorano la praticità quotidiana.

Dettagli tecnici che cambiano l’esperienza d’uso

I cambiamenti sono concreti e visibili. Tra i più rilevanti:

Zip Riri a doppio cursore al posto della classica chiusura a una via, per maggior movimento.

al posto della classica chiusura a una via, per maggior movimento. Gancio di chiusura al colletto per una calzata più sicura.

Rivetti metallici che rimandano alle origini militari ma con un finish aggiornato.

Etichetta sartoriale mfpen applicata sulla manica come segno di riconoscimento.

Produzione e scelta sostenibile

Il progetto valorizza la sostenibilità. mfpen parte da giacche Schott rimanenti e le aggiorna con interventi hardware discreti.

Questo approccio allunga la vita del capo e riduce lo spreco. È un modo per unire la qualità americana alla sensibilità scandinava.

Campagna visiva: danza, tensione e estetica biker

La comunicazione mescola due mondi opposti: l’attitudine biker e il movimento raffinato del balletto. Il risultato è un’immagine potente e inaspettata.

Il video e i protagonisti

Regia di Isak Berglund Mattsson-Mårn .

. Interpreti: danzatori del Royal Danish Ballet .

. Colonna sonora firmata dal pianista August Rosenbaum.

Le scelte sonore e coreografiche esaltano la duplice natura del bomber: tecnico e strutturato, ma sorprendentemente fluido in movimento.

Per chi è pensata questa versione della CWU

Il capo si rivolge a chi ama l’estetica heritage ma desidera dettagli moderni. È ideale per chi cerca pezzi duraturi, pratici e con uno sguardo contemporaneo.

Articoli simili

Vota questo articolo