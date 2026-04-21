Nike Dropcity Milano Design Week: dentro il laboratorio

Durante la Milano Design Week 2026 Nike ha scelto Dropcity per svelare NikeAir_Lab, un laboratorio-infrastruttura che traduce l’aria in progetti concreti. L’installazione non è una mostra statica, ma un luogo dove sperimentazione e produzione si incontrano. Chi entra trova processi in azione, apparecchiature in funzione e prototipi che raccontano l’innovazione in divenire.
NikeAir_Lab a Dropcity: un laboratorio aperto sull’aria
NikeAir_Lab si presenta come un sistema modulare pensato per studiare l’aria come materiale di design. L’approccio è ingegneristico, centrato su misure e ripetibilità. Ogni parte dell’allestimento è una stazione operativa.
Come è strutturato il sistema
- Otto stazioni di lavoro dedicate a diverse proprietà dell’aria.
- Bracci robotici che eseguono operazioni ripetibili.
- Macchine per termoformatura e cilindri pneumatici per test strutturali.
- Dispositivi di calibrazione per rendere i processi tracciabili e riproducibili.
Trasparenza dei processi: il design come laboratorio
L’allestimento privilegia la visibilità della ricerca. Invece di nascondere fasi critiche, Nike mostra iterazioni, fallimenti e aggiustamenti. Il visitatore osserva il prodotto nelle sue fasi di costruzione.
Cosa vede chi visita
- Sequenze di prova e prototipi in evoluzione.
- Strumenti che misurano pressione, deformazione e propagazione dell’aria.
- Operatori e macchine che rendono palpabile il lavoro di R&D.
Materiali e prototipi: un archivio in movimento
All’interno del percorso si incontrano campioni e tecnologie in sviluppo. Non sono mostre definitive, ma tracce di un processo continuo. Materiali come Air Liquid Max e FlyWeb appaiono come segmenti di ricerca.
- Prototipi non finiti mostrano le criticità emerse.
- Campioni di materiali documentano sperimentazioni diverse.
- L’allestimento funziona come un database fisico, aggiornabile e consultabile.
Da evento a infrastruttura: Air Lab permanente a Dropcity
Dopo la Design Week NikeAir_Lab si evolve in Air Lab, entrando nell’ecosistema di Dropcity. L’obiettivo è trasformare l’installazione in una piattaforma produttiva e permanente.
Le risorse dell’hub
- Robotica e automazione per prototipazione avanzata.
- Stampa 3D per iterazioni rapide dei componenti.
- Tessile tecnico e processi di manifattura avanzata.
Un nuovo approccio alla collaborazione tra industria e città
Il progetto segna un cambiamento di paradigma. Nike non si limita a mostrare una novità. Costruisce le condizioni perché l’innovazione continui nel tempo. Milano diventa così spazio di prova e laboratorio urbano.
Dialoghi e ispirazioni
Talk e conversazioni accompagnano l’installazione. Un dibattito aperto coinvolge curatori, designer e ricercatori. Tra i partecipanti figurano professionisti come Paola Antonelli, Aaron Belchere e Daniel Morgan.
- Le discussioni invitano a mettere in domanda i processi consolidati.
- Si esplora l’idea di instabilità come risorsa progettuale.
- Si promuove una cultura dell’errore utile al progresso tecnico.
Articoli simili
- Nike Milano jacket: non è solo una giacca, stile e tecnologia per tutti i giorni
- Nike Air Works immagina il futuro di Air Max con otto designer globali
- Moncler polpo gigante alla Milano Design Week: installazione a 10 Corso Como
- Nike ACG: abbigliamento e attrezzatura per viaggi e outdoor
- Borsa regola battito cardiaco: come funziona, benefici e rischi
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.