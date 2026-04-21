Nike Dropcity Milano Design Week: dentro il laboratorio

Durante la Milano Design Week 2026 Nike ha scelto Dropcity per svelare NikeAir_Lab, un laboratorio-infrastruttura che traduce l’aria in progetti concreti. L’installazione non è una mostra statica, ma un luogo dove sperimentazione e produzione si incontrano. Chi entra trova processi in azione, apparecchiature in funzione e prototipi che raccontano l’innovazione in divenire.

NikeAir_Lab a Dropcity: un laboratorio aperto sull’aria

NikeAir_Lab si presenta come un sistema modulare pensato per studiare l’aria come materiale di design. L’approccio è ingegneristico, centrato su misure e ripetibilità. Ogni parte dell’allestimento è una stazione operativa.

Come è strutturato il sistema

Otto stazioni di lavoro dedicate a diverse proprietà dell’aria.

Bracci robotici che eseguono operazioni ripetibili.

Macchine per termoformatura e cilindri pneumatici per test strutturali.

Dispositivi di calibrazione per rendere i processi tracciabili e riproducibili.

Trasparenza dei processi: il design come laboratorio

L’allestimento privilegia la visibilità della ricerca. Invece di nascondere fasi critiche, Nike mostra iterazioni, fallimenti e aggiustamenti. Il visitatore osserva il prodotto nelle sue fasi di costruzione.

Cosa vede chi visita

Sequenze di prova e prototipi in evoluzione.

Strumenti che misurano pressione, deformazione e propagazione dell’aria.

Operatori e macchine che rendono palpabile il lavoro di R&D.

Materiali e prototipi: un archivio in movimento

All’interno del percorso si incontrano campioni e tecnologie in sviluppo. Non sono mostre definitive, ma tracce di un processo continuo. Materiali come Air Liquid Max e FlyWeb appaiono come segmenti di ricerca.

Prototipi non finiti mostrano le criticità emerse.

Campioni di materiali documentano sperimentazioni diverse.

L’allestimento funziona come un database fisico, aggiornabile e consultabile.

Da evento a infrastruttura: Air Lab permanente a Dropcity

Dopo la Design Week NikeAir_Lab si evolve in Air Lab, entrando nell’ecosistema di Dropcity. L’obiettivo è trasformare l’installazione in una piattaforma produttiva e permanente.

Le risorse dell’hub

Robotica e automazione per prototipazione avanzata.

Stampa 3D per iterazioni rapide dei componenti.

Tessile tecnico e processi di manifattura avanzata.

Un nuovo approccio alla collaborazione tra industria e città

Il progetto segna un cambiamento di paradigma. Nike non si limita a mostrare una novità. Costruisce le condizioni perché l’innovazione continui nel tempo. Milano diventa così spazio di prova e laboratorio urbano.

Dialoghi e ispirazioni

Talk e conversazioni accompagnano l’installazione. Un dibattito aperto coinvolge curatori, designer e ricercatori. Tra i partecipanti figurano professionisti come Paola Antonelli, Aaron Belchere e Daniel Morgan.

Le discussioni invitano a mettere in domanda i processi consolidati.

Si esplora l’idea di instabilità come risorsa progettuale.

Si promuove una cultura dell’errore utile al progresso tecnico.

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