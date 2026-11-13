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Rosalía playlist Lux: mille brani ascoltati durante la scrittura, vinile e lettera su Substack

Aggiornato il :

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Di : Davide Caruso

Mani anonime che tengono vinili e un taccuino su un tavolo di legno
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Rosalía festeggia il primo anno di Lux condividendo un regalo speciale ai fan: una playlist di mille tracce ascoltate durante la scrittura dell’album. Il gesto accompagna l’uscita di un cofanetto in vinile e una lettera pubblicata su Substack, dove la cantante descrive un periodo intenso e difficile della sua vita.

La playlist che ha accompagnato la nascita di Lux

La raccolta pubblicata da Rosalía è vasta e variegata. Contiene brani che vanno dalla musica classica al pop sperimentale. È la mappa sonora di un anno creativo.

Cuffie appoggiate vicino a uno schermo che mostra una lunga playlist
La playlist di mille tracce che ha accompagnato la scrittura di Lux.

  • Oltre mille tracce selezionate.

  • Composizioni classiche e canzoni contemporanee.

  • Registrazioni che la cantante ha ascoltato mentre scriveva e produceva.

Artisti e generi che emergono nella selezione

Nella lista compaiono nomi noti e composizioni meno ovvie. La presenza di grandi classici si mescola con scelte alternative.

  • Kate Bush per atmosfere intime e drammatiche.

  • Mozart e il contributo della musica classica.

  • Bon Iver per arrangiamenti emotivi.

  • Pink Floyd per testi psichedelici e architetture sonore.

  • Verdi come collegamento alle radici operistiche.

  • Altri artisti e tracce meno noti, scelti per ispirare e sperimentare.

Un cofanetto in vinile in tiratura limitata

Per celebrare l’anniversario è stato lanciato un cofanetto in vinile. L’oggetto è pensato come edizione da collezione.

Cofanetto in vinile elegante con grafica curata su un tavolo
Il cofanetto in vinile in tiratura limitata dedicato a Lux.

  • Tiratura limitata per collezionisti.

  • Packaging curato nei dettagli.

  • Include contenuti esclusivi e grafica dedicata all’album Lux.

La lettera su Substack: parole sulla sfida personale

Accanto alla playlist e al vinile, Rosalía ha pubblicato una lunga nota su Substack. In essa racconta un periodo che definisce tra i più complessi della sua vita.

  • Riflessioni intime sul processo creativo.

  • Confessioni sulle difficoltà vissute durante l’anno.

  • Discussione aperta con i fan su resilienza e ispirazione.

Cosa rivela la testimonianza

La lettera offre dettagli sulla pressione mediatica e sulle aspettative. Mostra anche come la musica sia stata un’ancora.

Il valore simbolico per i fan e per la critica

La playlist funge da documento emotivo e culturale. Per il pubblico è uno strumento per comprendere meglio il lavoro di Rosalía.

  • Permette di seguire il percorso creativo dell’artista.

  • Offre riferimenti per rivivere l’album in chiave personale.

  • Stimola critica e analisi musicale su scelte e influenze.

Come ascoltare e dove trovare i contenuti

I fan possono accedere alla playlist sulle principali piattaforme di streaming. Il cofanetto è disponibile nei negozi selezionati e online.

  • Playlist pubblicata su servizi di streaming.

  • Vinile in vendita su shop ufficiali e rivenditori autorizzati.

  • La lettera completa è consultabile su Substack.

Impatto artistico di Lux a un anno dall’uscita

Il primo anniversario è occasione di bilanci. Lux rimane un progetto che ha stimolato discussione artistica internazionale.

  • Riconoscimenti critici e dibattito tra gli esperti.

  • Influenza su nuovi progetti e collaborazioni.

  • Nuove generazioni di ascoltatori attirate dall’album e dalla playlist.

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