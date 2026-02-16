C.P. Company SS26: collezione ispirata al calcio e al lifestyle che lo circonda

C.P. Company continua a raccontare lo sport senza entrare in campo: il suo abbigliamento si concentra sui riti che precedono e seguono la partita, sugli sguardi condivisi e sui luoghi dove si vive la passione. La nuova campagna esplicita questa visione con un messaggio chiaro e riconoscibile, che mette al centro l’esperienza più che la performance.

Un guardaroba pensato per il tempo attorno alla partita

La maison ha costruito una narrativa attorno a ciò che succede prima e dopo il fischio d’inizio.

Non si tratta di kit tecnici per giocare. Si parla di capi che raccontano storie.

Questi indumenti sono progettati per accompagnare i rituali del tifoso.

Ore sul divano a seguire una gara decisiva;

Una serata al pub prima del match;

La folla ordinata degli spalti e il caos controllato dello stadio;

I momenti di viaggio verso l’arena sportiva.

Il concetto chiave: Sportswear, Not For Playing In

La frase che guida la comunicazione diventa una dichiarazione di identità.

Con Sportswear, Not For Playing In C.P. Company sottolinea il valore sociale dell’abbigliamento.

Il capo non è solo funzione; è anche memoria, appartenenza e stile.

Perché questa scelta parla al pubblico

Chi indossa questi capi vuole essere riconosciuto.

Vuole sentire la continuità tra generazioni.

E cerca pezzi che racchiudano ricordi e relazioni.

La Goggle Jacket come icona di appartenenza

Tra i simboli che emergono c’è la famosa Goggle Jacket.

Non è semplicemente una giacca. È un segno di identificazione.

Diventa un contenitore di episodi vissuti e di emozioni condivise.

Indossarla significa portare con sé un pezzo di storia personale.

Design funzionale e riconoscibile;

Valore simbolico oltre l’uso pratico;

Presenza costante nelle scene urbane e sportive.

Il film della campagna: immagini, suoni e versi

La campagna è accompagnata da un cortometraggio che esplora questo universo.

Sequenze visive seguono il ritmo dei gesti di chi vive lo sport come esperienza.

Una poesia di John Joseph Holt fa da sottofondo emotivo.

Ogni fischio diventa un’onda, ogni scelta un punto di svolta.

Il ruolo della parola poetica

Il testo poetico aggiunge strati di significato.

Amplifica il senso di nostalgia e partecipazione.

Trasforma momenti ordinarî in istantanee memorabili.

Come si traduce tutto questo nella vita quotidiana

L’approccio del brand influisce sul modo di vestire fuori dal campo.

Capi pensati per i rituali sportivi si inseriscono nella routine urbana.

Si creano abbinamenti pratici e riconoscibili, perfetti per il tempo libero.

Comfort per chi segue la squadra;

Estetica che parla di storia e comunità;

Durata e funzionalità per l’uso di tutti i giorni.

Generazioni connesse dalla stessa passione

La proposta si rivolge a diversi pubblici.

Giovani e meno giovani condividono spazi e oggetti simbolici.

Questa continuità sociale mantiene vive le tradizioni settimanali.

I risultati cambiano, ma il rituale resta.

La moda come archivio di ricordi

Ogni capo conserva tracce di eventi vissuti.

Un gesto, un abbraccio, una curva urlata rimangono impressi.

La giacca diventa così una testimonianza silenziosa.

