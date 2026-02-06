Nike ACG: abbigliamento e attrezzatura per viaggi e outdoor

Sin dagli anni Novanta ACG ha trasformato l’idea di abbigliamento outdoor, fondendo funzionalità e estetica. Oggi il progetto continua a raccontare il rapporto tra persone e paesaggio, puntando su innovazione tecnica e esperienze reali. L’ultima iniziativa, All Conditions Express, lo conferma: un viaggio su rotaia che unisce prodotto, pratiche e territorio.

Dal concept alle radici: come nasce l’identità di Nike ACG

ACG non è stata solo una linea. È stata una voce diversa dentro l’archivio Nike. Ha messo al centro la vita all’aperto, non il palcoscenico competitivo.

All Conditions come promessa di adattamento.

come promessa di adattamento. Design pensato per l’uso effettivo, non per la vetrina.

Comunicazione asciutta, spesso documentaristica.

Questa visione ha costruito un immaginario di capi nati per condizioni estreme.

All Conditions Express: il viaggio verso le Alpi Orobie

La nuova esperienza ha scelto le Alpi Orobie come scenario. Un treno storico è diventato campo base mobile.

Il viaggio si è svolto dal 5 all’8 febbraio 2026. L’obiettivo: mettere il prodotto al servizio del paesaggio.

Il treno: spazio funzionale e luogo di racconto

La carrozza non era un semplice trasporto. Era un microcosmo ACG, progettato per raccontare e testare i materiali.

Compartimenti con sedute su misura.

Carrozza bar ispirata ai rifugi alpini.

Laboratorio per il gear con workshop pratici.

In quei spazi la tecnologia viene spiegata e toccata. Non ostentata.

Esperienze sul campo: trail running, hiking e esplorazione

Il programma alternava momenti di prova a uscite sul territorio. Percorsi studiati per leggere il paesaggio.

Trail run guidati per conoscere il terreno.

Hike pensati per l’orientamento e la consapevolezza corporea.

Sessioni pratiche sul layering e la gestione delle condizioni climatiche.

La performance è stata interpretata come equilibrio fisico e mentale.

Chi ha partecipato: atleti, guide e voci internazionali

All Conditions Express ha messo insieme figure diverse, dal racing alle guide locali.

All Conditions Racing Department con atleti internazionali e specialisti.

con atleti internazionali e specialisti. Presenze come Drew Holmen , Caleb Olson e Daniela Oemus .

, e . Atleti italiani e internazionali: Cesare Maestri, Baptiste Coatantiec, Bailey Kowalczyk, Ross Bollon.

All’avvio del primo gruppo sono intervenuti anche Jannik Sinner e Bebe Vio, simboli di disciplina e adattamento.

Materiali e tecnologie al centro del racconto

Due nomi sono emersi come simboli della nuova direzione tecnica.

Lava Loft

Una soluzione pensata per trattenere calore evitando peso e ingombro.

Ultrafly

Una proposta per ridurre l’attrito e migliorare grip e reattività sui sentieri.

Test diretti su terreno vario.

Spiegazioni pratiche durante i workshop.

Il ruolo della comunità e del confronto

Il treno ha favorito lo scambio tra progettisti, atleti e chi vive la montagna ogni giorno.

Laboratori aperti al pubblico presente a bordo.

Momenti di confronto su materiali e sostenibilità.

Esperienze che mirano a costruire una community outdoor.

Un format che unisce prodotto, luogo e persone

All Conditions Express è pensato come ponte pratico tra produzione e uso reale. Ogni elemento del viaggio è stato studiato per mettere in relazione chi usa il gear con chi lo progetta.

