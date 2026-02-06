Newsletter

Nike ACG: abbigliamento e attrezzatura per viaggi e outdoor

Aggiornato il :

Di : Davide Caruso

In viaggio con Nike ACG
Sin dagli anni Novanta ACG ha trasformato l’idea di abbigliamento outdoor, fondendo funzionalità e estetica. Oggi il progetto continua a raccontare il rapporto tra persone e paesaggio, puntando su innovazione tecnica e esperienze reali. L’ultima iniziativa, All Conditions Express, lo conferma: un viaggio su rotaia che unisce prodotto, pratiche e territorio.

Dal concept alle radici: come nasce l’identità di Nike ACG

ACG non è stata solo una linea. È stata una voce diversa dentro l’archivio Nike. Ha messo al centro la vita all’aperto, non il palcoscenico competitivo.

  • All Conditions come promessa di adattamento.

  • Design pensato per l’uso effettivo, non per la vetrina.

  • Comunicazione asciutta, spesso documentaristica.

Questa visione ha costruito un immaginario di capi nati per condizioni estreme.

All Conditions Express: il viaggio verso le Alpi Orobie

La nuova esperienza ha scelto le Alpi Orobie come scenario. Un treno storico è diventato campo base mobile.

Il viaggio si è svolto dal 5 all’8 febbraio 2026. L’obiettivo: mettere il prodotto al servizio del paesaggio.

Il treno: spazio funzionale e luogo di racconto

La carrozza non era un semplice trasporto. Era un microcosmo ACG, progettato per raccontare e testare i materiali.

  • Compartimenti con sedute su misura.

  • Carrozza bar ispirata ai rifugi alpini.

  • Laboratorio per il gear con workshop pratici.

In quei spazi la tecnologia viene spiegata e toccata. Non ostentata.

Esperienze sul campo: trail running, hiking e esplorazione

Il programma alternava momenti di prova a uscite sul territorio. Percorsi studiati per leggere il paesaggio.

  • Trail run guidati per conoscere il terreno.

  • Hike pensati per l’orientamento e la consapevolezza corporea.

  • Sessioni pratiche sul layering e la gestione delle condizioni climatiche.

La performance è stata interpretata come equilibrio fisico e mentale.

Chi ha partecipato: atleti, guide e voci internazionali

All Conditions Express ha messo insieme figure diverse, dal racing alle guide locali.

  • All Conditions Racing Department con atleti internazionali e specialisti.

  • Presenze come Drew Holmen, Caleb Olson e Daniela Oemus.

  • Atleti italiani e internazionali: Cesare Maestri, Baptiste Coatantiec, Bailey Kowalczyk, Ross Bollon.

All’avvio del primo gruppo sono intervenuti anche Jannik Sinner e Bebe Vio, simboli di disciplina e adattamento.

Materiali e tecnologie al centro del racconto

Due nomi sono emersi come simboli della nuova direzione tecnica.

Lava Loft

Una soluzione pensata per trattenere calore evitando peso e ingombro.

Ultrafly

Una proposta per ridurre l’attrito e migliorare grip e reattività sui sentieri.

  • Test diretti su terreno vario.

  • Spiegazioni pratiche durante i workshop.

Il ruolo della comunità e del confronto

Il treno ha favorito lo scambio tra progettisti, atleti e chi vive la montagna ogni giorno.

  • Laboratori aperti al pubblico presente a bordo.

  • Momenti di confronto su materiali e sostenibilità.

  • Esperienze che mirano a costruire una community outdoor.

Un format che unisce prodotto, luogo e persone

All Conditions Express è pensato come ponte pratico tra produzione e uso reale. Ogni elemento del viaggio è stato studiato per mettere in relazione chi usa il gear con chi lo progetta.

