Giffoni Innovation Hub e Avventure nel mondo cercano 4 registi esordienti

Un nuovo progetto italiano unisce cinema documentario e viaggi autentici. Quattro registi emergenti partiranno per rotte reali e trasformeranno l’esperienza in episodi di una docuserie. È un invito a raccontare il mondo con macchina da presa e cuore, lontano dalle dinamiche dell’algoritmo.

La missione del progetto: documentare il viaggio vero

Dietro l’iniziativa c’è una collaborazione tra Giffoni Innovation Hub e Avventure nel mondo. L’obiettivo è semplice e ambizioso. Scegliere giovani autori e mandarli in viaggio per filmare storie non costruite a tavolino. Si punta a restituire la potenza del documentario di viaggio. Non show televisivi. Non contenuti pensati per il click.

Il metodo: regole chiare per racconti autentici

La peculiarità del progetto sta nel modo di lavorare. I registi non saranno registi di scena.

Principi operativi

Nessun copione : nessuna storia preconfezionata.

: nessuna storia preconfezionata. Partecipazione reale : i filmmaker viaggiano come gli altri partecipanti.

: i filmmaker viaggiano come gli altri partecipanti. Gruppi veri : i tour sono quelli già organizzati da Avventure nel mondo.

: i tour sono quelli già organizzati da Avventure nel mondo. Imprevisti e incontri : elementi centrali del racconto.

: elementi centrali del racconto. Osservazione sul campo: la fotografia e le interviste nascono dall’esperienza condivisa.

Queste regole garantiscono che il risultato sia documentario e non finzione. Le riprese devono cogliere la quotidianità, la fatica e la sorpresa di un viaggio vero.

Dove si partirà: quattro mete a forte impatto narrativo

Le destinazioni sono state scelte per diversità paesaggistica e culturale. Ognuna offre spunti visivi e umani unici.

Nepal – tra villaggi e sentieri himalayani, forte rete di relazioni locali.

– tra villaggi e sentieri himalayani, forte rete di relazioni locali. Pamir Motoraid – un percorso in moto ai confini tra Tagikistan, Afghanistan, Cina e Kirghizistan.

– un percorso in moto ai confini tra Tagikistan, Afghanistan, Cina e Kirghizistan. Safari Australe Ovest – deserti, riserve naturali e città di frontiera.

– deserti, riserve naturali e città di frontiera. Islanda Viking Trek – fiordi e campi vulcanici lontano dalle rotte turistiche.

Ogni tappa è pensata per stimolare un linguaggio filmico diverso. Le storie nascono dall’incontro tra paesaggio e persone.

Chi cercano: requisiti e selezione dei registi

La call è aperta a giovani autori con passione per il documentario. Non serve esperienza hollywoodiana. Serve voglia di mettersi in gioco.

Disponibilità a partire per le date indicate.

Capacità tecnica minima per riprese in esterno.

Attitudine alla convivenza in gruppo e all’adattamento.

Interesse per il racconto autentico e per le comunità locali.

Le candidature sono aperte. Tutte le informazioni e il form si trovano sul portale ufficiale: www.avventureinprimopiano.it

Perché questo tipo di documentario ha ancora peso

Il documentario di viaggio conserva una forza unica. Può trasformare un dettaglio in significato universale. Un’immagine capace di raccontare il tempo in cui viviamo è l’esempio migliore.

Riprendere il mondo così com’è significa mostrare contraddizioni, bellezza e fragilità. Significa permettere allo spettatore di guardare oltre l’inquadratura patinata dei social. Il progetto vuole restituire questa prospettiva.

Cosa aspettarsi dalla produzione della docuserie

I quattro episodi saranno montati in seguito alle spedizioni. La post-produzione valorizzerà la voce autoriale di ciascun regista. Si cercherà coerenza tra esperienza vissuta e racconto finale.

Elementi che caratterizzeranno la serie

Approccio immersivo e personale.

Focus su relazioni e scoperte più che su itinerari turistici.

Immagini che privilegiano autenticità e sensibilità visiva.

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