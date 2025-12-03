Nike ACG scarpa trail perfetta: design, grip e comfort per il fuoristrada

La nuova Nike ACG Zegama si presenta come una scarpa pensata per chi affronta sentieri imprevedibili. È progettata per resistere ai terreni più ostili, offrendo protezione, reattività e controllo in ogni condizione.
Schiume e ammortizzazione: reattività sotto il piede
Al centro del progetto c’è una combinazione di materiali pensata per correre a lungo. La schiuma ZoomX è posta sotto il piede per massimizzare il ritorno di energia.
Accoppiata al Cushlon 3.0, questa struttura crea un equilibrio tra morbidezza e stabilità. Il risultato è una falcata che assorbe gli impatti ma resta reattiva sui terreni sconnessi.
Trazione e protezione della suola per ogni condizione
La suola è stata riprogettata per dare grip affidabile su fango, sassi e terreno bagnato.
- Vibram Megagrip ottimizzato per durare e mantenere trazione.
- Piastra anti-roccia integrata per proteggere l’avampiede dagli urti.
- Rinforzo al tallone che stabilizza nelle discese tecniche.
Vestibilità, dettagli funzionali e anti-detriti
La calzata è stata rivista per offrire più spazio nella punta e miglior comfort sotto sforzo.
- Ampio avampiede per dita libere.
- Ghetta anti-detriti per mantenere pulito l’interno della scarpa.
- Imbottiture mirate e fascia di stabilizzazione per passaggi tecnici.
Questi elementi rendono la scarpa comoda anche dopo molte ore di utilizzo.
Test sul campo: il contributo degli atleti d’élite
Il modello è frutto di prove estensive su sentieri reali. Atleti esperti hanno percorso centinaia di chilometri per mettere alla prova materiali e forma.
Feedback raccolti in condizioni estreme hanno orientato modifiche su tallone, suola e fodera interna.
Estetica, identità ACG e disponibilità sul mercato
La Zegama mantiene i tratti iconici della linea ACG, pensando però alla funzionalità moderna. L’aspetto rimane fedele allo spirito outdoor di Nike.
La data di lancio è prevista per l’estate 2026, quando il modello entrerà a far parte dell’offerta per gli appassionati di trail più esigenti.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.