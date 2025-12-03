Newsletter

Nike ACG scarpa trail perfetta: design, grip e comfort per il fuoristrada

Aggiornato il :

Di : Davide Caruso

Nike ACG ha pensato alla scarpa da trail perfetta
La nuova Nike ACG Zegama si presenta come una scarpa pensata per chi affronta sentieri imprevedibili. È progettata per resistere ai terreni più ostili, offrendo protezione, reattività e controllo in ogni condizione.

Schiume e ammortizzazione: reattività sotto il piede

Al centro del progetto c’è una combinazione di materiali pensata per correre a lungo. La schiuma ZoomX è posta sotto il piede per massimizzare il ritorno di energia.

Accoppiata al Cushlon 3.0, questa struttura crea un equilibrio tra morbidezza e stabilità. Il risultato è una falcata che assorbe gli impatti ma resta reattiva sui terreni sconnessi.

Trazione e protezione della suola per ogni condizione

La suola è stata riprogettata per dare grip affidabile su fango, sassi e terreno bagnato.

  • Vibram Megagrip ottimizzato per durare e mantenere trazione.

  • Piastra anti-roccia integrata per proteggere l’avampiede dagli urti.

  • Rinforzo al tallone che stabilizza nelle discese tecniche.

Vestibilità, dettagli funzionali e anti-detriti

La calzata è stata rivista per offrire più spazio nella punta e miglior comfort sotto sforzo.

  • Ampio avampiede per dita libere.

  • Ghetta anti-detriti per mantenere pulito l’interno della scarpa.

  • Imbottiture mirate e fascia di stabilizzazione per passaggi tecnici.

Questi elementi rendono la scarpa comoda anche dopo molte ore di utilizzo.

Test sul campo: il contributo degli atleti d’élite

Il modello è frutto di prove estensive su sentieri reali. Atleti esperti hanno percorso centinaia di chilometri per mettere alla prova materiali e forma.

Feedback raccolti in condizioni estreme hanno orientato modifiche su tallone, suola e fodera interna.

Estetica, identità ACG e disponibilità sul mercato

La Zegama mantiene i tratti iconici della linea ACG, pensando però alla funzionalità moderna. L’aspetto rimane fedele allo spirito outdoor di Nike.

La data di lancio è prevista per l’estate 2026, quando il modello entrerà a far parte dell’offerta per gli appassionati di trail più esigenti.

