ASICS: 15 minuti e 9 secondi per rimettere il corpo al centro

ASICS trasforma la Milan Design Week 2026 in un invito a muoversi. All’interno di Garage 21 l’installazione non è un semplice oggetto espositivo, ma un dispositivo che mette in relazione corpo, scienza e design. L’idea alla base è lineare: 15 minuti e 9 secondi di attività possono migliorare la mente. Da questo presupposto nasce ASICS Kinetic Playscape, uno spazio da attraversare e sperimentare, non da guardare da lontano.

Un’installazione interattiva pensata per il movimento

L’area aperta al pubblico dal 22 al 24 aprile rappresenta l’esordio di ASICS SportStyle al Salone del Mobile. L’attivazione propone attività pratiche più che narrazioni visive. Il concept rifiuta il ruolo passivo del visitatore. Qui l’azione è il fine e il mezzo.

Come è strutturata l’esperienza

Un percorso suddiviso in cinque ambienti tematici.

Stimoli che modulano peso, ritmo e percezione corporea.

Elementi che rispondono al movimento del pubblico.

Design che parla di equilibrio tra Italia e Giappone

Lo spazio è stato sviluppato dallo studio NUOVA. Il progetto fonde un’estetica italiana audace con il minimalismo giapponese. L’effetto è retro‑futurista ma pragmatico. Ogni stanza è pensata per evocare stati fisici ed emozionali diversi.

I cinque capitoli dell’itinerario

Gravità : superfici che invitano a sentire il peso.

: superfici che invitano a sentire il peso. Impulso : elementi che richiedono accelerazione e controllo.

: elementi che richiedono accelerazione e controllo. Fluidità : passaggi che facilitano la leggerezza del gesto.

: passaggi che facilitano la leggerezza del gesto. Equilibrio : prove di stabilità e reattività.

: prove di stabilità e reattività. Ritmo: sequenze ritmiche per sincronizzare corpo e suono.

La scarpa al centro: GEL-KINETIC 2.0

Al cuore del progetto c’è la nuova ASICS GEL-KINETIC 2.0. Sviluppata all’ASICS Institute of Sport Science di Kobe, rielabora archetipi del brand con soluzioni tecnologiche contemporanee.

Caratteristiche tecniche principali

Scutoid GEL per ammortizzazione mirata.

per ammortizzazione mirata. Intersuola e struttura in TPU per stabilità e reattività.

per stabilità e reattività. Silhouette ispirata a modelli storici: GEL‑KINETIC 4, GEL‑FRANTIC, GEL‑TORNADO.

Progettata per l’uso quotidiano, non solo per la performance atletica.

Prodotto e pratica: la scarpa va provata, non esposta

La scelta più significativa è pratica: le sneakers non sono semplici oggetti in vetrina. Sono pensate per essere indossate e testate nello stesso ambiente per cui sono state ideate. Il collegamento tra prodotto e comportamento è diretto.

Un ecosistema sensoriale: abiti, suono e luci

Intorno al percorso si è costruito un microverso creativo. Ogni elemento contribuisce a guidare il movimento del pubblico.

Collaborazioni che definiscono l’estetica

Le uniformi sono firmate SOSHIOTSUKI , che reinterpreta il tailoring giapponese in chiave sportiva.

, che reinterpreta il tailoring giapponese in chiave sportiva. La colonna sonora è opera di Matéo Garcia, pensata come volume architettonico.

L’illuminazione e i materiali dialogano con il passo e il gesto dei visitatori.

Perché conta: scienza, brand e design insieme

ASICS Kinetic Playscape prova a rispondere a una domanda pratica: come si incentiva il movimento oggi? La strategia è semplice e diretta. Invece di raccontare con parole, si progetta uno spazio che rende naturale agire.

Informazioni pratiche per i visitatori

Quando: 22–24 aprile, orari variabili.

Dove: Garage 21 , Milano.

, Milano. Accesso: attivazione aperta al pubblico, con possibilità di prova delle calzature.

ph. credits @alessandrosaletta & @lorenzo.capelli

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