HBO Max in Italia sbarca con offerta completamente diversa

HBO Max è sbarcata in Italia con la forza di un marchio noto da decenni, ma con la sfida di trasformare quel valore simbolico in abbonamenti paganti. Il debutto non è solo commerciale: è una prova sul terreno di un mercato che spende poco per l’intrattenimento, è sensibile alla pirateria e già saturo di offerte. Ho parlato con i responsabili al lancio romano per capire come intendono conquistare gli spettatori italiani.

Posizionamento e contesto: perché l’Italia è diversa

L’entrata di HBO Max non è un semplice ampliamento geografico. Qui il pubblico conosce il brand, ma non lo percepisce ancora come una piattaforma domestica.

La cultura della sottoscrizione è meno radicata che altrove.

Il potere d’acquisto è in contrazione e la spesa per l’intrattenimento cala.

HBO è stata spesso disponibile attraverso accordi terzi, non come servizio diretto.

Questo crea una situazione doppia: familiarità del marchio ma assenza di una base di abbonati omogenea. La strategia non può limitarsi alla notorietà.

Contenuti come arma principale: internazionali e locali

HBO Max punta su titoli forti per attirare l’attenzione. Il piano italiano mischia grande entertainment globale con produzioni nate qui.

Eventi globali come la serie su Harry Potter promettono picchi di visibilità.

Prodotti d’autore italiani, come Portobello, servono a creare legami duraturi.

Copertura sportiva tecnologica, incluse le Olimpiadi, è pensata come porta d’ingresso al catalogo.

Il rischio non è ottenere iscritti, ma trattenere gli utenti nel tempo. Per farlo, la piattaforma consente che i contenuti locali diventino il primo passo verso cataloghi più ampi.

Le produzioni italiane: strategia e limiti del sistema

HBO Max vuole che le storie italiane generino abbonamenti e alto consumo. Questo si basa su due assunti:

I titoli locali avvicinano spettatori che non partono dai blockbuster internazionali. La qualità produttiva e i volti noti aumentano la retention.

Tuttavia il panorama produttivo italiano presenta vincoli. Il numero di realtà capaci di sviluppare serie complesse e vendibili all’estero resta limitato. Così molti progetti nascono e circolano dentro lo stesso circuito produttivo.

Esempi in cantiere

Portobello di Marco Bellocchio: carattere autoriale, forte legame locale, appeal festivaliero.

di Marco Bellocchio: carattere autoriale, forte legame locale, appeal festivaliero. Saman – La verità nascosta : docudrama su un caso civile.

: docudrama su un caso civile. Cinquecento battiti: medical drama in tempo reale, sviluppato prima del boom del genere.

Unscripted e true crime: il formato che attrae

I contenuti non sceneggiati hanno un ruolo centrale nella schedulazione. Il vero cuore è il true crime, ma raccontato con cura narrativa.

Approccio narrativo, non cronachistico.

Utilizzo di materiali inediti: filmati privati, archivi, interviste esclusive.

Realizzazione trattata quasi come fiction, per qualità di regia e montaggio.

Questa impostazione sfrutta la tradizione documentaristica HBO e la adatta al gusto locale.

Competizione reale: la sfida contro YouTube e la pirateria

Secondo i responsabili, il competitor più temibile non è un’altra OTT, ma YouTube. Sulla piattaforma gratuita si trova di tutto e spesso prima degli esordi ufficiali.

Per emergere serve esclusività: contenuti che non siano reperibili altrove e confezione cinematografica. Senza questo vantaggio, la battaglia è persa.

Pirateria e consumo “irregolare” sono presenze consolidate.

Il pubblico può dichiarare la disponibilità ad abbonarsi per sostenere un titolo amatissimo.

HBO prende atto del fenomeno e studia perché alcuni show scatenano fandom così prematuramente.

Partnership e industria locale: chi produce le storie

In Italia, sono le società di produzione a fare scouting. Alcune realtà emergono come hub di talento.

Groenlandia è citata come esempio di produttore capace di accompagnare autori.

Molti nomi coinvolti hanno già esperienze su Netflix e Sky.

La circolazione di autori fra piattaforme è frequente, per effetto di una base di talenti ristretta.

La scommessa è trasformare idee locali in prodotti maturi, pronti per il consumo nazionale e internazionale.

Il banco di prova: grandi titoli e test sui target nazionali

Oltre alle produzioni italiane, titoli globali misureranno le performance territoriali. Harry Potter è visto internamente come un possibile game changer.

Ciascun Paese affinerà target e tattiche. Poi i risultati verranno comparati per valutare acquisizione e retention.

Un altro caso significativo è Heated Rivalry, serie già virale e largamente vista in modalità non ufficiale. Per questo progetto HBO ha previsto doppiaggio di qualità a Roma e la disponibilità dell’audio originale.

Metriche e indicatori: come si misura il successo

Gli abbonati non sono l’unico parametro. La piattaforma guarda a KPI specifici per valutare la sostenibilità.

Retention: quanti restano dopo il picco iniziale.

quanti restano dopo il picco iniziale. Utilizzo: tempo medio di fruizione per utente.

tempo medio di fruizione per utente. Completion rate: percentuale che porta a termine episodi o serie.

La strategia di lancio e i contenuti locali sono progettati per influenzare questi numeri. In particolare si punta sui titoli che creano engagement duraturo.

Ambizione culturale e trasferimento di competenze

Oltre ai risultati commerciali, HBO Max ambisce a diventare un catalizzatore di qualità creativa.

L’obiettivo dichiarato è stimolare la scrittura italiana. Ciò passa per scambio di metodi con i team americani e note editoriali condivise.

Il vero esito da misurare non sarà tanto la produzione di un successo locale alla Succession, quanto scoprire e lanciare nuovi autori capaci di pensare in grande per l’industria.

Articoli simili

Vota questo articolo