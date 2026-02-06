HBO Max in Italia sbarca con offerta completamente diversa

Newsletter

Aggiornato il :

Di : Davide Caruso

Hbo Max è arrivata in Italia per fare una cosa completamente diversa
HBO Max è sbarcata in Italia con la forza di un marchio noto da decenni, ma con la sfida di trasformare quel valore simbolico in abbonamenti paganti. Il debutto non è solo commerciale: è una prova sul terreno di un mercato che spende poco per l’intrattenimento, è sensibile alla pirateria e già saturo di offerte. Ho parlato con i responsabili al lancio romano per capire come intendono conquistare gli spettatori italiani.

Posizionamento e contesto: perché l’Italia è diversa

L’entrata di HBO Max non è un semplice ampliamento geografico. Qui il pubblico conosce il brand, ma non lo percepisce ancora come una piattaforma domestica.

  • La cultura della sottoscrizione è meno radicata che altrove.

  • Il potere d’acquisto è in contrazione e la spesa per l’intrattenimento cala.

  • HBO è stata spesso disponibile attraverso accordi terzi, non come servizio diretto.

Questo crea una situazione doppia: familiarità del marchio ma assenza di una base di abbonati omogenea. La strategia non può limitarsi alla notorietà.

Contenuti come arma principale: internazionali e locali

HBO Max punta su titoli forti per attirare l’attenzione. Il piano italiano mischia grande entertainment globale con produzioni nate qui.

  • Eventi globali come la serie su Harry Potter promettono picchi di visibilità.

  • Prodotti d’autore italiani, come Portobello, servono a creare legami duraturi.

  • Copertura sportiva tecnologica, incluse le Olimpiadi, è pensata come porta d’ingresso al catalogo.

Il rischio non è ottenere iscritti, ma trattenere gli utenti nel tempo. Per farlo, la piattaforma consente che i contenuti locali diventino il primo passo verso cataloghi più ampi.

Le produzioni italiane: strategia e limiti del sistema

HBO Max vuole che le storie italiane generino abbonamenti e alto consumo. Questo si basa su due assunti:

  1. I titoli locali avvicinano spettatori che non partono dai blockbuster internazionali.

  2. La qualità produttiva e i volti noti aumentano la retention.

Tuttavia il panorama produttivo italiano presenta vincoli. Il numero di realtà capaci di sviluppare serie complesse e vendibili all’estero resta limitato. Così molti progetti nascono e circolano dentro lo stesso circuito produttivo.

Esempi in cantiere

  • Portobello di Marco Bellocchio: carattere autoriale, forte legame locale, appeal festivaliero.

  • Saman – La verità nascosta: docudrama su un caso civile.

  • Cinquecento battiti: medical drama in tempo reale, sviluppato prima del boom del genere.

Unscripted e true crime: il formato che attrae

I contenuti non sceneggiati hanno un ruolo centrale nella schedulazione. Il vero cuore è il true crime, ma raccontato con cura narrativa.

  • Approccio narrativo, non cronachistico.

  • Utilizzo di materiali inediti: filmati privati, archivi, interviste esclusive.

  • Realizzazione trattata quasi come fiction, per qualità di regia e montaggio.

Questa impostazione sfrutta la tradizione documentaristica HBO e la adatta al gusto locale.

Competizione reale: la sfida contro YouTube e la pirateria

Secondo i responsabili, il competitor più temibile non è un’altra OTT, ma YouTube. Sulla piattaforma gratuita si trova di tutto e spesso prima degli esordi ufficiali.

Per emergere serve esclusività: contenuti che non siano reperibili altrove e confezione cinematografica. Senza questo vantaggio, la battaglia è persa.

  • Pirateria e consumo “irregolare” sono presenze consolidate.

  • Il pubblico può dichiarare la disponibilità ad abbonarsi per sostenere un titolo amatissimo.

  • HBO prende atto del fenomeno e studia perché alcuni show scatenano fandom così prematuramente.

Partnership e industria locale: chi produce le storie

In Italia, sono le società di produzione a fare scouting. Alcune realtà emergono come hub di talento.

  • Groenlandia è citata come esempio di produttore capace di accompagnare autori.

  • Molti nomi coinvolti hanno già esperienze su Netflix e Sky.

  • La circolazione di autori fra piattaforme è frequente, per effetto di una base di talenti ristretta.

La scommessa è trasformare idee locali in prodotti maturi, pronti per il consumo nazionale e internazionale.

Il banco di prova: grandi titoli e test sui target nazionali

Oltre alle produzioni italiane, titoli globali misureranno le performance territoriali. Harry Potter è visto internamente come un possibile game changer.

Ciascun Paese affinerà target e tattiche. Poi i risultati verranno comparati per valutare acquisizione e retention.

Un altro caso significativo è Heated Rivalry, serie già virale e largamente vista in modalità non ufficiale. Per questo progetto HBO ha previsto doppiaggio di qualità a Roma e la disponibilità dell’audio originale.

Metriche e indicatori: come si misura il successo

Gli abbonati non sono l’unico parametro. La piattaforma guarda a KPI specifici per valutare la sostenibilità.

  • Retention: quanti restano dopo il picco iniziale.

  • Utilizzo: tempo medio di fruizione per utente.

  • Completion rate: percentuale che porta a termine episodi o serie.

La strategia di lancio e i contenuti locali sono progettati per influenzare questi numeri. In particolare si punta sui titoli che creano engagement duraturo.

Ambizione culturale e trasferimento di competenze

Oltre ai risultati commerciali, HBO Max ambisce a diventare un catalizzatore di qualità creativa.

L’obiettivo dichiarato è stimolare la scrittura italiana. Ciò passa per scambio di metodi con i team americani e note editoriali condivise.

Il vero esito da misurare non sarà tanto la produzione di un successo locale alla Succession, quanto scoprire e lanciare nuovi autori capaci di pensare in grande per l’industria.

